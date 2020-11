Verstoß gegen Betäubungsmittelgesetz und Corona-Verordnung

Bingen, 27.11., Mainzer Straße, 01:55 Uhr. Einer Zivilstreife fiel ein BMW mit Binger-Kennung am Bahnhof Gaulsheim auf, der mit eingeschalteten Scheinwerfern und laufendem Motor auf einem Parkplatz stand. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten starken Marihuana-Geruch wahr. Die Insassen und das Fahrzeug wurden durchsucht. Beim Aussteigen entnahm die Beifahrerin noch drei Ecstasy-Pillen aus der Mittelkonsole. Des Weiteren wurden ein angerauchter Joint und zwei Marihuana-Tütchen gefunden. Die 20-jährige Fahrerin reagierte positiv auf einen Drogentest; ihr wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Da die 3 Personen aus verschiedenen Haushalten stammten, wurden darüber hinaus Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Brand im Technikbereich eines Kaufhauses

Um 05:28 Uhr am heutigen Freitagmorgen wurde die Feuerwehr Mainz über die automatische Brandmeldeanlage eines Kaufhauses in der Schusterstraße alarmiert.

Vor Ort konnten die Kräfte eine Rauchentwicklung in mehreren Räumen im Personalbereich und der Lüftungszentrale, verteilt auf zwei Stockwerke, feststellen. Die Ursache konnte in einem Technikraum erkundet werden. Hier brannten Teile der Gebäudetechnik, über die angeschlossenen Lüftungs- und Technikschächte wurde der Brandrauch über mehrere Etagen verbreitet. Durch die Feuerwehr wurde der Brand mit einem Hohlstrahlrohr gelöscht und die betroffenen Bereiche belüftet. Im Anschluss mussten die vom Brand beaufschlagten Lüftungs- und Technikschächte aufwändig kontrolliert werden, um eine weitere Brandausbreitung auszuschließen. Hierzu kamen mehrere Trupps unter Atemschutz zum Einsatz. Die Kräfte beider Wachen der Berufsfeuerwehr wurden durch die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Mainz-Stadt vor Ort unterstützt.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Bereits während der laufenden Maßnahmen der Feuerwehr konnten die Verkaufsflächen wieder teilweise freigegeben werden. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr konnten um 09.15 Uhr vor Ort beendet werden.

Eine Verletze Person bei Unfall auf der BAB 60

Um kurz vor 17:00 kam es 26.11. auf der BAB 60 in Fahrtrichtung Darmstadt zwischen dem Autobahnkreuz Mainz und der Anschlussstelle Mainz Hechtsheim-West zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem LKW. Am Ende der Überleitung von der BAB 61 zur BAB 60 blieb ein LKW wegen eines technischen Defekts an den Bremsen liegen. Der Fahrer eines Minivans erkannte das Hindernis zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den stehenden Sattelschlepper auf. Die Rettung des eingeklemmten Fahrers gestaltete sich ein wenig schwieriger als es die Feuerwehr üblicherweise gewohnt ist. Der Minivan war behindertengerecht umgebaut, damit der Fahrer mit seinem elektrischen Rollstuhl bis an das Lenkrad heranfahren und aus ihm heraus das Fahrzeug lenken konnte. Hierfür wurde der Rollstuhl mit einer elektrischen Verriegelung fest mit dem Fahrzeug verbunden. Die Verriegelung war aufgrund des Aufpralles verformt und lies sie sich nicht mehr öffnen. Somit konnte der Rollstuhl nicht in seiner Position verfahren werden um den verletzen Fahrer zu befreien. Um den Verletzen zu retten wurden die B-Säule des PKW und die Rückenlehne des Rollstuhls mit hydraulischem Rettungsgerät entfernt. Danach war es möglich den Verletze schonend aus dem Fahrzeug zu befreien. Während der technischen Rettung wurde der Fahrer permanent rettungsdienstlich und notärztlich betreut und nach seiner Befreiung aus dem verunfallten PKW zur weiteren Behandlung in eine Mainzer Klinik gebracht. Während der Rettungsarbeiten stand nur der linke Fahrstreifen der Autobahn zur Verfügung, so dass sich in kurzer Zeit im Feierabendverkehr ein kilometerlanger Rückstau auf beiden Autobahnen bildete.