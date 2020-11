Alkoholisiert mit E-Scooter gestürzt

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Freitag 27.11.2020 gegen 01:00 Uhr stürzte ein 43-jähriger Mann mit seinem E-Scooter in der Jaegerstraße. Der E-Scooterfahrer war stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab 1,93 Promille. Er wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde dem Fahrer auch eine Blutprobe entnommen.

Auch E-Scooter sind Kraftfahrzeuge im Sinne des Straßenverkehrsgesetzes, weshalb die gleichen Promillegrenzen wie im Auto oder auf dem Motorrad gelten. Wird ein Wert von mehr als 0,5 Promille gemessen, bewegt man sich mindestens im Bereich der Ordnungswidrigkeit. Kommen keine alkoholbedingten Ausfallerscheinungen hinzu, kann ein Bußgeld von bis zu 3.000 Euro, 2 Punkte im Fahreignungsregister und einen Monat Fahrverbot drohen.

Bei einem Wert über 1,1 Promille oder mit entsprechenden Ausfallerscheinungen auffällt, macht man sich der Trunkenheit im Verkehr strafbar, was in aller Regel die Entziehung der Fahrerlaubnis und ein längerfristiges Fahrverbot nach sich zieht. Daher rät die Polizei dazu, nach dem Genuss von Alkohol auch auf das Führen von E-Scootern zu verzichten.

Einbruch in Büro – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Am Donnerstagabend 26.11.2020 gegen 22:45 Uhr wurde in ein Bürogebäude in der Achtmorgenstraße in Luwigshafen eingebrochen. Der unbekannte Täter brach ein Fenster auf und gelangte so in das Bürogeäude. Nach ersten Ermittlungen wurde nichts entwendet.

Zeugen konnten den flüchtigen Täter sehen, wie er aus einem Fenster sprang und in Richtung Bruchwiesenstraße gelaufen war.

Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 180cm groß, bekleidet mit schwarzer Mütze, blauer Atemschutzmaske, Jeans und Jacke.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Achtmorgenstraße gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder

per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Unfallflucht dank aufmerksamer Zeugin geklärt

Ludwigshafen (ots) – Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei Ludwigshafen einen Unfallverursacher ermitteln. Der 87-jährige Autofahrer hatte zuvor beim Einparken in der Maudacher Straße ein anderes Auto beschädigt. Obwohl die Zeugin den 87-Jährigen auf den Unfall aufmerksam gemacht hatte, verließ er zu Fuß die Unfallörtlichkeit. Der Verursacher konnte dann in einem naheliegenden Geschäft von der Polizei festgestellt werden.

Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1.100 Euro.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt. Dank des aufmerksamen Zeugen bleibt der Geschädigte nicht auf seinem Schaden sitzen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, merken Sie sich das Kennzeichen, wenn möglich die Fahrerbeschreibung und melden Sie den Vorfall bei Ihrer Polizei.

Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Am Donnerstagmittag 26.11.2020 zwischen 11:30 und 13:45 Uhr wurde ein grauer Hyundai i30 durch einen Unfall in der Neuhöfer Straße beschädigt. Ein bislang unbekannter Verursacher streifte das geparkte Auto vermutlich beim Vorbeifahren.

Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro zu kümmern. Aufgrund des Schadensbildes und eines aufgefundenen Pedals, wird davon ausgegangen, dass der Schaden von einem Fahrrad verursacht wurde.

Wer hat den Unfall beobachtet oder hat einen Fahrradfahrer mit fehlendem Padal gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Versuchter Lkw-Diebstahl

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Unbekannte versuchten in der Nacht von Mittwoch 25.11.2020 auf Donnerstag 26.11.2020 einen Lkw aufzubrechen und diesen zu stehlen. Das Vorhaben misslang jedoch, sodass lediglich Sachschaden entstand.

Der betroffene Lkw war im Tatzeitraum in der Nansteinstraße geparkt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer

0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.