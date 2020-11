Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: 20-Jähriger ohne Mund-Nasenbedeckung uneinsichtig

Sinsheim (ots) – Am Donnerstag gegen 22:30 Uhr stellten Beamte des

Polizeireviers Sinsheim auf dem Bahnhofsvorplatz einen 20-jährigen Mann fest,

welcher sich dort ohne eine Mund-Nasenbedeckung aufhielt. Nachdem er auf das

Fehlverhalten hingewiesen wurde, stieg dieser unbeeindruckt ohne

Mund-Nasenbedeckung in einen Zug ein. Der Mann wurde schließlich einer

Personenkontrolle unterzogen, wobei er durch die Angabe falscher Personalien

versuchte, einer Strafe zu entgehen. Durch die Beamten konnten jedoch die

richtigen Personalien ermittelt werden, wonach diese dem uneinsichtigen Mann

einen Platzverweis aussprachen.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Bäckerei-Filiale – Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Freitagmorgen brachen unbekannte

Täter in eine Filiale einer Großbäckerei in Weinheim ein. Die Täter drückten

gegen 3.30 Uhr die Glasschiebetür am Eingang des Ladengeschäfts in der

Hauptstraße auf und rissen sie aus der Verankerung. Im Verkaufsraum hebelten sie

eine Geldkassette unter der Hauptkasse auf, ließen das darin enthaltene

Kleingeld jedoch am Tatort zurück. Anschließend versuchten sie in einem

Nebenraum, den Tresor aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, verließen sie die

Örtlichkeit ohne Beute und flüchteten in unbekannte Richtung.

Auf den Aufnahmen der Videoaufzeichnungsanlage sind zwei vermummte Personen zu

erkennen. Eine der Personen soll ca. 190 cm groß sein, die zweite Person

deutlich kleiner.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.:

06201/1003-0 zu melden.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Täter versucht nach Schlägerei vor Polizei zu flüchten und widersetzt sich der Festnahme

Schwetzingen (ots) – Am Donnerstag gegen 13:30 Uhr kam es im Bereich der

Bahnhofsanlage zu einer Schlägerei zwischen einem 17-jährigen Jugendlichen und

einem 35-jährigen Mann. Beim Erkennen der alarmierten Polizeibeamten versuchte

der 35-jährige Täter vor den Einsatzkräften zu flüchten. Jedoch konnte er von

den Beamten schnell eingeholt werden, wonach er sich vehement gegen die

Festnahme wehrte. Hierbei erlitt einer der Beamten leichte Verletzungen. Ein

Atemalkoholtest ergab, dass der Mann einen Wert von 1,78 Promille hatte.

Weiterhin beleidigte der Täter die Polizisten mehrfach. Nachdem der Mann

erkennungsdienstlich behandelt wurde, wurde er wieder entlassen.

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Grableuchten auf Friedhof gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Zeit zwischen Samstag, 21.11.2020

und Donnerstag, 26.11.2020 wurden auf dem Friedhof in der Sankt-Leoner-Straße in

Neulußheim von mehreren Gräbern metallene Grableuchten entwendet. Dabei entstand

Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.:

06205/2860-0 zu melden.

Ketsch: Auffahrunfall bei der Abfahrt von der A6

Ketsch (ots) – Bei einem Auffahrunfall auf der A6 bei Ketsch ist am Donnerstag,

19.30 Uhr, ein Schaden von rund 15.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.

Im Bereich des Verzögerungsstreifens der Autobahnanschlussstelle

Hockenheim/Schwetzingen, Fahrtrichtung Heilbronn, musste ein 39-Jährige mit

seinem Audi verkehrsbedingt stark bremsen. Ihm folgte eine 29-Jährige, die die

Situation zu spät erkannte und mit ihrem Kia auf den Audi auffuhr. Der Kia

schleuderte durch den Aufprall nach rechts auf die Leitplanke und kam dort zum

Stehen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Wiesloch: Kupferkabel im Wert von 1200 Euro entwendet

Wiesloch (ots) – Eine Holzkabeltrommel mit Kupferkabel im Wert von rund 1200

Euro haben Unbekannte zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Donnerstag, 8.30 Uhr, von

einem Lagerplatz in der Nähe des Schwimmbads in Wiesloch gestohlen. Die Täter

überwanden einen Bauzaun, drangen auf das Gelände ein und nahmen die

Holzkabeltrommel mit 300 Metern Kupferkabel und 300 Kilogramm Abfallkabel mit.

Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon

06222/57090 zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Peugeot-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle – Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein Peugeot-Fahrer flüchtete am

Donnerstagabend in Sinsheim vor einer Polizeikontrolle. Der Peugeot fiel einer

Polizeistreife kurz vor 23 Uhr an der Elsenzhalle auf. Er stand rückwärts

eingeparkt und war mit drei Personen besetzt. Als die Beamten ihr Fahrzeug

abstellten, um den Peugeot und dessen Insassen zu kontrollieren, startete der

Fahrer den Motor und flüchtete zunächst ohne Beleuchtung mit hoher

Geschwindigkeit in Richtung Schwimmbadweg. Die Beamten folgten dem Fahrzeug mit

Blaulicht und Martinshorn durch den Wiesentalweg, die Lilienthalstraße in

Richtung Schwimmbadweg. Der Fahrer flüchtete weiter über die Straße „In der Au“

bevor er am Kreisverkehr schließlich in die Danziger Straße abbog, wo der den

Wagen abstellte und alle drei Personen zu Fuß flüchteten. Die Ordnungshüter

nahmen die weitere Verfolgung zu Fuß auf und konnten kurz darauf einen

28-jährigen Mann festnehmen. Noch während der Kontrolle kamen der 20-jährige

Bruder und deren Vater hinzu. Die beiden Brüder bestritten beide, das Fahrzeug

gefahren zu haben. Im Fahrzeug konnten persönliche Gegenstände des 20-Jährigen,

wie sein Reisepass, aufgefunden werden.

Da noch unklar ist, wer tatsächlich das Fahrzeug gesteuert hat, sucht die

Polizei Zeugen des Vorfalls, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können.

Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu

melden.

Walldorf/BAB 5: Auffahrunfall am Stauende – eine Person schwer verletzt

Walldorf/BAB 5 (ots) – Bei einem Auffahrunfall am Stauende wurde am

Donnerstagnachmittag auf der A 5 bei Walldorf eine Person schwer verletzt. Ein

44-jähriger Mann war gegen 15 Uhr mit seinem VW Caddy auf der A 5 in Richtung

Karlsruhe unterwegs. Als sich in Höhe des Autobahnkreuzes Walldorf der Verkehr

staute, musste er sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Der nachfolgende

46-jährige Fahrer eines Fiat-Kleinlasters bemerkte dies, offenbar aufgrund nicht

angepasster Geschwindigkeit zu spät. Er versuchte noch nach rechts auszuweichen

und fuhr dem VW auf. Dabei zog sie der Fahrer des Kleinlasters schwere

Verletzungen in Form von Rippenbrüchen zu und wurde zur Behandlung in ein

Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Beide Fahrzeuge

waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden

wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Walldorf: Überfall auf Wettbüro vom 12. November, Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern aus der Überwachungskamera; Zeugen gesucht

Walldorf (ots) – Mit Bildern aus der Überwachungskamera fahndet die Polizei nach

dem bislang noch unbekannten Täter, der im Verdacht steht, am Montag des 12.

November, kurz vor 20 Uhr, das Wettbüro in der Nußlocher Straße überfallen zu

haben. Die Bilder finden Sie hier, auf dem Fahndungsportal des LKA:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/walldorf-raubueberfall-wettbuero/

Der Unbekannte hatte den Angestellten mit einer Waffe bedroht und war mit einem

geringen Geldbetrag zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet. Er wurde wie folgt

beschrieben: ca. 20-25 Jahre; ca. 170-175 cm; kräftige Statur; auffällige

Gangart (auffällige X-Beinstellung); helle Hautfarbe; dunkle Augenfarbe. Er trug

eine dunkle Oberbekleidung; helle Jeans und eine schwarze Sturmhaube mit

Sehschlitzen. Die Fahnder des Raubdezernats der Kriminalpolizei Heidelberg

führen die Ermittlungen. Sie gehen davon aus, dass dieser Überfall im

Zusammenhang mit dem Überfall auf dasselbe Wettbüro von Montag, dem 19. Oktober

stehen könnte. Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder dem Täter geben können,

oder denen verdächtige Fahrzeuge und/oder Personen vor, während und nach der

Tat, auch bereits in den Tagen zuvor, in unmittelbarer Tatortnähe aufgefallen

sind, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 in

Verbindung zu setzen.

Schwetzingen/Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl von Anhänger und schweren Baumaschinen

Schwetzingen/Ketsch (ots) – Im Zeitraum von Mittwoch, 16:30 Uhr bis Donnerstag,

07:00 Uhr gelang es bislang unbekannten Tätern im Bereich der Baustelle L599 in

Richtung K4250 einen Volvo Radlader kurzzuschließen und hiermit zum

nahegelegenen P&R-Parkplatz zu fahren, wo mehrere Baumaschinen eines

Bauunternehmens gelagert waren. Anschließend haben die Täter mit dem Radlader

einen mehr als zwei Tonnen schweren Bagger-Stemmhammer sowie eine Rüttelplatte

auf ein unbekanntes Fahrzeug geladen. Den Radlader ließen die Täter beschädigt

zurück und flüchteten unerkannt mit den Baumaschinen. Der Schaden beläuft sich

auf mehrere tausend Euro. In der gleichen Nacht entwendeten unbekannte Täter in

der Durlacher Straße in Ketsch einen mit Deichselsicherung gesicherten

PKW-Anhänger mit Gitteraufbau. Auf dem Anhänger befanden sich große Baumwurzeln,

welche die Täter im Bereich Hockenheim-Talhaus am Feldrand ablegten. Ob die

Taten im Zusammenhang stehen ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu Tat und Täter sowie dem

Diebesgut geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/61696

beim Polizeiposten Ketsch oder unter der Telefonnummer 06202/288-0 beim

Polizeirevier Schwetzingen zu melden.

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis / Verkehrsunfall nach Rotlichtmissachtung / Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – Rotlichtmissachtung war am Donnerstagabend die Ursache für

einen Verkehrsunfall auf der B 292, bei dem sechs Personen, darunter zwei

Säuglinge, leicht verletzt wurden. Der Fahrer eines BMW befuhr gegen 23.30 Uhr

die Dührener Straße in Richtung A 6 und überquerte hierbei nach eigenen Angaben

bei Grünlicht die B 292. Auf dieser kam aus Richtung Dühren zur gleichen Zeit

eine Peugeot-Fahrerin angefahren und überquerte die Kreuzung ebenfalls nach

eigenen Angaben bei Grünlicht, wodurch es zur Kollision der beiden Fahrzeuge

kam. Diese wurden durch den Aufprall herumgeschleudert und prallten in der Folge

gegen die Leitplanke, wodurch an beiden PKW Totallschaden entstand. Die

vier-köpfige Familie im BMW sowie die beiden Frauen im Peugeot kamen vorsorglich

zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. Die Autos wurden abgeschleppt.

Während der Unfallaufnahme war die B 292 kurzfristig voll gesperrt. Hierdurch

kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca.

25.000,- Euro geschätzt. Zur Klärung des Unfallhergangs benötigt die Polizei

Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung während des Unfalls machen können. Diese

melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 07261-6900.