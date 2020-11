Bürgermedienpreis 2020 – jetzt noch mitmachen

Haßloch / Speyer – Auch und gerade in diesem ungewöhnlichen Jahr voller Herausforderungen vergibt die LMK Medienanstalt Rheinland-Pfalz wieder einen Bürgermedienpreis, um die Vielfältigkeit der Arbeit in den OK-TVs aufzuzeigen und zu würdigen.

Noch bis Ende November können pro Person bis zu zwei Beiträge für den Bürgermedienpreis eingereicht werden, die in diesem Jahr im OK-TV ausgestrahlt wurden. Der Wettbewerb steht diesmal unter dem Motto: „Standfest in der Krise“.

Es können aber keineswegs nur Sendebeiträge zum Thema „Corona-Krise!“ eingereicht werden. Auch alle Sendebeiträge, die zeigen, dass OK-TV auch in Krisenzeiten möglich ist, sind willkommen.

Neben dem Bürgermedienpreis wird es zudem ein Sonderpreis für Projekte mit außergewöhnlichem Engagement in der Corona-Krise geben. Hier zählt nicht in erster Linie das filmische Ergebnis, sondern vor allem die Team- und Gesamtleistung. Denn die Pandemie hat zum einen das Interesse am regionalen OK-TV-Programm aufgezeigt und zum anderen die Kreativität und das Engagement der Filmemacher gefördert. Stellvertretend seien hier das in Haßloch produzierte Sendeformat „Einfach reden“, Gottesdienst-Live-Übertragungen oder „Corona-News“ genannt.

Die Beiträge müssen bis zum 14.12.2020 online bei der LMK eingereicht werden.

Die Preisverleihung findet voraussichtlich am OK-TV Tag 2021 in Speyer statt.

Anmeldung über: https://www.oktv-rlp.de/bmp