Haßloch: DRK Second-Hand-Shop ab dem 02. Dezember 2020 wieder geöffnet

Haßloch – Der DRK Second-Hand-Shop in der Schmähgasse 39 in Haßloch öffnet ab Mittwoch, 2. Dezember 2020, wieder seine Türen.

Unter Beachtung der aktuellen Hygieneregeln ist das ehrenamtliche Mitarbeiterteam montags von 16 bis 18 Uhr, mittwochs von 15 bis 18 Uhr und donnerstags von 9 bis 12 Uhr für „Jedermann / Jedefrau“ für die Kunden da. Günstig angeboten werden im Dezember Weihnachtsdekoration, Spiele und Haushaltswaren.

Kleidung und Schuhe, die am direkt davor stehenden Container eingelegt werden gelangen ohne Umwege direkt in den Second-Hand-Shop. Das DRK bittet, keine Säcke am / um den Container selbst abzulegen.