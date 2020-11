Ladendieb bedroht Bahnmitarbeiter

Bundespolizeiinspektion Kassel

Marburg-Bahnhof (ots) – Ein aufmerksamer Ladenbesitzer hat am Donnerstag 26.11.2020 im Bahnhof Marburg, einen Ladendieb ertappt. Als der 44-Jährige gegen 17 Uhr auf den Diebstahl angesprochen wurde, kam es zu einer lautstarken Auseinandersetzung. Ein Bahnmitarbeiter eilte zur Hilfe und wollte den Streit schlichten. Daraufhin beleidigte und bedrohte ihn der vermeintliche Ladendieb.

Erst als Beamte der Bundespolizei eintrafen, beruhigte sich die Situation. Gegen den 44-Jährigen Ladendieb hat die Bundespolizeiinspektion Kassel ein Strafverfahren eingeleitet.

Es besteht der Verdacht des Diebstahls, der Bedrohung und Beleidigung.

Wetter – Einbruch gescheitert – Hoher Sachschaden

In der Nacht zum Mittwoch 25.11.2020 scheiterte ein Einbruchsversuch in Büroräume eines Hauses am Anfang der Schulstraße. Der oder die Täter versuchten es nach dem Hochschieben der Jalousie zunächst an einem Fenster und dann auch noch an der Eingangstür. Die Sicherheit von Fenster und Tür reichte aus und verhinderte ein Eindringen. Allerdings entstand nach ersten Einschätzungen ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Wer hat zur Tatzeit zwischen 20.50 und 06.50 Uhr rund um den Tatort, also in der Schulstraße und näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht?

Wem sind Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Aufbruch einer Garage misslungen

Bei dem versuchten Aufbruch einer Garage im Pilgrimstein entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Tat war zwischen 15.30 Uhr am Mittwoch und 08.30 Uhr am Donnerstag 26.11.2020. Sachdienliche Hinweise bitte auch in diesem Fall an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Cappel – Schwarzer Tiguan auf Lidl Parkplatz angefahren

Die Unfallflucht auf dem Lidl-Parkplatz in der Marburger Straße war am Mittwoch, 25. November, zwischen 11 und 11.30 Uhr. Der betroffene schwarze VW Tiguan parkte beim Abstellen ohne benachbarte Fahrzeuge in der Nähe der Parkplatzausfahrt. An dem Tiguan entstand vorne links an Kotflügel und Stoßstange ein Schaden von mindestens 2.000 Euro. Es ergaben sich bislang weder Hinweise zum verursachenden Auto noch zu dessen FahrerIn.

Wer hat zur fraglichen Zeit ein Fahr- oder Parkmanöver in Ausfahrtnähe beobachtet, bei dem es zu dem Schaden an dem Tiguan gekommen sein könnte und wer kann Hinweise zum beteiligten Fahrzeuge geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Unfallflucht auf dem GGS-Parkplatz – Schaden an silbernem Golf Kombi

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag, 26. November, zwischen 07.45 und 13.15 Uhr, in der Straße Am Herrenfeld auf dem Park & Ride Flächen neben dem Georg-Gassmann-Stadion ereignete. An einem dort geparkten silbernen VW Golf Kombi entstand vorne rechts ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Da es sich um parallel verlaufende Abstellplätze handelt, liegt eine Kollision im Zusammenhang mit einem Ein- oder Ausparkmanöver nahe. Hinweise auf ein verursachendes Fahrzeug und/oder dessen Fahrer ergaben sich bisher nicht. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Gladenbach – Kollision zwischen Kind und Pkw – Polizei bittet Autofahrerin sich zu melden

Am Donnerstag 26.11.2020 kam es gegen 13.35 Uhr in der Berliner Straße zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem 9-jährigen Jungen, der an einer Fußgängerfurt die Straße überquerte. Eine Zeugin und die Autofahrerin, beide namentlich leider nicht bekannt, kümmerten sich sofort um den Jungen. Der blieb nach eigenen Angaben unverletzt und äußerte, keine Schmerzen zu haben. Anschließend lief der Junge davon. Sowohl die Zeugin als auch die Autofahrerin entfernten sich ebenfalls nach ein paar Minuten.

Die Polizei Biedenkopf bittet nun diese Zeugin und die Fahrerin des beteiligten roten kleinen Kompaktwagens, eine ältere Frau mit grau/weißen Haaren, sich zu melden.

Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Betrug am Telefon – Seniorin übergibt viel Geld

Cölbe (ots) – “Die Kenntnis über die Maschen der Betrüger sind eminent wichtig. Nur wer weiß, wie die Betrüger vorgehen, der kann sich schützen und fällt nicht auf sie herein. Es ist daher von erheblicher Bedeutung, diese Vorgehensweisen auch mündlich persönlich im Verwandten- und Bekanntenkreis weiterzugeben. Der beste Schutz ist definitiv, niemals auf einen bloßen Telefonanruf, in dem es um Geld oder Wertgegenstände geht, reagieren. Niemals heißt: in keinem Fall und ohne Ausnahme!”

Jetzt ist es trotz aller Warnungen in den letzten Tagen leider doch noch passiert. Mit der Masche “Falscher Polizeibeamter” war ein Betrüger am Telefon erfolgreich. Eine Seniorin aus der Gemeinde Cölbe übergab in dem Glauben, sie sei demnächst Opfer eines Einbruchs einem angeblichen Polizisten ihre Ersparnisse und verlor damit eine fünfstellige Summe. Die Geldübergabe war am Donnerstag 26.11.2020 zwischen 16-16.30 Uhr, in der Kasseler Straße. Die Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

Von dem Geldabholer liegt folgende Beschreibung vor:

ca. 40-50 Jahre, etwa 170cm groß, dunkle, zurückgekämmte Haare, trug vermutlich schwarze Jacke.

Wer hat in der Kasseler Straße einen Mann beobachtet, auf den die Beschreibung zutrifft?

Wer hat einen solchen Mann eventuell in ein Fahrzeug einsteigen sehen?

Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Hier nochmals Informationen zu der Betrugsmasche: Anruf durch falsche Polizeibeamte

Die Betrüger täuschen durch geschickte Gesprächsführung vor, dass sie Beamte der örtlichen Polizei, der Kriminalpolizei, der Staatsanwaltschaft oder des Bundeskriminalamtes sind. Unterstrichen wird die Glaubwürdigkeit oftmals durch die im Telefondisplay des Angerufenen angezeigte Rufnummer, die oftmals den tatsächlichen Nummern der Polizei oder sonstigen vorgegebenen Behörde entsprechen.

Auf die Anzeige ist aber kein Verlass, denn die Betrüger haben die Möglichkeit, jede x-beliebige Nummer auf dem Display erscheinen zu lassen!

Im Gespräch erläutern die Betrüger z.B., dass es Festnahmen gab und im Rahmen der damit verbundenen Ermittlungen Notizen mit deren Namen und Anschriften sichergestellt worden seien, was darauf hindeutet, dass die Betroffenen Opfer eines Einbruchs werden sollen. Die Situation und den Schock durch die suggerierte Gefahr Opfer eines Einbruchs zu werden, nutzen die Anrufer, um Informationen über persönliche Verhältnisse, Bargeldbestände, Vermögen oder auch über die Art und Höhe von Geldanlagen bei Banken zu erhalten.

Lässt sich ein Angerufener auf das Gespräch ein, dauern die Telefonate oft Stunden und werden an folgenden Tagen fortgesetzt. Die Betroffenen werden dabei zu absoluter Verschwiegenheit verpflichtet, insbesondere gegenüber der Polizei, den Bankmitarbeitern oder auch gegenüber den Familienangehörigen.

Die Geschichten sind in Abhängigkeit zur angewandten Masche sehr verschieden und vielfältig. Letztlich enden sie aber immer mit der Bitte oder Forderung nach Geld oder Wertgegenständen. Den Anrufern gelingt es nicht selten, ihre Opfer so zu manipulieren, dass sie ihre kompletten Ersparnisse abheben und an vermeintliche Polizisten, Beamte des BKA oder Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft übergeben.

Damit die Betrüger keinen Erfolg haben hier nochmals Tipps und Hinweise der Polizei:

Seien Sie wachsam, misstrauisch und besprechen sich mit einer Vertrauensperson, bevor Sie überhaupt an eine Abhebung von Bargeld oder Überweisung denken oder das daheim gelagerte Geld an Fremde aushändigen! – Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! – Geben Sie niemals vertrauliche Informationen preis. Behörden und seriöse Unternehmen agieren nicht in dieser Form und fragen niemals am Telefon nach sensiblen Daten. – Rufen Sie zurück – Verwenden Sie dabei aber niemals Rufnummern, die man Ihnen mitteilt oder die sie auf dem Display sehen (die könnten gefälscht sein), sondern immer nur die selbst herausgesuchten Telefonnummern. Wählen Sie bewusst neu! Benutzen Sie nicht die Rückruftaste! – Wählen Sie die Notrufnummer 110 oder die Festnetznummer der zuständigen Polizei, die Sie im Telefonbuch oder über das Internet ermitteln können. – Die Polizei ruft niemanden an, um über Festnahmen zu berichten oder um persönliche Lebensumstände zu erfragen oder um sich nach Wertgegenständen und deren Sicherung zu erkundigen. Die Polizei übernimmt auch nicht die Sicherung der Wertgegenstände.

Hinweise und Tipps zu den Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon wie z.B. zu

den Betrugsphänomenen Anrufe falscher Polizeibeamter, Enkeltrick oder Schockanrufe finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auf der Präventionsseite unter www.polizei.hessen.de/Prävention

“Geben Sie diese Hinweise mit der Bitte um Weiterverbreitung weiter. Informieren Sie Freunde, Bekannte, Verwandte. Informieren und instruieren Sie potentielle Opfer, meist ältere Menschen,

wie sie sich bei einem solchen Anruf verhalten sollen!”

Göttingen – Eierautomat aufgebrochen

In der Zeit von Donnerstag auf Freitag, 27. November, versuchten Diebe an der Kasseler Straße in Göttingen den dortigen Eierautomaten aufzubrechen. Die Tat war zwischen 18 und 10 Uhr. Der entstandene Schaden steht noch nicht fest. Wer hat in der Zeit verdächtige Autoamten an dem Automaten gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Dautphetal – Schaden am Kinderspielplatz

Bereits letzten Freitag, 20. November, richteten Unbekannte auf dem Spielplatz in der Friedensdorfer Straße einen Schaden von mehreren Hundert Euro an. Nach der Anzeige der Gemeinde liegt die Tatzeit zwischen 16 und 19 Uhr. Die Polizei Biedenkopf ermittelt nunmehr wegen der Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinwiese. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Bauerbach – Dieb prüfte Fahrzeuge

In der Nacht zum Freitag, 27. November, streifte offenbar ein Dieb auf der Suche nach offenen oder leicht zu öffnenden Autos durch Bauerbach. Mittlerweile liegen der Polizei mehrere Anzeigen vor, wobei ein Dieb ohne Spuren zu hinterlassen in Fahrzeuge eindrang und offenbar mitnahm was er so fand.

Er stahl Kugelschreiber, Parkmünzen, USB-Adapter, Bluetoothbox und natürlich den Inhalt gefundener Geldbörsen. Tatorte waren der Steinacker und der Hopfengarten.

Möglicherweise kommen weitere Tatorte noch dazu. Wer hat in der Nacht in Bauergbach verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat jemanden von Auto zu Auto gehen sehen?

Wer hat Personen zunächst in und dann von einem Auto weggehen sehen?

Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Weifenbach – Gelber Buggy-Kinderwagen weg

Als eine junge Mutter am Freitag, 27. November, um 11 Uhr daheim in der Weidenfeldstraße ankommt, stellt sie ihren faltbaren Kinderbuggy, einen Quinn Zapp Xtra im Wert von 290 Euro, auf dem Hof ab und bring ihr Kind ins Haus. Als sie dreißig Minuten später nachsieht ist der Kinderwagen nicht mehr da.

Nach ersten Hinweisen könnte ein Schrottler den Kinderwagen mitgenommen haben.

Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg – Reifen gestohlen und Autos beschädigt – Hoher Schaden

Beim Diebstahl von Autoreifen richteten der oder die Täter einen Gesamtschaden von mindestens 25.000 Euro an. Tatort war ein Autohaus in der Afföllerstraße, Tatzeit vermutlich die Nacht zum Freitag, 27. November. Zwei Autos ließen die Täter reifenlos und aufgebockt auf Steinen zurück. An einem dieser Fahrzeuge schlugen sie zusätzlich die Heckscheibe ein, um an den im Auto liegenden zweiten Satz Reifen dieses Autos zu kommen. Ein drittes Auto ließen sie auf den montierten Reifen stehen, schlugen aber ebenfalls die Heckscheibe ein, um die innen liegenden Räder zu stehlen.

Insgesamt müssten sich die Täter längere Zeit auf dem Gelände des Autohauses aufgehalten haben. Außerdem müssen sie ein entsprechendes Transportfahrzeug mitgeführt haben, in welches sie die Räder verladen haben. Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht?

Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

