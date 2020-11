Verkehrsunfall mit einem Traktor

Mutterstadt (ots) – Am Freitagabend 27.11.2020 gegen 17:30 Uhr, kam es auf der K11 (Gemarkung Mutterstadt) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor, welcher einen Pflug angehängt hatte, und einem PKW. Ein 45-jähriger Traktorfahrer fuhr die K11 von Oggersheim in Richtung Mutterstadt und beabsichtigte in einen Feldweg abzubiegen. Ein hinter dem Traktor fahrender 59-jähriger PKW-Fahrer erkannte den abbremsenden Traktor zu spät und fuhr auf diesen auf.

Der PKW-Fahrer wurde hierbei verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Aufgrund des Schadensbilds dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden (ca. 8.000 EUR) vorliegen. An dem Pflug entstand geringer Sachschaden.

Verkehrssicherheitswoche der Polizeiinspektion Schifferstadt

Schifferstadt (ots) – Auch am Freitag 27.11.2020 wurden die Kontrollmaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche durch Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt weitergeführt. Von 08:30 Uhr bis 11:45 Uhr wurden in Mutterstadt in der Schifferstadter Straße und im Pfalzring Laserkontrollen durchgeführt.

Am Mittag wurde eine weitere Laserkontrolle in Schifferstadt in der Burgstraße eingerichtet. Insgesamt wurden 62 Verstöße gegen die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h festgestellt und geahndet. Der “Schnellste” war mit 57 km/h unterwegs. Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld in Höhe von 80 EUR, sowie einem Punkt nach sich. Dazu wurden fünf gebührenpflichtige Verwarnungen wegen eines nicht angelegten Sicherheitsgurts und zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Benutzens eines Handys während der Fahrt geahndet. Die Nutzung des Handys während der Fahrt stellt ein Bußgeld in Höhe von 100 EUR, sowie einem Punkt dar.

Polizei sucht nach unfallflüchtigem PKW

Neuhofen (ots) – In dem Zeitraum von Donnerstag 26.11.2020 gegen 18 Uhr bis Freitag 27.11.2020 gegen 17:20 Uhr touchierte ein Autofahrer in der Rehbachstraße beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen, bzw. dem flüchtenden PKW geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.