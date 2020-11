Mannheim: „FALCO – DAS MUSICAL“ am 10. Januar 2022

Mannheim – Am 19. Februar 1957 wurde Johann „Hans“ Hölzel alias FALCO in Wien geboren. Pünktlich zu seinem 65. Geburtstag geht die mit all seinen Hits gespickte Musical-Biografie 2022 auf große Jubiläums-Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz und würdigt das Lebenswerk dieses extrovertierten Künstlers. Am 10. Januar 2022 kommt FALCO – Das Musical in den Mannheimer Rosengarten.

„Unsterblich bin ich erst, wenn ich tot bin!“ – Um diese düsteren, vorausahnenden Worte rankt sich die Hommage an das größte Genie der deutschsprachigen Pop- und Rap-Geschichte. Folgerichtig beginnt die Musical-Biografie mit dem Autounfall in der Dominikanischen Republik 1998. Die allegorischen Figuren „Jeanny“ und „Ana Conda“ markieren die Zerrissenheit des musikalischen Ausnahmetalents zwischen dem arrogant-egomanischen Weltstar und dem verletzlich-grüblerischen Hans Hölzel. Das zweistündige Live-Erlebnis führt durch prägende Stationen im Leben des markanten Musikers – bildgewaltig und exzentrisch!

Exklusiver Pre-Sale über www.eventim.de ab Mi, 25.11.2020, 10 Uhr

Allgemeiner Vorverkauf ab Mi, 02.12.2020, 10 Uhr

Termin: FALCO – Das Musical

Mo, 10.01.2022, 20 Uhr, Rosengarten Mannheim

Preise: ab 45,- Euro, zzgl. Gebühren der Vorverkaufsstelle

Vorverkauf: 01806-570070 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf)

online unter www.falcomusical.com, www.eventim.de

und bei den bekannten Vorverkaufsstellen