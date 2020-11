Rheinland-Pfalz: Digitaler ISB-Beratertag am 2. Dezember 2020

Mainz – Neue Fenster? Neue Heizung? Bad ohne Barrieren? Oder alles zusammen? Unter dem Motto „Modernisieren mit Rabatt“ berät die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) am 2. Dezember 2020 umfassend, kostenfrei und digital zu den Modernisierungsprogrammen des Landes. Rheinland-Pfälzerinnen und -Pfälzer, die eine selbst genutzte oder vermietete Immobilie modernisieren wollen, können von der ISB zinsgünstige Nachrangdarlehen erhalten und zahlen bis zu 20 Prozent weniger zurück.

Aufgrund der derzeitigen Lage findet der Beratertag per Video oder per Telefon statt. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 06131 6172-1991 oder der E-Mailadresse wohnraum@isb.rlp.de ist in jedem Fall erforderlich. Weitere Informationen zum Modernisierungsprogramm gibt es unter www.modernisieren-mit-rabatt.de.