Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 28.11.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Erlöschen der Betriebserlaubnis

Bad Dürkheim (ots) – Am Freitag, 27.11.2020 gegen 23:00 Uhr, fiel einer Polizeistreife in der Bruchstraße ein Fahrzeug der Marke BMW auf, dessen Blinker bei der Inbetriebnahme dauerhaft leuchteten. Der BMW 335i konnte einer Verkehrskontrolle unterzogen und auf dessen Verkehrssicherheit überprüft werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass das Fahrzeug baulich derart verändert wurde, dass sich dessen Klangbild und Schadstoffausstoß verändert hatten. Den 33jähirgen Fahrer, welcher die Umbauarbeiten am Fahrzeug erst wenige Minuten vor der Kontrolle fertiggestellt hatte, erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis gemäß § 19 StVZO mit einer Geldbuße in Höhe von 90 Euro. Zudem darf er die Veränderungen an seinem Fahrzeug wieder zurück bauen.

Friedelsheim: Verkehrsunfallbeteiligter gesucht

Friedelsheim (ots) – Am Freitagnachmittag, 27.11.2020 gegen 16:40 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Friedelsheim zu einem Verkehrsunfall, nachdem ein 77-Jähriger BMW-Fahrer in ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug fuhr. Grund hierfür war ein Ausweichmanöver des BMW-Fahrers, welches er durchführen musste, als ihm ein aus Richtung Ortsausgang kommendes Fahrzeug entgegenkam. An dem BMW sowie an dem geparkten VW Passat entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 7000 Euro. Die Bahnhofstraße musste zeitweise abgesperrt und beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Nach dem entgegenkommenden Fahrzeugführer wird nun gesucht. Wenn Sie am Verkehrsunfall beteiligt waren oder sachdienliche Hinweise geben können, setzen Sie sich bitte mit der Polizei Bad Dürkheim unter 06322/9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung.

Kindenheim: Geschädigte gesucht

Kindenheim (ots) – Am 27.11.2020 befuhr die Fahrzeugführerin eines Opel Corsa gegen 15:30 Uhr die Hauptstraße von Kindenheim in Fahrtrichtung Bockenheim a.d. Weinstraße. Einen Tag später bemerkte die Halterin jedoch das ihr rechter Außenspiegel Beschädigungen aufwies. Ob eine Kollision mit einem parkenden Fahrzeug oder Anderem stattgefunden hat konnte nicht geklärt werden. Hinweisgeber oder mögliche Geschädigte können sich unter der Tel.: 06359-93120 melden.

Hettenleidelheim, Ramsen: Verfolgungsfahrt mit mehreren Straßenverkehrsgefährdungen – Zeugenaufruf

Hettenleidelheim / Ramsen (ots) – Ein 56-jähriger Mann aus Eisenberg versuchte sich am Samstag, 28.11.20, um 18:16 Uhr in Hettenleidelheim einer Streife der Polizeiinspektion Grünstadt zu entziehen, als dieser mit seinem Pkw kontrolliert werden sollte. Der Mann hielt nicht an und gab sofort Gas. Auf seiner Flucht vor der Polizei raste der Mann mit erheblich überhöhten Geschwindigkeiten zunächst ziellos durch Hettenleidelheim. Der Mann raste schließlich über die K74 nach Ramsen, wo er ebenfalls ziellos Straßen abfuhr. In einer Sackgasse ging es für den Mann nicht mehr weiter. Er konnte hier vorläufig festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt und nach eigenen Angaben Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert hat. Zudem war sein Pkw nicht zugelassen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Pkw wurde durch die Beamten mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt. Durch die Fahrweise des Mannes wurden mehrere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer erheblich gefährdet. Die Polizei bittet Betroffene sich auf hiesiger Dienststelle zu melden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):