Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 29.11.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Fahrt unter Drogeneinwirkung

Bad Dürkheim (ots) – Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim kontrollierten in der Nacht von Samstag auf Sonntag (28./29.11.2020) gegen 00:40 Uhr in der Weinstraße Nord einen 38-jährigen BMW-Fahrer aus dem Leiningerland. Bei dem Mann konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain und THC. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Wachenheim: Wohnhausbrand

Wachenheim (ots) – Am Samstag, 28.11.20, gegen 09:37 Uhr, kam es im Waschraum des Anwesens in der Raiffeisenstraße im Bereich des Trockners zu einem Brand. Die Bewohner verließen selbstständig das Haus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Personen wurden nicht verletzt. Neben der Polizei waren die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird derzeit im mittleren fünfstelligen Bereich angenommen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden von der Kriminalpolizei übernommen.

Freinsheim: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Freinsheim (ots) – Am Sonntagnachmittag, 29.11.2020, gegen 16:10 Uhr kam es in der Friedhofstraße in Freinsheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin erheblich verletzt wurde. Diese war aus Richtung des Friedhofs unterwegs, als ein wartepflichtiges Fahrzeug aus der Straße Hinter den Rüstern ihre Vorfahrt missachtete und gerade über den Kreuzungsbereich fuhr. Von dem Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen silber-blauen Van gehandelt haben könnte. Als die Fahrradfahrerin eine Vollbremsung einleitete, die den Zusammenstoß mit dem Wagen verhinderte, fiel sie über den Lenker zu Boden. Sie zog sich mehrere Schürfwunden und Knochenbrüche zu und musste im Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Am Fahrrad entstand nur leichter Sachschaden. Der Unfall sei von einem Pärchen aus Freinsheim im Alter von etwa 50 Jahren beobachtet worden, die im Anschluss nicht mehr ermittelt werden konnten. Die Zeugen werden dringend gebeten, sich mit der Polizei Bad Dürkheim únter 06322/9630 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Grünstadt: Personenkontrollen in Fußgängerzone Grünstadt – Personen flüchten allesamt zu Fuß

Grünstadt (ots) – Eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt unterzog am Samstag den 28.11.2020 im Zeitraum 22:30 bis 23:30 Uhr insgesamt sechs Personen unabhängig voneinander in der Fußgängerzone in Grünstadt einer Personenkontrolle. In allen Fällen flüchteten die Personen zu Fuß, konnten jedoch durch die Beamten immer eingeholt und kontrolliert werden. Bei einer Person konnte letztlich bei seiner Personendurchsuchung und der Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen ein Schlagring, vier Ecstasy-Tabletten und wenige Gramm Amphetamin aufgefunden werden. Gegen den 28-Jährigen aus dem Bereich südliche Weinstraße wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Bei einem 16- Jährigen aus Neuleiningen wurde eine volle Wodka-Flasche aufgefunden, welche letztlich vom ihm selbst im Beisein der Streife ausgekippt wurde.

Haßloch: Verkehrsunfall – Verursacher meldet sich, Geschädigter ist unbekannt

Haßloch (ots) – Am 27.11.2020 gegen 21:00 Uhr streifte ein Essenslieferant in der Gillergasse kurz vor der Einmündung in die Pfarrgasse mit seinem Pkw einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Am eigenen Fahrzeug entstand Sachschaden am rechten Außenspiegel. Da es dem Fahrer nicht möglich war, direkt anzuhalten, begab er sich wenig später zurück zur Unfallstelle. Der geparkte Pkw war jedoch nicht mehr vor Ort. Der Verursacher meldete den Unfall anschließend bei der Polizei. Der Geschädigte ist bisher noch unbekannt. Dieser oder Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Haßloch zu melden: 06324-9330, pihassloch@polizei.rlp.de.

Niederkirchen: Gullydeckel ausgehoben

Niederkirchen bei Deidesheim (ots) – Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag (27./28.11.2020) wurde der Gullydeckel eines Regenablaufschachtes in der Straße „In der Nachtweide“ ausgehoben und wenige Meter weiter in einem Vorgarten abgelegt. Da diese Unsitte, insbesondere zur Nachtzeit, gravierende Folgen für Fußgänger, Radfahrer oder aber auch andere Verkehrsteilnehmer haben kann, hat die Polizei Haßloch ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet unter Tel. 06324-9330 um sachdienliche Hinweise.

