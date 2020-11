Wiesbaden

Auf Flucht vor der Polizei – Zeugen gesucht

Wiesbaden (ots)-(Fu) – Am Freitagnachmittag 27.11.2020 zwischen 15:41-16:01 Uhr kam es zunächst zum unbefugten Gebrauch eines Fahrzeugs in Wiesbaden. Das Fahrzeug, ein weißer Opel Karl, amtliches Kennzeichen WI-J 5259, konnte durch einen Streifenwagen in der Emser Straße vor einer rot-zeigenden Ampel festgestellt werden. Der männliche Fahrer ergriff nach Erblicken der Streife sofort die Flucht in Fahrtrichtung Schwalbacher Straße.

Hierbei überholte er haltende Fahrzeuge und ignorierte rot-zeigende Ampeln.

Auf der Schwalbacher Straße, in Fahrtrichtung Platz der Deutschen Einheit, beschleunigte der Fahrer auf ca. 100 km/h und ignorierte weiterhin 3 rot-zeigende Ampeln. Mehrere Fußgänger mussten beim Überqueren der Schwalbacher Straße zurückspringen. Der Opel Karl überquerte dann die Rheinstraße in Fahrtrichtung Oranienstraße und bog nach links in die Adelheidstraße in Fahrtrichtung Moritzstraße ab. In der Adelheidstraße touchierte der Opel-Fahrer ein geparktes Fahrzeug und setzte seine Flucht unbeirrt fort.

Durch seine rücksichtlose Fahrweise wurde der Opel-Fahrer im Bereich der Adolfsallee aus den Augen verloren. Durch unbekannte Zeugen, welche der Streife den Weg des Fluchtfahrzeuges zeigten, konnte die Route des Flüchtigen nachvollzogen werden. Der Opel Karl konnte letztlich in der Kronprinzenstraße in einer Sackgasse verlassen aufgefunden werden.

Zum männlichen Fahrer ist derzeit lediglich bekannt, dass er dunkel bekleidet gewesen sein soll und eine schwarze Wollmütze trug. Weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu melden.

Rheingau-Taunus

4 Verletzte nach Unfall mit Überschlag

Bad Schwalbach (ots) – Am Samstagmittag 28.11.2020 kam es gegen 15 Uhr auf der L 3274 zwischen Hünstetten-Oberlibbach und Niederlibbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Auto überschlug. Alle vier Insassen wurden dabei verletzt.

Ein 28-jähriger Lenker aus Hünstetten schaffte mit seinem Audi nach einem Überholmanöver die scharfe Kurve nicht mehr, geriet in den Graben, wodurch sich sein Auto überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Der Fahrer und 3 weitere Insassen wurden dabei zum Glück nur leicht verletzt, mussten aber in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Die Strecke war für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis 17:00 Uhr gesperrt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 €.

Dreister Dieb entwendet Klein-Lkw – Zeugenaufruf

Bad Schwalbach (ots) – Am frühen Samstagmorgen 28.11.2020 gegen 07:15 Uhr entwendete ein dreister Dieb in Idstein einen kurzfristig abgestellten Klein-Lkw. Der Fahrer eines silbernen Mercedes Vito war im Rahmen seiner Arbeitstätigkeit auf Kontrollgang und lies den Dienstwagen unverschlossen und mit Zündschlüssel auf dem Parkplatz der Pestalozzi-Schule zurück.

Diesen Umstand machte sich sogleich ein bislang unbekannter Täter zu Nutze und fuhr mit dem Fahrzeug in Richtung Wörsdorf davon. Eine Fahndung nach dem Fahrzeug verlief bislang ergebnislos.

Es handelt sich um einen silbernen Mercedes Vito, mit dem Kennzeichen LM-TI 200 und trägt die blaue Aufschrift “Hausmeisterservice Timo Irmer”.

Weitere Auffälligkeiten: Abblendlicht links sowie Abblend- und Standlicht rechts defekt.

Zeugenhinweise oder sachdienliche Hinweise zum Auffinden des Lkw werden bei der Polizeistation Idstein unter Tel.: 06126 93940 erbeten.

