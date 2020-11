Neustadt: „Der Willkomm-Nikolaus kommt“

Neustadt an der Weinstraße – „Auf Stiefelsuche gehen!“, heißt es am Samstag, 5. Dezember in Neustadt an der Weinstraße. „Der Nikolaus und die Willkomm haben auch 2020 für alle Kinder eine besondere Form des Nikolaus-Stiefels vorbereitet“, berichtet Charlotte Merkel, Geschäftsführerin der Neustadter Willkomm Gemeinschaft.

„Die Neustadter Kinder stellen ihren Stiefel nicht vor die Tür, sondern geben einen sauberen Regen- oder Winterstiefel zwischen dem 1. und 3. Dezember (jeweils von 10 bis 18 Uhr) in der Flugbörse in der Friedrichstraße 3 ab“, erklärt sie. Am Samstag vor dem Nikolaustag können die Kinder dann zwischen 10.00 und 14.00 Uhr in der Neustadter Innenstadt auf Stiefelsuche gehen. „Der Nikolaus stellt die gefüllten Stiefel in die Schaufenster der teilnehmenden Geschäfte“, erklärt Sabine Omlor, die stellvertretende Vorsitzende der Willkomm. Eine Liste dieser Geschäfte gebe es bei der Stiefelabgabe, so Omlor, die zudem darum bittet, bei der Suche den zweiten Stiefel als Nachweis mitzubringen.

Die Stiefelsucher ergänzt die zahlreichen Adventsaktionen, die von der Willkomm und der Stadt Neustadt in diesem Jahr angeboten werden. Hierzu gehören auch die kostenlosen Parkplätze im Klemmhof, der kostenlosen Busverkehr in Neustadt an den Adventssamstagen, der „Adventskalender“ der Neustadter Händler mit täglich interessanten Sonderaktionen und die kostenlose Aufbewahrung der Einkäufe samstags im Klemmhof. Eine Übersicht aller Angebote finden Sie auf willkomm-neustadt.de.