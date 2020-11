Hofheim: Kurzfilmfestival SHORTS AT MOONLIGHT – die Winter-Edition

Hofheim – Das bekannte Kurzfilmfestival SHORTS AT MOONLIGHT bringt eine Winter-Edition heraus – ein Winter-Film-Paket mit Euren und unseren Lieblingsfilmen.

Das Programm besteht aus 5 Einzelprogrammen die sukzessive freigeschaltet werden – an jedem Advent ein Programm und zu Heiligabend dann das letzte Programm. Damit haben auch diejenigen, die das Programm zu Heiligabend geschenkt bekommen noch genug Zeit, es zu geniessen.

Zur Eröffnung zeigen wir das absolute Lieblingsprogramm unseres Publikums: Die Trilogie von und mit Albert Meisel, die in der Zwischenzeit Kultstatus erreicht hat. Alle Programme werden moderiert und durch Interviews mit Filmemachern ergänzt.

Und das Beste ist: Alle Programme stehen bis 31.01.2021 zur Verfügung – zum Nochmalschauen, Freunden zeigen, etc.

Wir finden, das ist ein cooles Weihnachtsgeschenk!

Das gesamte Winter-Filmpaket ist ab sofort online auf www.kurzfilmfestival.de für nur 20,- Euro zu erwerben.

Wer es verschenken möchte, kann „Winter-Filmpaket als Geschenk“ anklicken und bekommt einen schönen Geschenkgutschein mit Programmübersicht, in den man den individuellen Zugangs-Code noch eintragen kann, zugeschickt. Der Gutschein geht per Post an den Käufer, das Porto dafür übernimmt Shorts at Moonlight.

Alle Programme, Onlinebestellungen und Konditionen unter:

www.kurzfilmfestival.de