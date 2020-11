Haßloch: Über 1000 Blutspender in 2020

Haßloch – Der DRK Ortsverein Haßloch Meckenheim bedankt sich bei 1.007 Blutspendern, darunter 112 Erstspender im Jahr 2020.

„Vielen Dank für die Solidarität. Jede Blutspende ist wichtig und kann Leben retten“ so die Blutspendebeauftragte Regina Müller. Erstspender sind bis zum Endalter von 68 Jahren herzlich willkommen. Ralf Trösch, Schatzmeister beim DRK und regelmäßiger Blutspender findet das in Zeiten von Corona eingeführte Terminsystem sehr praktisch. „Lange Wartezeiten und Schlage stehen gehören fast der Vergangenheit an.“ so Trösch.

Verzögerungen beim letzten Blutspende kam leider durch den zweimaligen Ausfall des Serversystems bei der Anmeldung zustande. Das DRK bittet um Entschuldigung. Für das Jahr 2021 sind die folgenden Termine in der Ernst-Reuter-Schule, Martin-Luther-Str. 25 jeweils Freitags ab 15 Uhr geplant: 05.02., 23.04., 03.09. und 19.11. geplant.

Weitere Informationen unter www.drk-hassloch.de.