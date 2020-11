Worms – Polizei Worms spendet Adventskalender für Kinderklinik

Worms (ots) – Am heutigen Vormittag hat die Wormser Polizei insgesamt 50

Schokoladen-Adventskalender und Info-Flyer an die Kinderklinik am Klinikum Worms

übergeben. Hintergrund ist eine Präventionskampagne, um ältere Menschen

gegenüber Betrugsmaschen zu sensibilisieren und vor diesen zu warnen. Der so

genannte Enkeltrick ist eine besonders hinterhältige Form des Betrugs, der für

Opfer oft existenzielle Folgen haben kann. Sie können dadurch hohe Geldbeträge

verlieren oder sogar um Ihre Lebensersparnisse gebracht werden. „Liebe Oma,

lieber Opa – lasst Euch nicht reinlegen!“, diese Nachricht sollen Kinder an

ihrer Oma und ihren Opa weitergeben, damit diese vor den Gefahren der Betrüger

gewarnt werden. Vor dem Haupteingang des Krankenhauses fand die Übergabe an Frau

Dr. Emke und Frau Hammerle statt, die die Flyer und Kalender gerne für die

Kinder in Empfang nahmen. Wir sind auf die Unterstützung durch die Kinder

gespannt und hofft, dass die Kleinsten der Polizei bei dieser

Präventionskampagne helfen. Wir wollen, dass Sie sicher leben – Ihre Polizei

Worms

Alzeyer Polizei warnt erneut vor Anrufen durch „Falsche Polizisten“

Alzey (ots)

Zurzeit gibt es wieder vermehrt Anrufe durch „Falsche Polizisten“ im Landkreis Alzey-Worms. Insbesondere in Erbes-Büdesheim kommt es wieder vermehrt zu Anrufen durch „Falsche Polizisten“. Die Betrüger melden sich am Telefon als Polizist oder Kriminalbeamter und gaukeln ihren Opfern vor, dass diese ins Visier von Einbrechern gerückt seien. Dabei erkundigten sie sich über die jeweiligen Vermögensverhältnisse. Dies ist eine Falle, warnt die Polizei. Glücklicherweise erkannten bislang alle Angerufenen den Betrug und bewahrten sich so vor einem hohen Vermögensschaden.

Betrunken mit dem Auto unterwegs

Alzey (ots)

Nach dem Hinweis eines Zeugen konnte eine Streife der Polizei Alzey einen betrunkenen Autofahrer kontrollieren und aus dem Verkehr ziehen. Der 58-Jährige Alzeyer fiel gestern gegen 12.00 Uhr am Ortsausgang Alzey-Dautenheim auf, als er in Schlangenlinien in Richtung Hochborn fuhr. Dabei sei er trotz Gegenverkehrs auch mehrmals auf dem Gegenfahrstreifen gewesen. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab 1,9 Promille. Er (FOTO)muss nun mit einer empfindlichen Strafe rechnen.

Fahrzeugführer, die sich im Gegenverkehr befanden und sich durch das Fahrverhalten des Autofahrers gefährdet fühlten, werden gebeten, sich unter der angegebenen Telefonnummer bei der Polizei Alzey zu melden.

Auseinandersetzung mit Messer und Baseballschläger

Worms (ots) – Am 26.11.2020, gegen 16:00 Uhr, gehen mehrere Meldungen einer

größeren Auseinandersetzung in Worms, im Bereich der Dirolfstraße ein. Es soll

auch ein Messer zum Einsatz kommen. Bei Eintreffen der Streifen versuchen

unbeteiligte die Parteien zu trennen und schlimmeres zu verhindern. Letztendlich

kann die Auseinandersetzung durch die Polizei beendet werden. Wie sich

herausstellt ist der Hintergrund ein Familienstreit. Dieser eskaliert und die

zwei 31- und 40-jährigen Wormser gehen mit einem Baseballschläger und einem

Küchenmesser aufeinander los. Die Beiden Kontrahenten werden leicht verletzt.

Bei dem Versuch die Männer zu trennen werden ebenso eine 29-jährige Mannheimerin

und eine 30-jährige Wormserin leicht verletzt. Die vier Verletzten werden in

unterschiedlichen Kliniken ambulant versorgt.