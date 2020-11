Karlsruhe – Arbeiter bei Kollision mit Straßenbahn schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere, möglicherweise sogar lebensgefährliche Verletzungen

erlitt am Freitagmittag ein 57-jähriger Arbeiter in der Karlsruher Waldstadt,

als er unbedacht auf die Straßenbahngleise trat und dabei von einer

herannahenden Straßenbahn erfasst wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei führte der 57-Jährige

Grünpflegearbeiten auf öffentlichem Gelände an der Wendeschleife der Haltestelle

„Jägerhaus“ durch. Als er hierbei aus dem dortigen Dickicht heraus und auf die

Gleise trat, übersah er offenbar die herannahende Straßenbahn der Linie 4 und

wurde von dieser mit der linken Fahrzeugseite erfasst. Durch die Wucht des

Aufpralls wurde der Fußgänger nach vorne geschleudert und kam links neben den

Gleisen zum Liegen. Durch den Unfallhergang erlitt der 57-Jährige schwere

Verletzungen. Eine Lebensgefahr konnte vor Ort nicht ausgeschlossen werden.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst vor Ort und

brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der betroffene Streckenabschnitt war für den Straßenbahnverkehr bis etwa 12:45

Uhr gesperrt, wodurch es zu entsprechenden Verzögerungen kam. An der Straßenbahn

entstand geringer Sachschaden.

Karlsruhe – Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Karlsruhe (ots) – Dank der geistesgegenwärtigen Reaktion eines Zeugen konnte am

Donnerstagabend in Karlsruhe ein 29-jähriger Einbrecher vorläufig festgenommen

werden, nachdem er zuvor auf frischer Tat ertappt wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der 29-Jährige kurz vor 21

Uhr zunächst Zutritt zu den Büroräumen eines Kinderpflegedienstes in der

Zeppelinstraße. Dort hatte er bereits mehrere Gegenstände zum Abtransport

bereitgelegt, als er von einem zufällig hinzukommenden Mitarbeiter in dessen

Büro ertappt wurde. Geistesgegenwärtig versperrte der Zeuge die Bürotür, so dass

der 29-Jährige nicht mehr aus dem Raum flüchten konnte. Die anschließend

alarmierte Polizei nahm den Täter kurz darauf vorläufig fest.

Bei der Durchsuchung des 29-Jährigen konnte neben mutmaßlich entwendetem Bargeld

auch ein Autoschlüssel aufgefunden werden. Eine Nachschau in dem in Tatortnähe

geparkten Pkw förderte weiteres mutmaßliches Diebesgut sowie eine geringe Menge

Betäubungsmittel zu Tage. Woher das Diebesgut im Auto jedoch stammt, ist noch

Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde der 29-Jährige wieder auf

freien Fuß gesetzt.

Vermissten 15-Jährigen wegen fehlender Mund-Nase-Bedeckung aufgefunden

Heidelberg (ots) – Nachdem ein Jugendlicher gestern Morgen im Hauptbahnhof

Heidelberg ohne erforderlichen Mund-Nase-Schutz angetroffen wurde, wehrte er

sich später gegen seine Gewahrsamnahme und versuchte einen Bundespolizisten zu

verletzen.

Der 15-Jährige fiel einer Zivilstreife der Bundespolizei zunächst auf, da er

sich im Heidelberger Hauptbahnhof ohne Mund-Nase-Bedeckung aufhielt. Bei der

polizeilichen Überprüfung des hitzigen, jungen Mannes, stellten die Beamten eine

Ausschreibung zur Ingewahrsamnahme fest. Bereits seit zwei Tagen wurde der

Jugendliche vermisst.

Gegen die Mitnahme zur Dienststelle wehrte sich der 15-Jährige so stark, dass er

schließlich gefesselt werden musste. Sein Widerstand ließ auch auf der

Dienststelle nicht nach. Hier versuchte er einen Beamten gezielt mit einem

Kopfstoß zu verletzen, welcher jedoch abgewehrt werden konnte. Der Beamte blieb

unverletzt.

Nach Rücksprache mit den zuständigen Stellen, wurde der Jugendliche durch Beamte

des PP Mannheim in das Wohnheim zurückgebracht, aus dem er abgängig war. Er muss

nun mit einer Anzeige wegen Tätlichem Angriff und Widerstand gegen

Vollstreckungsbeamte rechnen.

Östringen – 19-Jähriger flüchtet mit Pkw vor Kontrolle

Karlsruhe (ots) – Beamten des Polizeireviers Bad Schönborn fiel in der Nacht zum

Freitag ein Mercedes auf, der in der Folge gegen 00:30 Uhr einer Kontrolle

unterzogen werden sollte.

Nach angestrebter Personen-/Fahrzeugkontrolle entzog sich der 19-jährige Fahrer

beim Erkennen der Polizei der Kontrolle und flüchtete. Hierzu passierte er den

Streifenwagen von der Ortsmitte Östringen, aus der Viktoria Straße entgegen der

Einbahnstraße kommend, in Fahrtrichtung Bad Schönborn und bog an der

Schubertstraße nach links in Richtung Schulzentrum ab. Nach einer kurzen

Verfolgungsfahrt konnte der 19-Jährige letztendlich an der Hermann-Kimling-Halle

festgestellt und einer überprüft werden. Dabei stellten die Beamten bei dem

jungen Fahrer Alkoholgeruch fest. Der angebotene Atemalkoholtest vor Ort ergab

einen Wert von über 1,1 Promille. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte, dass der

Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Der Verdacht der

Einsatzkräfte bestätigte sich schließlich, als ein Drogenschnelltest beim

19-Jährigen positiv ausfiel. Durch einen Arzt wurde anschließend auf dem

Polizeirevier eine Blutprobe entnommen. Der junge Fahrer musste noch auf der

Dienststelle seinen Führerschein abgeben. Eine Anzeige gegen ihn wird vorgelegt.

Bretten – Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstagvormittag kam es an einer Ampelanlage auf der

Hermann-Beuttenmüller-Straße in Bretten zu einem Verkehrsunfall zwischen einem

71-jährigen PKW-Fahrer und dem 16-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrads. Der

Jugendliche wurde dabei im Bauchbereich verletzt und musste zur Beobachtung in

ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 11.00 Uhr hielt der 16-Jährige sein Zweirad vor der Linksabbiegerampel auf

der Hermann-Beuttenmüller-Straße in Richtung Wilhelmstraße an, die gerade auf

rot schaltete. Mutmaßlich infolge von Unachtsamkeit fuhr ein nachfolgender

PKW-Lenker mit seinem Opel von hinten auf das stehende Leichtkraftrad auf. Dabei

wurde der 16-Jährige mit dem Bauch an den Lenker gedrückt und stürzte dann

seitlich zu Boden. Zunächst verspürte der Jugendliche keine unfallbedingten

Schmerzen. Später musste er dann jedoch wegen aufkommender Bauchschmerzen in ein

Krankenhaus gebracht werden. Die entstandenen Unfallschäden wurden vorläufig auf

rund 1.500 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall

Karlsruhe (ots) – Eine Leichtverletzte sowie ein Sachschaden in Höhe von rund

20.000 Euro sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls, der sich am Donnerstagabend

in Karlsruhe ereignete.

Ein 63-jähriger BMW-Fahrer war gegen 17:15 Uhr auf der Willy-Brand-Allee in

Fahrtrichtung Neureut unterwegs. Aufgrund eines Rückstaus musste er sein

Fahrzeug stark abbremsen. Ein nachfolgender 25-jähriger VW-Fahrer erkannte diese

Situation zu spät, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Durch

die Wucht des Aufpralls erlitt die 56-jährige Beifahrerin im BMW leichte

Verletzungen. Das unfallverursachende Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Karlsruhe – Einbruch in Reihenhaus

Karlsruhe (ots) – Unbekannte brachen im Zeitraum zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr

und Freitag, 02:15 Uhr in ein Reihenhaus in Rüppurr ein.

Nach bisherigen polizeilichen Feststellungen hebelten die Täter eine zum Garten

liegende Tür auf und gelangten so in das Innere des Wohnhauses im Resedenweg.

Innerhalb des Hauses durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume und

durchwühlten alle Schränke und Schubladen. Sie entwendeten diverse

Schmuckstücke. Der entstandene Diebstahl- und Sachschaden kann noch nicht

beziffert werden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird

gebeten, sich mit der Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter der

Telefonnummer 0721/666-3411 in Verbindung zu setzen.

Karlruhe – 17-Jähriger stürzt mit Kleinkraftrad

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich ein 17 Jahre alter

Kleinkraftradfahrer zu, als er am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 36

die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Gegen 16:40 Uhr fuhr der junge Fahrer mit seiner Aprila die B 36 in Richtung

Mannheim. An der Ausfahrt „Neureut-Nord“ verlässt er die Bundesstraße und

verliert im Ausfahrtsast die Kontrolle über sein Zweirad. In der Folge stürzt er

zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Durch den alarmierten

Rettungsdienst wurde der 17-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Der durch den

Unfall entstandene Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Zwei Radfahrer bei Zusammenstoß verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einem Zusammenstoß zwischen einer 66-jährigen Radfahrerin

und einem 58-jährigen Radfahrer am Donnerstagnachmittag in Karlsruhe wurden

beide Beteiligte verletzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 58-Jährige mit seinem Fahrrad kurz

vor 15 Uhr den Brunnenäckerweg in südwestlicher Richtung. Zur selben Zeit fuhr

die 66-Jährige mit ihrem Pedelec auf dem linksseitigen Gehweg des Panoramawegs.

Im Einmündungsbereich der beiden Straßen kam es hierdurch schließlich zur

Kollision zwischen den zwei Beteiligten. Die 66-jährige Unfallverursacherin

erlitt hierbei leichte Verletzungen, ihr Unfallgegner wurde schwer verletzt.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den 58-Jährigen zunächst vor Ort und

brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die

66-Jährige begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Karlsruhe – 61-Jähriger greift Ehefrau an und wird von Spezialkräften festgenommen

Karlsruhe (ots) – Mit einem größeren Messer bewaffnet hat in der Karlsruher

Südstadt ein 61 Jahre alter und erheblich psychisch beeinträchtigter Mann am

frühen Freitagmorgen seine Ehefrau angegriffen. Die 58-Jährige konnte ersten

Erkenntnissen zufolge die Übergriffe weitgehend abwehren und sich in Sicherheit

bringen. Sie trug lediglich eine leichte Verletzung an einer Hand davon.

Gegen 06.25 Uhr alarmierte die Betroffene selbst die Polizei. Beamte des

Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt sperrten zunächst einen Teil der

betroffenen Augartenstraße weiträumig ab und zogen wegen einer möglichen

Eigengefährdung des Mannes auch die Berufsfeuerwehr Karlsruhe hinzu. Unterhalb

der im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gelegenen Wohnung wurde

daher ein Sprungkissen errichtet.

Der 61-Jährige hielt sich unterdessen in der Wohnung auf und reagierte auf die

Ansprache von Verhandlungskräften der Polizei nicht. Daher musste das

Spezialeinsatzkommando Baden-Württemberg hinzugezogen werden. Die Einsatzkräfte

drangen gewaltsam in die Wohnung ein und nahmen den Mann schließlich gegen 09.10

Uhr fest. Dabei leistete er auch Widerstand, wurde leicht verletzt und verhielt

sich äußerst renitent. Er kam anschließend unter Einsatz der Rettungsdienste und

einer Notärztin zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Ubstadt-Weiher – Starke Rauchentwicklung aus Kellerraum

Karlsruhe (ots) – Zu einer starken Rauchentwicklung aus einem Kellerraum in der

Obere Mühlstraße in Stettfeld, kam es am Donnerstagabend.

Gegen 20:30 Uhr wurde der Qualm aus dem Kellerraum durch den Anwohner entdeckt.

Durch die Freiwillige Feuerwehr Zeutern wurde der Raum betreten. Laut Auskunft

der Feuerwehr könnte Ursache für den Rauch eine defekte Steckdose sein oder

vielleicht auch Asche die in unmittelbarer Nähe von Altpapier gelagert war. Ob

durch die Rauchentwicklung ein Sachschaden entstanden ist, ist bislang unklar.

Karlsruhe – 3.000 Euro Sachschaden nach Dachstuhlbrand

Karlsruhe (ots) – Zu einem Brand an einem Dachstuhl kam es am

Donnerstagnachmittag in der Karlsruher Südweststadt. Durch die schnelle

Alarmierung und das frühzeitige Eintreffen der Berufsfeuerwehr Karlsruhe, konnte

das Feuer noch in der Entstehungsphase gelöscht werden. Der hierbei entstandene

Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Gegen 16:40 Uhr wurden Dachsanierungsarbeiten durch eine Firma durchgeführt,

dabei wurden Teerplatten auf dem Flachdach im rückwärtigen Bereich des Hauses in

der Hirschstraße mit einem Brenngerät bearbeitet. Hierbei entstand ein kleiner

Brand im Dachstuhlbereich, der durch den Löschzug der Feuerwehr rasch gelöscht

werden konnte. Alle Bewohner konnten während der Löscharbeiten in Ihren

Wohnungen verbleiben.

Karlsruhe – Rauchmelder verhindert schlimmeres

Karlsruhe (ots) – Durch das akustische Signal eines Rauchmelders wurde ein

Anwohner gegen 04:40 Uhr in der Karlsruher Goethestraße aus dem Schlaf gerissen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte bereits Rauch aus der betroffenen

Wohnung wahrgenommen werden. Da es sich bei der Wohnungsinhaberin um eine

pflegebedürftige Frau handelt, wurde die Wohnungstür durch die Berufsfeuerwehr

Karlsruhe geöffnet. Ursache des Qualms war vermutlich das Rauchen einer

Zigarette im Bett durch die 72-jährige Bewohnerin. Da sie vermutlich

eingeschlafen war, fiel die Zigarette auf die Matratze und es entwickelte sich

ein starker Qualm.

Durch den alarmierten Rettungsdienst wurde die Rentnerin vorsorglich in eine

Klinik gebracht.