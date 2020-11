Begegnung der „dritten Art“

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am frühen

Donnerstagabend in der Hauptstraße unterwegs waren. Kurze vor halb 7 führte hier

eine Polizeistreife eine routinemäßige Personenkontrolle durch, kurz darauf

hatte der kontrollierte 18-Jährige eine „Begegnung der dritten Art“.

Wie der junge Mann anschließend der Polizei meldete, seien kurz nach der

Polizeikontrolle zwei Männer auf ihn zugekommen, die wissen wollten, was er den

Polizeibeamten gesagt habe. Einer der beiden Unbekannten habe dabei ein Messer

in bedrohlicher Art und Weise in der Hand gehalten.

Als der 18-Jährige den Männern antwortete, dass er lediglich kontrolliert wurde

und nichts weiter gesagt habe, seien die beiden Unbekannten weggerannt. Von

ihnen liegt nur eine sehr vage Beschreibung vor: Einer der beiden ist ungefähr

1,80 Meter groß, etwa 40 Jahre alt, hat eine Glatze und war dunkel gekleidet.

Sein Begleiter trug ebenfalls dunkle Kleidung und eine schwarze Mütze.

Zeugen, die Hinweise auf die Männer geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Platzverweis für uneinsichtige Gruppe

Kaiserslautern (ots) – Wegen Verstößen gegen die aktuell gültigen Corona-Regeln

haben sich 16 Menschen am Donnerstag eine Ordnungswidrigkeitsanzeige

eingehandelt. 12 davon gehörten zu einer Gruppe, die gleich zweimal bei

Polizeikontrollen auffiel, weil sie sich weder an die Abstands- und

Maskenpflicht, noch an die polizeilichen Anordnungen hielt.

Die Gruppe war zunächst am frühen Abend am Willy-Brandt-Platz aufgefallen, weil

die derzeit zulässige Personenzahl überschritten, die Mindestabstände zueinander

nicht eingehalten und teilweise kein Mund-Nasen-Schutz getragen wurde. Die

gesamte Gruppe wurde deshalb kontrolliert, die Personalien notiert und überprüft

alle kamen aus unterschiedlichen Haushalten – und anschließend des Platzes

verwiesen.

Etwa 15 Minuten später wurde jedoch dieselbe Gruppe erneut gesichtet, diesmal in

der Fruchthallstraße. Wieder standen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu

dicht beieinander, trugen keine Masken und tranken Alkohol.

Insbesondere ein 21-Jähriger aus dem Stadtgebiet zeigte sich bei den Gesprächen

sehr uneinsichtig und sagte (sinngemäß), dass ihm die geltenden Regeln egal

wären. Er kündigte an, sich weiterhin ohne Einschränkungen mit Freunden zu

treffen.

Nachdem alle noch einmal über die aktuellen Corona-Regeln informiert und auf

mögliche Konsequenzen bei Verstößen hingewiesen wurden, erhielten sie einen

erneuten Platzverweis für den gesamten Innenstadtbereich bis zum nächsten

Morgen. |cri

Flucht vor der Polizei endet im Straßengraben

Kaiserslautern (ots) – Ein 39-jähriger Autofahrer flüchtete in der Nacht zum

Freitag vor einer Kontrolle durch die Polizei. Der Mann wurde später

festgenommen. Drei Polizeifahrzeuge und das Auto des Verdächtigen wurden bei der

Verfolgungsfahrt beschädigt. Der 39-Jährige stand mutmaßlich unter

Drogeneinfluss. Die Polizei fand bei ihm Rauschgift, eine scharfe Patrone und

Gegenstände mit Nazi-Symbolen. Am Vormittag durchsuchten Einsatzkräfte seine

Wohnung im Donnersbergkreis.

Kurz vor Mitternacht führte die Polizei in der Mainzer Straße Verkehrskontrollen

durch. Der 39-Jährige sollte auch überprüft werden, doch der Fahrer weigerte

sich. Er schloss sich in seinem Fahrzeug ein und gab Gas. Der Mann flüchtet

stadtauswärts und über die Autobahn. An der Abfahrt Hochspeyer fuhr er ab und

durch Fischbach und Hochspeyer zurück nach Kaiserslautern. Teilweise betrug

seine Geschwindigkeit etwa 180 Kilometer pro Stunde.

In Hochspeyer hielt der Verdächtige kurz an, so dass seine Beifahrerin aus dem

Wagen aussteigen konnte und weglief.

In der Mannheimer Straße gelang es dem Mann eine Straßensperre der Polizei zu

umfahren. Dabei beschädigte er zwei Einsatzfahrzeuge und im weiteren Verlauf ein

drittes Polizeiauto. Der Sachschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag

geschätzt. Bei zwei Fahrzeugen könnte ein Totalschaden vorliegen. Bei dem

Einsatz wurden sieben Einsatzkräfte leicht verletzt.

Mit seinem Auto landete der Flüchtende schließlich im Straßengraben der

Mannheimer Straße, wo ihn Polizisten festnahmen. Hierbei setzen die Beamten

einen sogenannten Taser ein. Der 39-Jährige kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Dem Mann, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und der mutmaßlich unter

Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutprobe entnommen. Im Auto fanden Polizisten

Amphetamin im zweistelligen Grammbereich, eine scharfe Patrone sowie Gegenstände

mit Nazi-Symbolen. Das möglicherweise nicht zugelassene Fahrzeug, an dem falsche

Kennzeichen montiert waren, ist sichergestellt. Der beschädigte Wagen wurde

abgeschleppt.

Am Vormittag durchsuchten Beamte auf Anordnung hin die Wohnung des Verdächtigen

im Donnersbergkreis. Dabei wurden weitere Gegenstände mit NS-Symbolen

festgestellt und mutmaßliche Waffen sowie Kriegswaffen (eine Pistole, ein

Maschinengewehr, Granaten und anderes) sichergestellt. Der abschließende

Durchsuchungsbericht liegt noch nicht vor, die Auswertung dauert an.

Dem 39-Jährigen wird aktuell ein verbotenes Auto-Einzelrennen, Fahren ohne

Fahrerlaubnis, ein Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und

Pflichtversicherungsgesetz, Kennzeichenmissbrauch sowie ein Verstoß gegen das

Betäubungsmittelgesetz, Waffengesetz, Kriegswaffenkontrollgesetz,

Sprengstoffgesetz und die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger

Organisationen vorgeworfen. Die Ermittlungen dauern an.

Am Mittag wurde der 39-Jährige einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Richter

ordnete Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr an. Der Verdächtige machte keine

Angaben zu den Vorwürfen. |erf

Mit Drogen erwischt

Kaiserslautern (ots) – Ein junger Mann hat sich am Donnerstagabend eine

Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingehandelt.

Gegen 21:40 Uhr zog der 36-Jährige die Aufmerksamkeit der Streife auf sich. Als

die Beamten den Mann kontrollierten, fanden sie Marihuana bei ihm. Angaben zur

Herkunft der Drogen wollte er nicht machen. Er war damit einverstanden, dass das

Marihuana sichergestellt und vernichtet wird. |elz

Schlagstock gefunden

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat in der Nacht zum Freitag in der

Mannheimer Straße drei Männer einer Personenkontrolle unterzogen. Bei einem der

Männer wurde ein Teleskopschlagstock gefunden. Der Mann hatte die verbotene

Waffe in einer Jackentasche einstecken. Der Schlagstock wurde sichergestellt.

Den 21-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts des

Verstoßes gegen das Waffengesetz. |elz

Verkehrskontrollen in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots) – Bei Verkehrskontrollen in der Kaiserslauterer Innenstadt

ist am Donnerstagnachmittag ein junger Autofahrer aufgefallen. Der 23-Jährige

war mit einem Pkw mit ausländischen Kennzeichen unterwegs, das auf ihn

zugelassen war – gleichzeitig legte er aber Papiere vor, die seinen Wohnsitz im

Stadtgebiet auswiesen.

Wie die Überprüfung ergab, stimmt die Angabe des Wohnortes. Demzufolge hätte der

junge Mann sein Auto längst ummelden müssen. Da er auf diese Weise keine Steuern

für das Fahrzeug bezahlt hat, kommt auf den 23-Jährigen nun eine Strafanzeige

wegen Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz zu.

Wenig später fiel einer Streife in der Mainzer Straße ein Lkw auf, dessen Ladung

nicht gesichert war. Matratze und Bettgestell lagen ungesichert auf der

Ladefläche. Der Lkw wurde daraufhin gestoppt und der Fahrer aufgefordert, die

Ladung ordnungsgemäß zu sichern – erst danach durfte er seine Fahrt fortsetzen.

Der 22-Jährige muss mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen. |cri

Kein Zugriff für Fremde auf Ihren Computer!

Stelzenberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Sozusagen im letzten Moment hat ein

Mann aus Stelzenberg am Donnerstag noch die „Reißleine gezogen“ – sonst wäre er

einem Betrüger auf den Leim gegangen. Wie der Mann später bei der Polizei

anzeigte, hatte er gegen Mittag einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters der

Firma Microsoft erhalten. Dem Unbekannten gelang es im Gespräch, den Mann davon

zu überzeugen, sich ein spezielles Programm auf seinen Computer herunterzuladen

um damit dem „Fachmann“ Zugriff auf den Rechner zu gewähren.

Obwohl ihm die Sache komisch vorkam, installierte der Stelzenberger die

Software. Als er dann allerdings das Programm starten wollte, wurde auf seinem

Monitor ein Warnhinweis angezeigt, der vor potenziellen Betrügern warnte. Der

Mann beendete daraufhin das Telefonat mit dem mutmaßlich falschen

Microsoft-Mitarbeiter und trennte sofort seinen Computer vom Internet. Der

unbekannte Anrufer versuchte anschließend noch mehrmals, den Mann zu erreichen –

dieser ging aber nicht mehr ans Telefon.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen hat es bislang keinen Fremdzugriff auf den

Computer gegeben und es ist kein Schaden entstanden. – Glück gehabt!

Unser Tipp: Wenn Sie solche Anrufe erhalten, bei denen sich jemand als

Servicemitarbeiter eines IT-Unternehmens ausgibt und sie zu einer Fernwartung

ihres Computers oder Laptops überreden will, sollten alle Alarmleuchten angehen!

Am besten beenden Sie das Gespräch einfach; und unter keinen Umständen sollten

Sie den Aufforderungen nachkommen, Software herunterladen und installieren –

oder ihre Bankverbindung, beziehungsweise Kreditkartendaten weitergeben.

Weitere Informationen und Tipps, wie Sie sich schützen können, finden Sie auf

der Seite www.polizei-beratung.de unter https://s.rlp.de/m073v |cri

Einbrecher nehmen Schmuck mit

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher sind am helllichten Donnerstag in ein

Mehrfamilienhaus in der Kaiserstraße eingedrungen. Demnach machten sich die

Täter zwischen 11.30 und 12.15 Uhr gleich an zwei Wohnungstüren im Erdgeschoss

zu schaffen und hebelten sie auf. Den bisherigen Überprüfungen zufolge wurden

beide Wohnungen nach Wertgegenständen durchsucht und Schmuck im Gesamtwert von

mehreren hundert Euro sowie eine Goldmünze gestohlen.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum

verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Senioren kennen zum Glück die Enkeltrick-Masche schon

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) – Zum Glück nicht auf den Enkeltrick

hereingefallen sind die Menschen aus dem Stadt- und Kreisgebiet, die am

Donnerstag betrügerische Anrufe erhalten haben. Unabhängig voneinander meldeten

zwei Frauen und ein Mann im Alter von 70 bis 85 Jahren der Polizei, dass sie

Opfer eines Betrugsversuchs wurden.

Einmal gab sich eine unbekannte Anruferin als „Bekannte“ aus und erklärte, dass

sie in einer finanziellen Notlage sei und Geld bräuchte. Als das ausgewählte

Opfer angab, selbst knapp bei Kasse zu sein, legte die falsche „Bekannte“ auf.

Bei einem Senior versuchte es ein männlicher Unbekannter mit „Rat‘ doch mal, wer

dran ist!“ Der 85-Jährige gab vor, die Stimme nicht zu erkennen, worauf der

Anrufer sagte, er sei der Enkel – darauf entgegnete der Senior, dass er auf den

Trick nicht hereinfällt, und legte auf.

Ähnlich reagierte auch eine Frau aus dem Stadtgebiet, als sich der unbekannte

Anrufer als ihr Enkel ausgab: Sie sagte dem Mann auf den Kopf zu, dass er nicht

ihr Enkel sein könne – und beendete einfach das Gespräch. – Gut so! |cri

Die Dreieckscheibe im Visier der Autoknacker…

Kaiserslautern (ots) – Autoknacker waren offenbar in der Nacht von Mittwoch auf

Donnerstag im Stadtgebiet unterwegs. Der Polizei wurden am Donnerstag mehrere

aufgebrochene Fahrzeuge und Diebstähle daraus gemeldet. In den meisten Fällen

schlugen die Täter eine Scheibe des Fahrzeugs ein, um eine Tür öffnen zu können.

Ein Taxifahrer fand sein Fahrzeug am Donnerstagmorgen in der Blücherstraße mit

eingeschlagener Scheibe vor. Erste Überprüfungen ergaben, dass die Täter aus dem

Wageninneren Bargeld, den Taxischein sowie die Zulassungsbescheinigung des

Fahrzeugs mitgenommen haben. Die Tatzeit: zwischen 18 und 7.30 Uhr.

In der Trippstadter Straße schlugen die Unbekannten zwischen Mittwoch, 19 Uhr,

und Donnerstag, 8 Uhr, zu. Sie zerstörten an dem VW Golf eine Scheibe, drangen

in den Wagen ein und durchwühlten den Innenraum. Was genau gestohlen wurde, ist

nicht bekannt.

In etwa im gleichen Zeitraum wurde auch ein BMW in der Trippstadter Straße zur

Zielscheibe der Täter. Auch hier schlugen sie eine Scheibe des Wagens ein.

Möglicherweise wurden sie dann aber gestört und flüchteten mit leeren Händen.

Gestohlen wurde aus dem Wageninneren nichts.

Gleiches Bild in der Parkstraße: Hier entdeckte ein Anwohner am

Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr, dass an seinem Mercedes eine Scheibe

eingeschlagen wurde. Die Täter durchsuchten offensichtlich das Handschuhfach

sowie die Mittelkonsole. Ihre Beute: Eine Karte für die Waschstraße einer

Kaiserslauterer Tankstelle sowie eine Servicekarte eines Automobilclubs. Die

genaue Tatzeit ist unklar; der Pkw wurde am Mittwoch gegen 17 Uhr abgestellt –

23 Stunden später stellte der Halter die Beschädigung fest. |cri

Betrunken und ohne Führerschein

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat in der Nacht zum Freitag in der Pariser

Straße einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Während einer allgemeinen Verkehrskontrolle fiel den Beamten auf, dass der

32-Jährige nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. 1,77

Promille lautete das Testergebnis. Im Besitz eines gültigen Führerscheins war

der Herr ebenfalls nicht.

Um die genaue Blutalkoholkonzentration festzustellen, wurde dem Mann auf der

Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Der 32-Jährige blickt nun einem

Strafverfahren entgegen. |elz

Parkplatzstreit

Kaiserslautern (ots) – Auf der Königstraße sind am Donnerstagnachmittag drei

Männer aneinandergeraten.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen ging es bei dem Streit um eine Nötigung im

Straßenverkehr, die einer dem anderen vorwarf. Ein 40-Jähriger und sein

19-jähriger Sohn wollten auf einem Parkplatz am Straßenrand parken. Diesen

wollte jedoch ein 29-jähriger Mann für ein Lieferfahrzeug freihalten. Er

verhinderte das Einfahren des Pkws, indem er sich vor ihn stellte. Daraufhin

berührte der Pkw den 40-Jährigen leicht am Schienbein. Verletzt wurde er nicht.

Der verbale Disput schaukelte sich hoch und endete in gegenseitigen Anzeigen

wegen Beleidigungen und Nötigungen. |elz