Ludwigshafen: Stadtnotizen 27.11.2020

Kurzfristige Einschränkungen bei Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle möglich

Trotz der derzeitigen Corona-Pandemie versucht der Bereich Straßenverkehr weiterhin das umfangreiche Dienstleistungsangebot der Kfz-Zulassungs- und der Führerscheinstelle aufrechtzuerhalten. Aufgrund der aktuell herausfordernden Situation kann es dabei allerdings kurzfristig und zeitweise zu geänderten Verfahrensabläufen sowie damit verbundenen Einschränkungen kommen. Wenn die personelle Situation es erfordert, ist es möglich, dass beispielsweise keine Wartemarken vergeben oder Abmeldungen ohne Termin nicht vorgenommen werden können. Vorrangig erfolgt bei der Kfz-Zulassungs- und der Führerscheinstelle die Bearbeitung zuvor vereinbarter Online-Termine.

Für die entstehenden Unannehmlichkeiten im Zuge kurzfristiger Änderungen bittet der Bereich Straßenverkehr um Verständnis.

Sprechstunde des Ortsvorstehers Gartenstadt

Die nächste Sprechstunde des Ortsvorstehers Gartenstadt, Andreas Rennig, findet am Freitag, 4. Dezember 2020, von 10 bis 12 Uhr im Ortsvorsteherbüro Gartenstadt, Königsbacher Straße 14, statt.

Der Wildpark Rheingönheim wartet aufs Christkind

Über den Abschluss einer Tierpatenschaft, über Spenden oder über den Erwerb einer Jahres- oder Familienjahreskarte würden sich die Mitarbeiter des Wildpark Rheingönheims gerade in dieser schwierigen von der Pandemie geprägten Zeit sehr freuen. Viele schätzen ihn als einen Ort der Natur, der den oftmals anstrengenden Alltag vergessen lässt. In dem circa 30 Hektar großen Auenwäldchen leben über 200 Tiere aus 30 europäischen Wildarten. In den naturbelassenen Gehegen sind die Besucher den Tieren ganz nah.

Eine Tier-Patenschaft ist zudem eine originelle Weihnachtsgeschenk-Idee, mit der die Schenkenden das Wohl der Tiere unterstützen.

Ab 2021 ist es zudem möglich, sich als Baumfreund mit einer Spende für den Erhalt vorhandener Bäume beziehungsweise für Nachpflanzungen im Wildpark einzusetzen.

„Das Jahr 2020 war ein ganz besonderes, schwieriges Jahr. Umso mehr bedanken sich die Tiere und Mitarbeitenden des Wildparks sehr herzlich für die Treue und Großzügigkeit der Besucher und wünschen allen, die den Wildpark unterstützt haben, besinnliche Weihnachtsfeiertage und einen guten Start ins neues Jahr mit viel Gesundheit, Glück und Erfolg“, so Gabriele Bindert, Bereichsleitung des Bereichs Grünflächen und Friedhöfe des WBL.

Der Wildpark ist derzeit coronabedingt geschlossen. Die üblichen Öffnungszeiten sind von November bis Januar von 9 bis 17 Uhr, Februar, März und Oktober von 9 bis 18 Uhr und April bis September von 9 bis 19 Uhr.

Interessierte können mit dem Wildparkteam Kontakt für eine Tierpatenschaft über E-Mail wildpark@ludwigshafen.de oder telefonisch unter 0621 504-3380 aufnehmen; Spenden an den Wildpark bitte unter entsprechendem Kennwort wie „Wildpark Rheingönheim“ oder „Baumfreunde Wildpark“ an

Sparkasse Vorderpfalz, IBAN: DE21 5455 00100000 0011 80.

Weitere Informationen und Patentier-Preise gibt es unter www.ludwigshafen.de/lebenswert/freizeit/wildpark.