Leistungsbetrug mit Adressbuchschwindel

Wörth (ots) – In mehreren Fällen kam es im Bereich der Polizei Wörth zu Betrugsversuchen mit einer bekannten Masche. Die Geschädigten erhalten per Post oder Fax eine Bracheneintragsbestätigung. Hierbei werden die Geschädigten aufgefordert die persönlichen Daten zu bestätigen. Mit der Bestätigung erfolgt jedoch im Kleingedruckten der Abschluss eines angeblichen kostenpflichtigen Vertrags.

Die Polizei rät in diesen Fällen die Bestätigungen zu ignorieren und nicht unbedarft Unterschriften zu leisten. Hilfreiche Informationen erhalten sie bei der Polizei oder den Verbraucherschutzzentralen.

Schwerer Unfall auf B9

Bellheim (ots) – Am Donnerstagmittag 26.11.2020 befuhr ein 82-jähriger Autofahrer die B9 in Fahrtrichtung Norden. Als er die B9 an der Abfahrt Bellheim Süd verlassen wollte, schätze er seine Geschwindigkeit derart falsch ein, dass er aus der Kurve flog, ungebremst an vier Bäumen vorbeifuhr und dann in der Auffahrt zur B9 zum Stehen kam.

Der Mann erlitt bei dem Unfall mehrere Rippenbrüche und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8.000 Euro.

Erneut betrügerische Anrufe

Germersheim (ots) – Auch am Donnerstag 26.11.2020 kam es im Dienstgebiet der Polizei Germersheim zu mehreren betrügerischen Anrufen. Was steckt dahinter? In Online-Partnerbörsen oder auch in sozialen Netzwerken sind die sogenannten “Scammer” auf der Suche nach potenziellen Opfern. Ist ein Kontakt erst einmal hergestellt, werden diese mit Liebesbekundungen und Aufmerksamkeit überhäuft und zwar einzig und allein mit dem Ziel, ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Zu so einem Fall in Lingenfeld. Dabei täuschte der Betrüger eine Notsituation vor, um so Geld von dem vermeintlichen Opfer zu erhalten. Glücklicherweise erkannte das Opfer die Masche und brach den Kontakt ab.

Eine weitere Masche ist der sogenannte Enkeltrick. Dieser ist eine besonders hinterhältige Form des Betrugs, der für Opfer oft existenzielle Folgen haben kann. Sie können dadurch hohe Geldbeträge verlieren oder sogar um Ihre Lebensersparnisse gebracht werden.

So ein Fall ereignete sich am Donnerstag 26.11.2020 in Germersheim.

Auch dieser Versuch wurde das Opfer rechtzeitig erkannt, so dass es zu keinem Schaden kam.

Einbruchsdiebstahl

Kandel (ots) – Am 25.11.2020 verschaffte sich ein unbekannter Täter in der Zeit von 21:10 – 22:05 Uhr gewaltsam Zugang zu den Büroräumlichkeiten einer Mediafirma in der Georg-Todt-Straße. Es wurden mehrere Räume aufgesucht und durchwühlt.

Aus den Räumlichkeiten wurden zwei Laptop und eine geringe Menge Bargeld entwendet.

Einbrecher leistet bei Festnahme Widerstand

Kandel (ots) – Am Donnerstag 26.11.2020 um 11:00 Uhr verschaffte sich ein 27-jähriger männlicher Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Rheinstraße. Nachdem der Täter mehrere Räumlichkeiten durchwühlt hatte, wurde er von einer Anwohnerin gestört und er flüchtete von der Örtlichkeit.

Der Täter konnte kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung durch Polizeibeamte festgestellt und nach kurzer Verfolgung festgenommen werden.

Bei der Festnahme leistete der Täter erheblichen Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten mit mehreren Schimpfwortsalven. Durch die Widerstandshandlungen wurden zwei Beamte leicht verletzt. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass bei dem 27-jährigen deutschen Täter noch aktuelle Haftbefehle bestehen. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt überstellt.

Unfallflucht lohnt sich nicht

Germersheim (ots) – Am Mittwochmorgen 25.11.2020 kam es in dem Kreisverkehr bei der Anschlussstelle Germersheim Süd zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Unfallverursacher missachtete die Vorfahrt eines bereits im Kreisverkehr fahrenden Autos. Im Anschluss flüchtete er vom Unfallort. Der Geschädigte fuhr ihm jedoch nach und wollte ihn auf den Unfall aufmerksam machen. Unbeeindruckt zog der Fahrer einen Kapuzenpullover über den Kopf und flüchtete weiter.

Anhand des bekannten Kennzeichens wurde er kurz später von der Polizei an seiner Wohnanschrift aufgesucht. Die Beamten konnten an seinem PKW korrespondierende Schäden festgestellt. Der Fahrer gab an, den Unfall nicht bemerkt zu haben. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.