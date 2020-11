Heidelberg: Stadtnotizen 27.11.2020

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Jetzt mitmachen: Dankeschein einsetzen und Heidelbergs Wirtschaft in der Corona-Krise helfen – Bürgerinnen und Bürger finden Dankescheine in der kommenden Woche in ihren Briefkästen

Machen Sie mit und helfen Sie Heidelberger Betrieben, Kulturschaffenden und Vereinen in der Corona-Krise: Mit dem neuen „Dankeschein“ der Stadt Heidelberg können Heidelbergerinnen und Heidelberger jetzt ganz schnell und einfach ihr Lieblingsgeschäft, das Restaurant oder Hotel um die Ecke, ihre favorisierte Kunst- und Kultureinrichtung, ihren Stammfriseur oder Heimatverein und viele mehr unterstützen. Mehr als 125.000 Heidelbergerinnen und Heidelberger ab 16 Jahren erhalten am 30. November 2020 oder in den darauffolgenden Tagen Post von der Stadt: Darin finden sie jeweils einen Dankeschein, den sie bis zum 31. Januar 2021 beim Einkauf einsetzen können. Teilnehmende Betriebe, Kulturschaffende und Vereine erhalten pro entgegengenommenen Dankeschein einen Zuschuss der Stadt von 10 Euro. Eine Übersicht über alle Teilnehmer an der Aktion („Dankstellen“) gibt es auf der Internetseite www.vielmehr.heidelberg.de.

Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner ruft die Heidelbergerinnen und Heidelberger dazu auf, an der Aktion teilzunehmen und die Dankescheine einzusetzen: „Machen Sie mit und unterstützen Sie bitte die Heidelberger Wirtschaft! Jeder abgegebene Dankeschein hilft unseren Betrieben, Einrichtungen, Kulturschaffenden und Vereinen vor Ort durch die Corona-Krise.“ Die Aktion ist zentraler Baustein der Heidelberger Wirtschaftsoffensive – ein breit angelegtes Hilfspaket der Stadt in der Corona-Krise mit einem Gesamtvolumen von bis zu 1,6 Millionen Euro.

So setze ich den Dankeschein ein und helfe

Nehmen Sie den Dankeschein beim nächsten Einkauf in Ihrem Lieblingsgeschäft, bei Ihrem Lieblingsgastronomen, Lieblingskünstler oder sonstigen Teilnehmer an der Aktion mit. Informieren Sie sich am besten vorab unter www.vielmehr.heidelberg.de, ob der Betrieb, die Einrichtung oder der Verein an der Aktion teilnimmt. Geben Sie den Dankeschein beim Bezahlen an der Kasse ab. Ihr Einkauf muss mindestens 10 Euro betragen. Der Dankeschein ist kein Gutschein: Ihr zu zahlender Betrag verringert sich dadurch nicht. Der Dankeschein kann bis 31. Januar 2021 eingesetzt werden. Bei Betrieben und Vereinen, die derzeit aufgrund der Corona-Bestimmungen geschlossen sind, finden Sie unter www.vielmehr.heidelberg.de Hinweise, wie der Dankeschein dennoch eingereicht werden kann, zum Beispiel bei Kauf eines Gutscheins oder Entrichtung des Mitgliedsbeitrags in Vereinen. Der Betrieb, Verein oder die Einrichtung erhält für den von Ihnen abgegebenen Dankeschein von der Stadt Heidelberg einen Zuschuss von 10 Euro.

Mehr als 200 Betriebe, Einrichtungen und Vereine machen bereits mit

Auf der Internetplattform www.vielmehr.heidelberg.de haben sich bereits mehr als 200 Heidelberger Anbieter (Dankstellen) zu der Dankeschein-Aktion der städtischen Wirtschaftsförderung registriert – von Geschäften und Buchhandlungen über (Eis-)Cafés, Restaurants, Kneipen, Clubs und Hotels bis hin zu Friseuren und Nagelstudios. Von Kunstgalerien, Kultureinrichtungen und offenen Werkstätten über Stadtführern, Tanzschulen und Workshop-Anbietern bis hin zu Sport-, Gesang- und Karnevalvereinen. Die Registrierung zur Teilnahme an der Aktion ist weiterhin online möglich. Teilnehmen kann, wer aufgrund der Corona-Landesverordnung vom 17. März 2020 (mit Ergänzungen vom 20. und 28. März) schließen musste.

Der Dankeschein bringt ausschließlich den Betrieben, Einrichtungen und Vereinen einen finanziellen Vorteil und ist kein Gutschein für die Bürgerinnen und Bürger. Diese helfen allerdings durch den Einsatz des Dankescheins gleich doppelt – erstens durch den Einkauf von Produkten vor Ort und zweitens durch den städtischen Zuschuss, den der Betrieb aufgrund des Dankescheins erhält. Der Dankeschein bietet so Heidelbergerinnen und Heidelbergern die Chance, ihren Lieblingsläden, -einrichtungen und -vereinen „Danke“ zu sagen und zu helfen. Die Stadt setzt mit der Aktion auf die solidarische Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger für die Heidelberger Wirtschaft – für den Erhalt eines attraktiven Einkaufs- und Kulturstandortes mit vielen Arbeitsplätzen.

Gutleuthofweg: Berliner Kissen werden montiert

Aus Sicherheitsgründen mussten Mitte November 2020 die Bodenschwellen im Gutleuthofweg im Stadtteil Schlierbach entfernt werden. Diese hatten seit 2002 zu einer Geschwindigkeitsreduzierung in der Straße beigetragen, waren jetzt aber „in die Jahre“ gekommen und stellten ein Sicherheitsrisiko insbesondere für Radfahrende dar, da die Einzelteile immer weiter auseinandergerutscht waren. Hier bestand akuter Handlungsbedarf.

Die Schwellen werden schnellstmöglich gegen sogenannte Berliner Kissen ausgetauscht. Die Anschaffung der Berliner Kissen ist bereits beauftragt, der Umsetzungszeitpunkt hängt von der Lieferung ab.

Freizeittipps in Zeiten von Corona – Website bietet Ideen für jedes Alter

Bereits seit dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 stellt die Stadt Heidelberg eine übersichtliche Internetseite zur Verfügung, die Ideen für Abwechslung im Corona-Alltag bietet. Die Seite www.heidelberg.de/freizeittipps beinhaltet Angebote von Vereinen, Kulturschaffenden und städtischen Einrichtungen. Sie alle haben sich ins Zeug gelegt, damit keine Langeweile aufkommen kann. Themenblöcke wie „Kultur frei Haus“, „Daheim sporteln“ oder „Raus in die Natur“ stellen die verschiedenen Interessenbereiche vor. Interessierte finden dann auf den verlinkten Detailseiten alle passenden Informationen.

Kultur und Bewegung

Virtuelle Rundgänge durch Museen und Ausstellungen, Online-Lesungen, digitale Konzerte und Podcasts – die Kulturschaffenden in Heidelberg bieten kreative Unterhaltung. Wie halte ich mich zuhause fit? Heidelberger Sportvereine machen es mit Warm-ups, Workouts und Tanzchoreografien für alle Altersklassen vor. Auch Bewegungsideen für Kinder sind dabei. Ab an die frische Luft: Ein weiterer Themenbereich bietet eine Übersicht der Rad- und Wanderwege rund um Heidelberg.

Angebote für Familien

Mit den Bereichen „stay@home kids“ und „stay@home teens“ wird besonders auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen eingegangen. Der Stadtjugendring Heidelberg e.V. hat Nachrichten für Kinder, Spiele, Bastelideen und Hörtipps zusammengestellt. Junge Erwachsene finden Unterhaltung, aber auch Seiten, die sie beim Lernen oder bei der Zukunftsplanung unterstützen.

Sie Stadtbücherei hält eine Vielzahl von Angeboten für die ganze Familie bereit: Darunter Anregungen für Brettpiele, Mitmach-Aktionen und natürlich jede Menge Lesestoff.

Digitale Gottesdienste

Die christlichen Kirchen und andere Religionsgemeinschaften haben in Zeiten von Corona die Angebote für ihre Gemeinden zum Teil digitalisiert. Auf der Seite gibt es einen Überblick der Angebote von Mitgliedern des Interreligiösen Dialogs.

Beratungsstellen bieten Hilfe in Corona-Zeiten – OB Würzner: Menschen in Krisensituationen finden in Heidelberg professionelle Unterstützung

Menschen, die in der Corona-Pandemie Beratung und Hilfe in Krisen- und Notsituationen benötigen, werden in Heidelberg nicht alleine gelassen. „Wer vielleicht gerade jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit in eine Krise gerät, die er alleine nicht bewältigen kann, findet in unserer Stadt ein hervorragendes professionelles Hilfesystem. Mehr als 100 Beratungsstellen der Stadt, der Kirchen oder freier Träger bieten qualifizierte Beratung in schwierigen Lebenslagen an“, sagt Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum Menschen auf Unterstützung angewiesen sind und Hilfe suchen – das können psychische Probleme, Erfahrungen mit Gewalt in den eigenen vier Wänden, Überforderung mit den Kindern oder pflegebedürftigen Eltern, Suchtprobleme, der drohende Verlust der Wohnung oder vieles andere sein. Bei den Beratungsstellen gibt es direkte Hilfe oder die Vermittlung von weiteren Ansprechpartnern, Diensten oder Institutionen, die die Bewältigung des Alltags erleichtern oder wieder möglich machen.

„Erste Hilfe“ in akuten Notlagen gibt es beispielsweise hier:

Hilfe bei Gewalt

Bundesweites Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“

Telefon 08000 116016 (rund um die Uhr erreichbar, in 17 Sprachen, kostenlos)

www.hilfetelefon.de

Autonomes Frauenhaus Heidelberg

Telefon 06221 833088

E-Mail frauenhaus@fhf-heidelberg.de

www.fhf-heidelberg.de/autonomes-frauenhaus/in-sicherheit-leben/

Interventionsstelle für Frauen und Kinder

Mannheimer Straße 226, 69123 Heidelberg

Telefon 06221 750135

E-Mail info@interventionsstelle-heidelberg.de

www.fhf-heidelberg.de

Gewaltambulanz – Rechtmedizinisches Institut (Universitätsklinikum Heidelberg)

Voßstraße 2, Gebäude 4420, 69115 Heidelberg

Telefon 06221 564466

www.klinikum.uni-heidelberg.de/rechts-und-verkehrsmedizin/leistungsspektrum/medizin/gewaltambulanz

Childhood Haus Heidelberg

Voßstraße 2, Gebäude 4040, 69115 Heidelberg

Telefon 06221 5632430

E-Mail childhood-haus@med.uni-heidelberg.de

www.childhood-haus.de/heidelberg/

AWO Kinderschutzzentrum

Adlerstraße 1/5 – 1/6, 69123 Heidelberg

Telefon 06221 7392132

E-Mail Kinderschutz-zentrum@awo-heidelberg.de

www.awo-heidelberg.de/einrichtungen/kinderschutz-zentrum.html

Frauennotruf gegen sexuelle Gewalt an Frauen und Mädchen e.V.

Bergheimer Straße 135, 69115 Heidelberg

Telefon 06221 183643

E-Mail info@frauennotruf-heidelberg.de

www.frauennotruf-heidelberg.de/

Männernotruf und Jungentelefon

Parkstraße 15, 69126 Heidelberg

Telefon 0179 4883084 oder 06221 6516767

E-Mail info@fairmann.org

www.fairmann.org/

PLUS Rhein-Neckar e.V. Beratung für lesbische, schwule, bi- und transsexuelle, transgender, intersexuelle und queere Menschen

Bürgeramt Mitte

Bergheimer Straße 69, 69115 Heidelberg

Telefon 0621 3362110

E-Mail team@plus-rheinneckar.de

www.plus-mannheim.de/index.php/beratung-in-hd

Weitere Gewalt-Beratungsstellen unter : www.heidelberg.de/hd/HD/Rathaus/Hilfe+bei+Gewalt.html

Hilfe bei Problemen in Partnerschaft und Familie, Schwangerschaftsberatung

Internationales Frauen- und Familienzentrum e.V.

Theaterstraße 16, 69117 Heidelberg

Telefon 06221 182334

E-Mail info@ifz-heidelberg.de

www.ifz-heidelberg.de/

Pro Familia Heidelberg

Hauptstraße 79, 69117 Heidelberg

Telefon 06221 184440

E-Mail heidelberg@profamilia.de

www.profamilia.de

Psychologische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen der Katholischen Stadtkirche Heidelberg

Merianstr. 1, 69117 Heidelberg

Telefon 06221 24171

E-Mail efl@kath-hd.de

www.efl-heidelberg.de

Hilfe bei psychischen Problemen und bei Sucht

Klinik für Allgemeine Psychiatrie

Voßstraße 4, 69115 Heidelberg

Telefon 06221 56-34553

E-Mail zpm.psychiatrie@med.uni-heidelberg.de

www.klinikum.uni-heidelberg.de/zentrum-fuer-psychosoziale-medizin-zpm/klinik-fuer-allgemeine-psychiatrie

Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche – Caritasverband Heidelberg e.V.

Veit-Stoß-Straße 5, 69126 Heidelberg

Telefon 06221 409024

E-Mail team-eb@caritas-heidelberg.de

www.caritas-heidelberg.de/hilfe-und-beratung/kind-jugend-und-familie/erziehungsberatung/erziehungsberatung

Kommunale Suchtbeauftragte

Amt für Soziales und Senioren

Bergheimer Straße 155, 69115 Heidelberg

Telefon 06221 58-37952

E-Mail eva.leichman@heidelberg.de

www.heidelberg.de/hd/HD/Rathaus/kommunale+suchtbeauftragte.html

Hilfe bei Wohnungslosigkeit

SKM Heidelberg – Wohnungslosenhilfe

Karl-Klotz-Haus

Kaiserstraße 88-92, 69115 Heidelberg

Telefon 06221 163659

E-Mail KarlKlotzHaus@skm-heidelberg.de

https://heidelberg.skmdivfreiburg.de/informationen/wohnungslosenhilfe/

FrauenRaum

Margot-Becke-Ring 17/2, 69115 Heidelberg (ehemals Im Mörgelgewann 17/2)

Telefon 06221 9853685

E-Mail FrauenRaum@skm-heidelberg.de

https://heidelberg.skmdivfreiburg.de/informationen/wohnungslosenhilfe/

Fachstelle für Wohnungsnotfälle und Flüchtlinge

Amt für Soziales und Senioren

Bergheimer Straße 155, 69115 Heidelberg

Telefon 06221 58-37000

E-Mail sozialamt@heidelberg.de

www.heidelberg.de/hd,Lds/-/Behoerdenwegweiser/;oe6012680

Hilfe bei Pflegebedürftigkeit

Pflegestützpunkt Heidelberg

Amt für Soziales und Senioren

Dantestraße 7, 69115 Heidelberg

Telefon 06221 58-49000

E-Mail pflegestuetzpunkt@heidelberg.de

www.heidelberg.de/hd/HD/Leben/Pflegestuetzpunkt.html

Hilfe für Kinder und Jugendliche bei Sorgen und Problemen

„Nummer gegen Kummer“ – Anonymes telefonisches Gesprächs- und Beratungsangebot für Kinder und Jugendliche bei Fragen, Sorgen, Problemen und in kritischen Situationen.

Kostenlos vom Handy- und Festnetz bundesweit erreichbar, Telefon: 116 111

www.nummergegenkummer.de

Allgemeine Hilfe

Soziale Dienste im Amt für Soziales und Senioren

Bergheimer Straße 155, 69115 Heidelberg

Telefon 06221 58-37000

E-Mail sozialedienste@heidelberg.de

www.heidelberg.de/hd/HD/Rathaus/Amt+fuer+Soziales+und+Senioren.html

Soziale Dienste im Kinder- und Jugendamt

Friedrich-Ebert-Platz 3, 69117 Heidelberg

Telefon 06221 5831520

E-Mail jugendamt@heidelberg.de

www.heidelberg.de/hd/HD/Rathaus/Kinder_+und+Jugendamt.html

BeKo Rhein-Neckar- Fachberatungsstelle für Menschen, die von einem hoch belastenden Ereignis betroffen sind

AWO Kreisverband Heidelberg, Adlerstraße 1/5, 69123 Heidelberg

Telefon 06221-7392116

E-Mail beko-rn@awo-heidelberg.de

www.beko-rn.de/

Telefonseelsorge Rhein-Neckar

Telefon 0621 71898850

E-Mail info@telefonseelsorge-rhein-neckar.de

Antidiskriminierungsbüro Mosaik Deutschland e. V.

Am Karlstor 1, 69117 Heidelberg

Telefon 06221 7287838

E-Mail info@mosaik-deutschland.de

Weitere Beratungsstellen unter www.heidelberg.de/beratung

