Unfallflucht auf Rewe-Parkplatz

Waldböckelheim (ots)

Am Samstag, 21.11.20, 19:02 Uhr, beschädigte ein dunkler PKW-Kombi einen geparkten grauen Porsche Cayenne auf dem Rewe-Parkplatz im neuen Gewerbegebiet von Waldböckelheim. Der Kombi entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.

ACHTUNG – Erneut falsche Enkel und Gewinnversprechen am Telefon!

Kirchheimbolanden (ots)

Am Donnerstag, den 26.11.2020 kam es in Kirchheimbolanden und in umliegenden Gemeinden erneut zu versuchten Betrügereien zum Nachteil von Senioren am Telefon. „Rate mal, wer ich bin?“ so oder so ähnlich beginnt der vermeintliche Enkel/Verwandte das Gespräch. Daraufhin nennt das Opfer in der Regel einen Namen des möglichen Anrufers, den es irgendwie zu erkennen glaubt. Dies ist oft der Einstieg in ein Gespräch, in dessen Verlauf der Anrufer eine Notlage vortäuscht, die nur durch eine sofortige Zahlung abgewendet werden kann. Die Polizei rät:

Seien Sie misstrauisch, wenn Anrufer sich am Telefon nicht mit Namen melden. Raten Sie nicht, sondern fordern Sie den Anrufer dazu auf, seinen Namen selbst zu nennen.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als

Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen.

Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige

Verwandte/Bekannte wissen kann. -Geben Sie keine Details zu Ihren

familiären und finanziellen Verhältnissen an. -Lassen Sie sich nicht

drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie

benötigen, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. -Rufen Sie die

jeweilige Person unter der Ihnen schon lange bekannten Telefonnummer,

wenn möglich von einem anderen Apparat aus, zurück und lassen Sie

sich den Sachverhalt bestätigen. -Wenn ein Anrufer Geld oder andere

Wertsachen fordert, besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder

anderen Ihnen nahe stehenden Personen. -Lassen Sie Ihren Namen im

Telefonbuch abkürzen oder ihn ganz löschen. -Kommt Ihnen ein Anruf

verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der

Nummer 110. -Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden,

zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der

Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen

entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

-Bewahren Sie Ihre Wertsachen, z.B. höhere Geldbeträge und andere

Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder im

Bankschließfach.

Eine andere beliebte Masche, ist derzeit ein falsches Gewinnversprechen. Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, zum Beispiel „Gebühren“ zu bezahlen, eine kostenpflichtige Hotline zu wählen oder an Veranstaltungen teilzunehmen, auf denen minderwertige Ware zu überhöhten Preisen angeboten wird.

Nähere Informationen zu falschen Gewinnversprechen sowie die Tricks der Täter erfahren Sie unter www.polizei-beratung.de.

Verkehrsunfall mit schwerverletztem 22-jährigen Kradfahrer

Bad Kreuznach (ots)

Gegen 14:56 Uhr kam es auf der B 41 von der A 61 kommend in Fahrtrichtung Kirn zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten 22-jährigen Kradfahrer. Dieser verlor in Höhe der Anschlussstelle Bretzenheim in der dortigen Linkskurve vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Krad. Er kollidierte anschließend mit einer Leitplanke und verletzte sich durch den Verkehrsunfall schwer. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 1.200 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass das von dem 22-Jährigen geführte Krad (eine blaue Yamaha) im öffentlichen Straßenverkehr nicht zugelassen war. Zudem soll der 22-Jährige laut Zeugenaussagen zuvor in Höhe der Anschlussstelle Gensingen mehrere Verkehrsteilnehmer mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit rechts überholt haben. Verkehrsteilnehmer, die durch den Kradfahrer gefährdet wurden, werden gebeten sich bei hiesiger Dienststelle unter der unten angegebenen Telefonnummer zu melden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die rechte Fahrspur für ca. 1 Stunde gesperrt. Das Krad wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe wurde durch die Straßenmeisterei beseitigt.