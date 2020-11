Mannheim-Neckarstadt: unbekannte Täter in Wohnung und Keller eingebrochen

Mannheim (ots) – Im Zeitraum von Dienstag, 24.11.2020 bis Donnerstag, 26.11.2020

brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Pestalozzistraße sowie

in Kellerräume in der Mittelstraße ein. Dabei erbeuteten sie einen kleineren

Bargeld-Betrag sowie ein Mobiltelefon.

Im gleichen Zeitraum versuchten sich die Täter Zutritt zu einer Wohnung eines

Mehrfamilienhauses in der Pestalozzistraße sowie zu einem Anwesen in der

Langstraße zu verschaffen, scheiterten jedoch. In diesem Zusammenhang

beobachteten aufmerksame Zeugen am 26.11.2020, gegen 16:30 Uhr in einem

Hinterhof der Pestalozzistraße zwei verdächtige Personen. Die erste Person war

etwa 23 Jahre alt, 1,60 m groß, kurze Haare, südosteuropäisches

Erscheinungsbild, bekleidet mit einer grau-schwarzen Jacke und trug einen

grau-schwarzen Rucksack mit sich. Die zweite Person war etwa 40 Jahre alt, 1,80

m groß, südosteuropäisches Erscheinungsbild und bekleidet mit einer dunkelroten

Jacke. Beide Personen sprachen sowohl bulgarisch als auch türkisch. Zeugen, die

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu Tat und Tätern geben

können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.

Mannheim: Einbruch in ein Restaurant – Polizei bittet um Hinweise

Mannheim (ots) – Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein

Restaurant in den Mannheimer L-Quadraten eingebrochen. Die Täter drangen über

den verschlossenen Hauseingang im Hinterhof ein und durchwühlten Büro- und

Kellerräume. Sie nahmen Spirituosen, Lebensmittel und ein Portemonnaie mit

Bargeld mit. Der Schaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Hinweise nimmt das

Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Telefon 0621/174-3310 entgegen.

Mannheim: Hochwertiges E-Bike gestohlen – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Obwohl das Fahrrad mit zwei Schlössern gesichert war, haben

Unbekannte im Zweitraum von Mittwoch, 10 Uhr, bis Donnerstag, 12 Uhr, ein E-Bike

der Marke Bulls im Wert von rund 2800 Euro gestohlen. Das Rad war in der

Mannheimer Innenstadt im Quadrat B7 abgestellt. Der Wert der Schlösser beträgt

rund 100 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter

Telefon 0621/1258-0 entgegen.