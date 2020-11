Brandbombe bei Grabungsarbeiten auf Friedhof gefunden (siehe Foto)

Stadtverwaltung Frankenthal

(LR) – Bei Grabungsarbeiten auf dem Hauptfriedhof wurde am Freitag 27.11.2020 gegen 12 Uhr ein etwa 50 cm langes Teilstück einer Bombe gefunden. Laut Kampfmittelräumdienst der bereits kurze Zeit nach dem Fund vor Ort war, handelt es sich dabei um Reste einer bereits explodierten britischen Flüssigkeitsbrandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg.

Es bestand keine Detonationsgefahr. Die Reste wurden durch den Kampfmittelräumdienst beseitigt.

Die kurzzeitige Sperrung des Hauptfriedhofs wurde deshalb bereits wieder aufgehoben.

Verkehrsgefährdung

Frankenthal (ots) – Am Donnerstag 26.11.2020 gegen 07.30 Uhr wird durch eine Zeugin gemeldet, dass sie hinter einem Pkw herfahre, welcher immer wieder auf die Gegenfahrbahn gerate und den Verkehr gefährde. Letztendlich kann der Pkw, ein Mercedes-Benz A170, in der Johann-Klein-Straße durch die eingesetzten Beamten angehalten und kontrolliert werden.

Der Fahrer, ein 76-jähriger Mann aus Lambsheim, zeigt bei der Kontrolle starke körperliche Mängel aufgrund einer Erkrankung. Er wurde an einen vor Ort kommenden Verwandten übergeben und der Führerschein sichergestellt.

Verkehrsteilnehmer, welche in diesem Zusammenhang gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei Frankenthal zu melden. Die Fahrstrecke ging von Lambsheim, über die L 522, Lambsheimer Straße bis zur Johann-Klein-Straße.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden.

Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.