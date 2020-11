Ludwigshafen: Bundesförderung für die Eulen

Ludwigshafen – Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen erfährt finanzielle Unterstützung durch die Bundesförderung. Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler bestätigt, dass der Erstligist für die Zeit von April bis Dezember 2020 80 Prozent der Ticketeinnahmen erhält, die die Eulen im gleichen Vorjahreszeitraum verbuchen konnten.

„Es freut uns sehr. Das ist eine der guten Nachrichten in dieser Zeit“, sagt die Geschäftsführerin: „Die Bundesförderung war seit Sommer ein Thema. Es freut uns sehr, dass wir die entsprechende Info bekommen haben und jetzt auch die Bestätigung, dass uns die Bundesförderung zugeht.“ Jeder, der wisse, „dass Sponsoring und Ticketing die wichtigsten Einnahmequellen für viele Sportvereine, Handball-Clubs, also auch uns, sind, der weiß, dass uns das definitiv hilft“. Lisa Heßler: „Das gibt uns ein stückweit Sicherheit. Dafür sind wir dankbar.“ Natürlich bleibe der große Wunsch, „dass wir in Zukunft wieder vor unseren Partnern und Fans Handball spielen können“. Erst dann können die Eulen wieder auf eigenen Beinen stehen.

Ein positives Signal

Die Bundesförderung zeige, welche Bedeutung der Sport habe. Und zwar nicht nur das aktive Ausüben, sondern der Sport in seiner gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wirkung. Lisa Heßler: „Es ist ein sehr positives Signal, dass diese Bedeutung wertgeschätzt wird.“