Griesheim (ots) – In aller Regel treffen sich Drogendealer mit ihren Kunden an für sie sicheren Orten, um bei ihren illegalen Geschäften nicht aufzufallen. Am Freitagabend 27.11.2020 gegen 22 Uhr suchte sich eine Gruppe von ortsfremden Dealern und Kunden, ausgerechnet den Hinterhof des Polizeidienstgebäudes in der Wilhelm-Leuschner-Straße für ihre Geschäfte aus. Dies allerdings stieß bei den anwesenden Polizeibeamten auf wenig Gegenliebe.

Die Beamten nahmen 2 der Eindringlinge sofort fest und konnten 3 zunächst Flüchtende später im Zuge der Fahndung festnehmen. Die Durchsuchung ihrer Fahrzeuge, eines davon direkt gegenüber der Polizeistation geparkt, führte zum Auffinden von typischen Dealerutensilien, wie z.B. Feinwaage und geringer Menge Drogen.

Da die jungen Männer zwischen 19-25 Jahren, aus Darmstadt-Eberstadt und Bickenbach stammen, dürfte ihnen nicht bekannt gewesen sein auf welches Terrain sie sich begaben.

Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Ordnungshüter leiten nun diverse Strafverfahren ein.

_____________________________________________________________________

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen