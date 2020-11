Driedorf – Diebe erbeuten eine große Menge Zigaretten – Schaden über 17.000 €

(ots)-(KM) – Am Donnerstag (26.11.2020) verschafften sich unbekannte Diebe Zutritt zu dem umzäunten Lager des Getränkemarktes in der Stadionstraße. Um 03:20 Uhr brachen die Unbekannten eine Stahltür auf und gelangten in den Einkaufsmarkt. Dort stahlen die dreisten Diebe eine große Menge Zigaretten.

Der Schaden wird mit 17.100 Euro beziffert. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Hüttenberg (Hörnsheim) – Einbrecher erbeuten Tabakwaren im Rewe-Markt

Wie viele Zigarettenschachteln die Einbrecher in dem Rewe-Markt im Grasweg erbeuteten, steht noch nicht endgültig fest. Durch die Tat, die man am Donnerstag, 26. November, um 06.25 Uhr bemerkte, entstand ein zusätzlicher Sachschaden von mindestens 1.000 Euro. Den Zutritt ins Geschäft verschafften sich der oder die Täter über das Dach des Marktes.

Wer hat auf dem Dach Bewegungen bemerkt? Wer hat in diesem Zusammenhang an dem Markt fremde Personen und oder Fahrzeuge gesehen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo in Wetzlar, Tel. 06441 9180. (M.A.)

Braunfels (Tiefenbach) – Einbrecher durchwühlen Haus

Die Kripo Wetzlar sucht nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Wingert nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise. Der Einbruch durch die Terrassentür war zwischen 17 Uhr am Sonntag und 17 Uhr am folgenden Donnerstag, 26. November. Nach den Spuren betraten und durchsuchten der oder die Täter mehrere Räume, wobei sie teilweise Gegenstände beschädigten. Nach Angaben der Bewohnerin fehlt Bargeld in vierstelliger Höhe. Außerdem nahmen der oder die Täter ein iPhone X eine MacBook und diversen Goldschmuck in Form von Ketten, Ohrringen und Armbändern mit.

Der Gesamtwert der Beute wird geschätzte auf mindestens 5.000 Euro. Wer hat in der Straße Am Wingert ungewöhnliche Beobachtungen gemacht? Wem sind Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte an die Kripo Wetzlar, Tel. 06441 9180. (MA)

Waldgirmes – Dieseldiebstahl

Zwischen 20 Uhr am Freitag und 08 Uhr am Montag, 23. November kam es in der Straße Grebenberg zu einem Diebstahl von Dieselkraftstoff. Unbekannte brachen den Deckel am Tank eines Scania Lastwagens auf und zapften so etwa 60 Liter Kraftstoff ab. Wer hat Bewegung an dem geparkten Lastwagen gesehen? Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat zusammenhängen könnten?

Die Polizei Wetzlar ermittelt wegen des Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise unter

Tel. 06441 9180. (MA)

Aßlar – Einbrecher stahl hochwertiges MTB

Die Polizei und der Besitzer suchen ein sandfarbenes Santa Cruz Mountainbike. Einbrecher stahlen das hochwertige Bike im Wert von 4340 Euro in der Nacht zum Freitag, 27. November aus einem Gerätehaus im Garten eines Anwesens in der Pestalozzistraße. Der Täter nahm nicht nur das Rad mit, sondern auch die Schrauben der gelösten Scharniere der Zugangstür zum Gerätehaus.

Die Tatzeit liegt zwischen 23.50 und 09.15 Uhr. Wer hat in dieser Zeit Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch und Fahrraddiebstahl zusammenhängen könnten? Wo ist seit spätestens Freitagmorgen 27.11.2020 ein sandfarbenes Santa Cruz Mountainbike aufgetaucht?

Hinweise bitte an die Polizei Wetzlar, Tel. 06441 9180. (MA)

Haiger – Außenspiegel gegen Außenspiegel – Fahrer flüchtet

Mit den Außenspiegeln stießen zwei PKW am Dienstag (24.11.) in der Grundstraße in Niederroßbach zusammen. Die beiden Autos fuhren gegen 17.10 Uhr aufeinander zu, als sich die Spiegel beim Passieren der dort befindlichen Engstelle touchierten. Am schwarzen Audi A4 eines Mannes aus dem Lahn-Dill-Kreis entstand hierdurch ein Schaden von ca. 500 Euro.

Der Fahrer des anderen PKW setzte seine Fahrt in Richtung Haiger fort und flüchtete von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Dillenburg, Tel.: 02771/907-0 entgegen. (CW)

Driedorf – Zwei Verletzte und Totalschäden

Eine Schwerverletzte und ein Leichtverletzter, sowie zwei völlig beschädigte PKW ist die Bilanz eines Unfalles vom Donnerstag (26.11.) in Münchhausen. Der Fahrer eines VW Caddy fuhr von Mademühlen in Richtung Seilhofen. Für ihn galt an der Kreuzung der Landstraße ein Stoppschild. Der 50-jährige Rheinland-Pfälzer fuhr in die Kreuzung ein, wo es zum Zusammenstoß mit der Mercedes A-Klasse einer 44-Jährigen aus dem Lahn-Dill-Kreis kam.

Die Frau befand sich auf dem Weg von Münchhausen in Richtung Driedorf. Sie erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen verbrachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Auch der Fahrer des Caddy verletzte sich beim Zusammenstoß.

Seine leichten Verletzungen mussten ebenfalls in einem Krankenhaus versorgt werden.

An den PKW entstand jeweils Totalschaden. Ein Abschleppunternehmen verbrachte sie von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Herborn, Tel.: 02772 / 4705- 0 entgegen. (CW)

