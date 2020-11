Mannheim: Night of the Proms lädt zur virtuellen Tour ein

Mannheim – Zu einem der Höhepunkte der Konzerte zählen vom ersten Jahr der SAP Arena an immer Ende des Jahres die Konzerte von Night of the Proms.

In diesem Jahr ist natürlich auch diese Konzertreihe ausgefallen und die Veranstalter hatten die geniale Idee, eine virtuelle Tour anzubieten. Die Premiere war am vergangenen Freitag (27.11.2020) virtuell in Mannheim (hier sollte auch die richtige Premiere stattfinden), am Samstag in Dortmund und am Sonntag in Oberhausen. Aus den 11 verschiedenen Tourstädten wird bis kurz vor Weihnacht jeweils um 19:30 Uhr eine virtuelle Präsentation stattfinden. Neben den vielen Künstlern, die in all den Jahren auftraten, gibt es diesmal auch viele Einblicke hinter die Kulissen. Michael Kunert (Kuni), der normalerweise die Pressearbeit der Show betreut, schlüpft diesmal in die Rolle des Moderators. Im ersten Teil gibt es neben einem Interview mit dem Chef der Show, Dirk Hohmeyer, der über die Geschichte der Night of the Proms berichtet. Er erzählt von Nervenanspannung, nette Begegnungen mit Musikern und Crew und was man auf der 4 wöchigen Tour pro Jahr so alles erleben kann. Wenn bei der Premiere nach dem ersten Titel das Publikum sich zufrieden zeigt, dann nimmt das Konzert Fahrt auf. „Klassik trifft Pop“ ist das Motto der Konzerte und neben den Künstlern und Stars, sind auch immer um 140 Musikerinnen und Musiker am Instrument, im Chor oder im Crew Team, die unglaubliche Leistungen bei Auf- und Abbau sowie wenige Stunden später mit den neuen Aufbau in einer anderen Stadt unterwegs sind. Auch Night of the Proms Gründer Jan Vereecke kommt beim zweiten Teil zu Wort und er freut schon auf die nächsten Konzerte 2021.

Mit 20 Tiefladern und einigen Omnibussen ist die komplette Mannschaft in ganz Deutschland unterwegs. Bei der virtuellen Show gibt es auch Einblicke hier die Kulisse: Egal ob es das Catering ist, das für die Verpflegung der Mannschaft verantwortlich ist, oder die vielen Frauen und Männer, die teilweise in schwindelnder Höhe die Bühne aufbauen, Technik installieren und für ordentliches Licht sorgen.

Die virtuelle Show wird täglich neu produziert. Musiktitel aus 25 Jahren Night of the Proms gemischt mit Informationen und die Zuschauer und Fans können via e-mail oder anderer Techniken ihre Meinung und Wünsche äußern.

Die nächste virtuelle Show kommt am 01.12.2020 aus Erfurt.

Die virtuelle Tour Night of the Proms wird übertragen bei facebook, bei youtube oder auf der Webseite der Show: https://notp.com

Metropolnews zeigt mit einer Bildershow fotografische Eindrücke der Night of the Proms in den letzten Jahren in der Mannheimer SAP Arena.

(Fotos: Helmut Dell)

Termine: