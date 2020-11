Autofahrt unter Drogeneinfluss

Wörth (ots) – Am Freitag 27.11.20 fuhr gegen 23:30 Uhr ein PKW Peugeot durch den Ortsbereich Wörth. Da das Rücklicht am PKW defekt war, wurde das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle durch die Streife unterzogen. Nicht nur der PKW ist im Rahmen der Kontrolle überprüft worden, sondern auch der 25-jährige Fahrer. Bei dem Autofahrer konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf Drogenkonsum hindeuteten. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Aufgrund des positiven Vortests und der festgestellten Ausfallerscheinungen ergab sich der Verdacht, dass der PKW unter Drogenbeeinflussung geführt worden sein könnte.

Der Fahrer wurde zur Dienststelle verbracht zwecks Blutentnahme, der Zündschlüssel des Fahrzeuges und der Führerschein des Vorgangsbeteiligten ist präventiv einbehalten worden. Nach Abschluss aller Maßnahmen ist der Autofahrer schriftlich mittels Kontrollaufforderung darauf hingewiesen worden, das die mangelhafte Beleuchtungseinrichtung umgehend repariert werden muss.

Unfallbeschädigter Metallumzäunung in Wörth

Wörth (ots) – Im Zeitraum vom 26.11.-27.11.2020 wurde beim Anwesen Nachtweide 4a in Wörth eine Metalleinzäunung für Mülleimer nicht unerheblich beschädigt. Der Schaden entstand nach derzeitigem Stand der Ermittlungen durch ein Kraftfahrzeug, welches den Hof des Mehrfamilienhauses verlassen/ bzw. befahren wollte.

Entsprechende Unfallfluchtermittlungen wurden im Rahmen der Unfallaufnahme eingeleitet. In vorliegender Sache bittet die Polizei Wörth um Zeugenhinweise, welche unter der Rufnummer 07271-92210 oder per mail piwoerth@polizei.rlp.de gerne angenommen werden.

Verkehrsunfallflucht

Vollmersweiler (ots) – Ein Anwohner stellt seinen PKW VW Golf in der Wagenfarbe blau vor seinem Wohnanwesen in Vollmersweiler, Hauptstraße, Höhe Anwesen 24 verschlossen und unbeschädigt ab. Am Sonntagmorgen 29.11.2020 wurde gegen 10 Uhr ein erheblicher Schaden an der linken Fahrzeugseite des VW Golfes durch den Fahrzeugbesitzer festgestellt.

Während der Protokollaufnahme durch die Streife erscheint ein sogenannte “Knallzeuge” aus der Nachbarschaft und berichtet von seiner Wahrnehmung am 29.11.20 gegen 05 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt habe er ein Fahrzeug durch die Hauptstraße fahren hören und einen lauten Knall mitbekommen. Das Fahrzeug sei dann in Richtung Niederotterbach weitergefahren. Bei dem gehörten Knall könnte es sich vermutlich um den Unfallanstoß gehandelt haben.

Hinweise zum unfallverursachenden PKW gibt es nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht. Aufgrund der Unfallspuren am geparkten Fahrzeug dürfte das unfallverursachende Fahrzeug ebenfalls stark beschädigt sein. Im eingeleiteten Strafverfahren bittet die Polizei Wörth um Zeugenhinweise. Hinweise können unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp gemeldet werden.