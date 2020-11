Heidelberg-Neuenheim: Autofahrer verwechselt Gaspedal mit Bremse und fährt in Hauswand // Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg (ots) – Der 87-jährige Fahrer eines VWs touchierte beim Ausparken das

sowohl vor ihm, als auch hinter ihm parkende Auto, verwechselte anschließend das

Gaspedal mit der Bremse und fuhr in Folge dessen unkontrolliert über den

Marktplatz. Hierbei beschädigte er einen sich auf dem Marktplatz befindlichen

Pfosten sowie ein Schutzgitter, welches um einen Baum herum befestigt war.

Letztlich kollidierte er mit einer Hauswand, wo er zum Stehen kam. Durch den

Aufprall wurde das Fahrzeug stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die

Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unbekannt. Der Fahrer verletzte

sich bei dem Unfall leicht und wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus

behandelt.

Heidelberg: 24-jährige Frau wegen Verdachts des Diebstahls im besonders schweren Fall in Haft

Heidelberg (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde durch das Amtsgericht

Heidelberg Untersuchungshaftbefehl gegen eine 24-jährige Frau aus Bulgarien

erlassen.

Die Beschuldigte soll bereits am 20.11.2018 einer 93-jährigen Frau in einem

Lebensmittelmarkt in der Poststraße den Geldbeutel samt Inhalt entwendet haben.

Danach soll sie am 25.11.2020 gegen 15.30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in

der Heidelberger Hauptstraße zunächst vergeblich versucht haben, einer

Geschädigten den Geldbeutel zu stehlen. Da die Geschädigte das Vorhaben

bemerkte, ließ die Tat-verdächtige von der weiteren Tatausführung ab.

Wenig später soll die Beschuldigte einer 67-jährigen Frau im gleichen

Bekleidungsgeschäft den Geldbeutel samt Inhalt entwendet haben.

Die Beschuldigte wurde durch den Ladendetektiv bei der Tat beobachtet und beim

Verlassen des Geschäfts vorläufig festgenommen und der Polizei übergeben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Untersuchungshaftbefehl gegen

die Tatverdächtige erlassen. Sie wurde sodann in eine Justizvollzugsanstalt

eingeliefert.

Nach der Beschuldigten wurde zum Zeitpunkt ihrer Festnahme bereits durch drei

Staatsanwaltschaften gefahndet, es wird nun ein Sammelverfahren durch die

Staatsanwaltschaft Heidelberg geführt.

In der jüngeren Vergangenheit waren in Heidelberg zahlreiche Diebstähle in

Verkaufsgeschäften festzustellen. Hierbei wurde offenbar gezielt versucht,

älteren Personen die Geldbeutel zu entwenden, bei denen die Täter auf eine

Aufbewahrung der EC-Karten samt zugehöriger „PIN-Codes“ hofften. Sodann wurden

in zahlreichen Fällen erhebliche Geldbeträge an verschiedenen Geldautomaten

abgehoben.

Aufgrund intensiver Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft konnten

mehrere weibliche Tatverdächtige festgenommen werden, denen jeweils eine

Vielzahl von gleichartigen Taten nachgewiesen werden konnten. Gegen zwei Frauen

wurden bereits Haftstrafen (zwei Jahre sowie zwei Jahre und acht Monate)

verhängt. Zwei weitere Tat-verdächtige warten in der Untersuchungshaft auf ihre

Gerichtsverhandlungen.

Heidelberg-Neuenheim: In Kirche eingebrochen – Zeugen gesucht

Heidelberg-Neuenheim (ots) – Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen

Montag, 23.11.2020, 19.00 Uhr und Dienstag, 24.11.2020, 16.30 Uhr in eine Kirche

im Stadtteil Neuenheim ein. Die Unbekannten stiegen auf bislang ungeklärtem Wege

in das Gotteshaus in der Lutherstraße ein und versuchten im Inneren mittels

eines Kerzenständers, eine Tür aufzubrechen. Inwiefern etwas entwendet wurde,

muss noch ermittelt werden. Auch die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch

nicht bezifferbar.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

Heidelberg-Bahnstadt: Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Laterne geprallt – 66-jährige Fahrerin leicht verletzt

Heidelberg-Bahnstadt (ots) – Eine 66-jährige Autofahrerin kam am frühen

Donnerstagmorgen im Stadtteil Bahnstadt von der Fahrbahn ab und prallte gegen

einen Laternenmast. Die Frau war gegen 5.30 Uhr mit ihrem Toyota auf der

Speyerer Straße stadtauswärts unterwegs. Kurz vor der Abzweigung zum

Baumschulenweg kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen

Laternenmast. Dabei lösten in ihrem Fahrzeug alle Airbags aus. Die 66-Jährige

zog sich Verletzungen im Brustbereich und im Gesicht zu. Sie wurde nach

notärztlicher Erstversorgung vorsorglich zur eingehenden Untersuchung in eine

Klinik eingeliefert.

Zwei Ersthelfer, die auf dem Weg zur Arbeit waren und den Unfall beobachtet

hatten, eilten der 66-Jährigen zu Hilfe. Diesen fiel gleich auf, dass die Frau

einen völlig übermüdeten Eindruck machte. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war

die Frau offenbar kurzzeitig am Steuer eingeschlafen. Sie war sich der

Ernsthaftigkeit der Situation nicht bewusst.

Der Toyota der 66-Jährigen erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

Der Schaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Im Anschluss musste die Fahrbahn

wegen ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt werden.

Der Laternenmast knickte durch den Aufprall um und lag quer über dem dortigen

Radweg. Er wurde durch Mitarbeiter der Stadtwerke demontiert. Es entstand

Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Gegen die Frau wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung

ermittelt. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Heidelberg-Neuenheim: Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Dienstag zwischen 16:15 Uhr und 17:00 Uhr touchierte in

der Ziegelhäuser Landstraße auf Höhe der Alten Brücke ein bislang unbekannter

Täter mit seinem Fahrzeug die linke Fahrzeugseite eines geparkten VWs und

flüchtete. Hierbei entstand an dem VW ein Schaden von mehr als 6000 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06221/99-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

Heidelberg: Kurioser Unfall in der Uferstraße; Fußgänger angefahren; Zeugen und Geschädigter sowie dessen Begleiter gesucht

Heidelberg (ots) – Bereits am Montag, den 23. November, kurz nach 11 Uhr,

ereignete sich in der Uferstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein bislang

unbekannter Fußgänger von einem Autofahrer angefahren wurde. Anschließend ging

der betroffene Fußgänger mit einem Begleiter weiter, und verzichtete auf eine

polizeiliche Unfallaufnahme, die der Autofahrer einleiten wollte.

Der Autofahrer, ein 81-jähriger Mann, war kurz nach 11 Uhr, mit seinem blauen

VW-Golf in der Uferstraße in Richtung Posseltstraße unterwegs. Aufgrund des

hohen Verkehrsaufkommens fuhr er in einer Fahrzeugschlange mit

Schrittgeschwindigkeit.

In Höhe der Schulzengasse überquerte er langsam einen Fußgängerüberweg, als von

links aus Richtung Neckarwiese („Wasserschachtel“) in Mann gegen das Auto fiel

und zunächst daneben liegen blieb.

Nachdem der Senior ausgestiegen war, um sich zu kümmern, bemerkte er, dass aus

einiger Entfernung ein asiatisch aussehender Mann mit seinem Handy Bilder von

der Unfallsituation fertigte. Wie sich herausstellte war dieser „Fotograf“ ein

Begleiter des Fußgängers und notierte die Personalien des 81-Jährigen.

Eine polizeiliche Aufnahme lehnten die beiden unbekannten Männer ab und gingen

weiter, ohne ihrerseits ihre Personalien bekannt zu geben.

Der 81-Jährige informierte das Polizeirevier HD-Nord am Donnerstag über den

Unfall und ließ ihn nachträglich aufnehmen.

Zeugen, die den Verkehrsunfall am späten Montagvormittag beobachteten, werden

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0 in

Verbindung zu setzen.

Wichtige Zeugen sind insbesondere die Autofahrer, die dem blauen VW-Golf mit

HP-Kennzeichen folgten, aber auch diejenigen, die auf der Gegenfahrbahn

entgegenkamen. Ebenso werden der unfallbeteiligte Fußgänger und dessen Begleiter

gebeten, sich zu melden, um zur Klärung des Unfallhergangs beizutragen.