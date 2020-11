Friedberg: Die Polizei-News

Trotz Lärm unentdeckt geblieben

Bad Vilbel: In ein Einfamilienhaus in der Martin-Reck-Straße drangen Diebe am Donnerstag ein. Zwischen 17 Uhr und 20.40 Uhr schoben sie den Rollladen der Terrassentür auf der Gebäuderückseite nach oben, schlugen dann die Scheibe ein und gelangten so ins Haus. Hier suchten sie nach Wertgegenständen und flüchteten mit einer Halskette und einer Uhr im Wert von ca. 2.500 Euro.

Trotz des Lärms, den sie offenbar beim Einstieg verursacht haben müssen, blieben die Einbrecher unentdeckt und konnten unerkannt entkommen. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Kupferrohr gestohlen

Bad Vilbel: Ein Fallrohr montierten Diebe zwischen Mittwoch (25.11.) gegen 23 Uhr und Donnerstagmittag (26.11.) im Höhenweg von einer Garage ab. Sie hatten es offenbar auf das Material des ca. 10 Meter langen Regenrohres aus Kupfer abgesehen. Dessen Wert wird mit etwa 400 Euro veranschlagt.

Das Rohr hatten Handwerker erst am Vortag verlegt. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Abschlussmeldung zu Unfall A5

A5/Friedberg (ots) – Zu einem Folgeunfall mit mehreren Beteiligten kam es am Freitag (27.11.20) zwischen Ober-Mörlen und Friedberg. Nach zwei leichteren Auffahrunfällen in Fahrtrichtung Süden, fuhren die Beteiligten auf den Standstreifen und regelten die Formalitäten. Hierbei entstand lediglich Blech- und kein Personenschaden.

Offenbar durch das Geschehen auf dem Standstreifen abgelenkt, kam es gegen 7.30 Uhr zu Auffahrunfällen auf den Fahrstreifen in gleiche Richtung. An diesen Kollisionen waren insgesamt 7 PKW beteiligt. Drei Männer in einem Jeep erlitten beim Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des Vordermannes schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen.

Einer von ihnen musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die anderen beiden verbrachten Rettungswagen dorthin. Eine Person verletzte sich beim Unfallgeschehen leicht.

Die A5 musste für den Verkehr über einige Stunden wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Da fünf Fahrzeuge nach der Karambolage nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie von Abschleppfahrzeugen geborgen werden. Gegen 10.43 Uhr hob die Polizei die Sperrung der Autobahn auf und der Verkehr konnte wieder fließen.

