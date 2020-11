Mögliche Gewässerverunreinigung durch Teppich

Venningen (ots) – Am Samstag 28.11.2020 gegen 14:45 Uhr wurde im Triefenbach in Venningen ein Schaumteppich mit einer Länge von ca. 50-80 Metern gemeldet. Bei der eingeleiteten Substanz dürfte er sich vermutlich um Reinigungsmittel handeln. Bereits vor zwei Wochen kam es zu einem ähnlichen Vorfall.

Die strafrechtlichen Ermittlungen wurden aufgenommen und eine Gewässerprobe entnommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer: 06323/955-0 oder per E-Mail unter: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Unfallflucht mit bekanntem Kennzeichen

Edenkoben (ots) – Am Samstag 28.11.2020 gegen 12:45 Uhr kam es an der Kreuzung Staatsstraße/Rhodter Straße zu einem Vorfahrtsunfall. Ein BMW-Fahrer wollte nach links auf die Staatsstraße einbiegen und übersieht hierbei einen 30-jährigen Fiat-Fahrer, welcher die bevorrechtigte Staatsstraße bereits befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der BMW-Fahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle ohne seine Personalien mit dem Unfallgegner auszutauschen. Der Fiat-Fahrer konnte sich das Kennzeichen des Unfallflüchtigen merken.

Die Polizeiinspektion Edenkoben hat nun die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer: 06323/955-0 oder per E-Mail unter: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Geschwindigkeitskontrolle

Edesheim (ots) – Soeben wurde am Sonntag 29.11.2020 in einem Zeitraum von 40 Minuten eine Geschwindigkeitsmessung in der Staatsstraße in Edesheim durchgeführt. Bei erlaubten 30 km/h waren 11 PKW-Fahrer zu schnell. Der Spitzenreiter im negativen Sinne war ein Seat-Fahrer mit gemessenen 55 km/h. Dieser muss mit einem Bußgeld in Höhe von 80 Euro sowie einem Punkt in Flensburg rechnen.