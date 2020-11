Metropolchronicles Das BRD-Syndrom: Deutschland in kollektiver Geiselhaft – 27.11.2020 – Telegramkanal Metropolchronicles

Die Entwicklungen der letzten Monate haben gezeigt, dass die Menschen trotz der immer abstruser werdenden Corona-Maßnahmen alles kritiklos hinnehmen.

Der Gipfel ist dann erreicht, wenn Menschen das hervorragende und unglaublich gute Corona-Management von Frau Merkel über den grünsten aller grünen Klees loben. Dann steht man fassungslos da und versteht die Welt nicht mehr.

Hauptübertragungsweg für Corona sind die Medien

Wenn Welt-TV die Aufmerksamkeit auf Risikogruppen wie die Hochaltrigen lenken will und dann die 90 bis 99-Jährigen und vor allen Dingen die über 100-jährigen als Risikogruppe hervorhebt.

Wenn andernorts behauptet wird, dass eine wissenschaftliche Studie herausgefunden haben will, dass auch Pupsen Corona überträgt.

Wenn das Virus kurz vor Weihnachten pausiert und laut Mainstream am 2. Januar weitermacht und die Maßnahmen angepasst werden.

Wenn Montags 400 Neuinfizierte gemeldet werden und Freitags eine Million überschritten wurde …

… dann sollte sich jeder mal ernsthaft fragen, ob Corona nicht in Wirklicheit auch der größte Intelligenztest der Menschheit ist. Oder bewegen sich alle nur noch, wenn es um Singen und Klatschen in der Öffentlichkeit geht?

Das BRD-Syndrom

Die Politiker, die uns in Deutschland in Geiselhaft genommen haben, werden dafür gelobt und abgefeiert. Das ist Stockholm-Syndrom in seiner reinsten Form. An 2020 werden sich in den kommenden Jahrzehnten Psychologen, Wissenschaftler und Therapeuten abarbeiten. Und sie werden kopfschüttelnd über diese Zeit berichten.

Dass dies kollektiv steigerbar ist, hätte niemand vermutet. Was wir sehen, ist die Steigerung – Das BRD-Syndrom.

Die kollektive Realitätsallergie

Die Faktenresistenz hat inzwischen einen Grad erreicht an dem alles kritiklos hingenommen wird. Kaum jemand ist noch in der Lage zu lesen, zu hören und sich daraus seine eigene Meinung zu bilden. Es ist selbst für Rechtsanwälte und Ärzte schwer geworden mit wirklichen Fakten zu den Menschen durchzudringen und ein schlüssiges mediales Gesamtbild aufzuzeigen.

Die Masse ist völlig apathisch gegenüber den Entscheidungen der Politik und der täglichen Pressemeldungen. Dieses erschreckende Bild kann man in den sozialen Medien genau verfolgen. Die Menschen machen sich gemein mit Denjenigen, die sie einsperren.

Denunziantentum und die „besorgten“ Bürger

Es wird alles gesteigert, mit den Pöbeleien „Wo ist denn ihre Maske?“, durch die „besorgten“ Mitbürger. Diese Spezies bezieht ihre Legitimation aus den Medien. Sie bemerken nicht, dass sie alle Teil eines üblen Spiels sind. Sie glauben sich in einem vermeintlichen Recht. Durch ihr Denunziantentum nehmen sie für wenige Augenblicke an der „Macht“ teil. Dies läge an einem eher schwachen Ego.

Der englische Begriff Lockdown

Die deutsche Übersetzung dazu lautet: „Einsperren, Wegsperren“. Dies würde so manchem die Augen öffnen. Die Presse und die Bundesregierung befeuern dieses Stockholm-Syndrom/BRD-Syndrom. Es ist ein ganz übles Spiel, indem psychologisch mit Angst agiert wird. Im Beitrag „Freiluft-Irrenanstalt mit eingebauter Staats-Simulation“ erklärten wir bereits, dass es kein Völkerrechtssubjekt gibt. Diese BRD ist nicht legitimiert und besitzt keine Verfassung. Es gab selbst auf der Grundlage des Grundgesetzes keine legitimen Wahlen. Siehe BVG 2012 Urteil zu den Wahlen – Erster Wahlgang.

Debattierclub Berlin

Damit sind alle Entscheidungen nur Vorschläge eines Debattierclubs in Berlin. Dieser Debattierklub wird überhöht und agiert wie ein Geiselnehmer. Deshalb sind wir bei der Methodik dieser unter Stockholm-Syndrom zusammengefassten Ereignisse sehr nah an der Realität angekommen. Diese Geiselnehmer, sprich Bundesregierung oder auch Landesregierung, agieren zum Nachteil derjenigen, für die sie sich einsetzen sollten. Nach einem normalen politischen Verständnis in einem echten Staat, wäre es deren Aufgabe den Menschen die Angst zu nehmen. Durch die jahrzehntelange Indoktrination mit Lügen, lassen sich die Menschen besser steuern.

Frau Merkel und die Parteien – Eine Horror-Bilanz

Wir zahlen die höchsten Steuern und Abgaben, weltweit

Unsere Kinderarmut hat ein peinliches Level erreicht

Unsere Gesellschaft ist in alle Richtungen gespalten

Zum Dank für jahrzehntelange Arbeit dürfen manche unserer Senioren Pfandflaschen sammeln

Wir haben schwachsinnige, völlig von der Realität abgekoppelte grüne Energiepreise

Die Immobilienpreise sind jenseits jeglicher Vernunft

Unsere Meinungsfreiheit ist dank der gesteuerten Zensur auf einem unerträglichen Stand

Das Bildungswesen hat mit Bildung nichts mehr zu tun. In den Unis geben die Parteien die politische Richtung an

Die Sicherheit auf unseren Strassen war noch nie so schlecht. Vor Corona stieg das Gewaltlevel immer höher

Unsere Innenstädte veröden immer mehr

Die Beziehungen zu Russland und USA sind schlechter denn je

Die Wirtschaft und die Industrie werden zerstört

Die Landwirtschaft, die ein Grundpfeiler unserer Versorgung darstellt, wurde mit EU-Hilfe an den Rand des Existenzminimums gedrängt.

Über eine Zwangsabgabe finanzieren wir die, die uns tagtäglich veräppeln, für dumm verkaufen und anlügen

Und nun fordern die gleichen Politiker, dass wir noch Corona-Soli, CO2-Steuer und ihre höheren Gehälter zahlen sollen?

Diese Parteien haben eindrucksvoll gezeigt, dass das gesamte System am Ende ist.

Die Achse Merkel, Biden steht für Kontinuität

Und als ob das noch nicht genügt, wünschen sich die Menschen, dass der korrupte Kindergrapscher Biden gewinnt. Soweit haben es die Medien bei uns mit ihren Lügen gebracht. Genau der Präsidentenanwärter, der diesen gesamten Irrsinn bis zum finalen Krieg mit Russland auf die Spitze treiben würde, soll Präsident werden.

Und genau der Präsident, der Weltfrieden gebracht hat. Der die Aussöhnung mit allen Staaten vorantreibt, soll nun mit dem größten Wahlbetrug aller Zeiten abtreten. Mehr Irrsinn geht nicht mehr auf dieser Welt.

Gezahlt wird trotzdem nach Erlaubnis der EU – Vielleicht?

Die Schaffung von Grundsatz-Strukturen und finanziellen Abhängigkeiten durch den aufgeblähten „Beamtenapparat“ und der sogenannten Gesetze der BRD, sorgten für die passenden Rahmenbedingungen, die für den aktuellen Zustand die Voraussetzungen sind. Diese Pseudo-Gesetze sind lediglich Verordnungen und Handlungsanweisungen, die zusätzlich durch das künstliche EU-Recht eingeschränkt werden. Dies wurde uns gerade sehr deutlich in der Mainstream-Presse gezeigt. Die Beihilfen für bspw. Hotels und Gaststätten mussten zunächst bei der EU genehmigt werden. Erst nachdem diese für Deutschland vorlagen, sind seit dem gestrigen Nachmittag die Online-Formulare zur Beantragung dieser November-Beihilfen verfügbar.

Die Angst-Programmierung

Die Programmierung weltweit basiert auf Angst. Auch wenn es kein wissenschaftlicher Begriff ist, so ist es das Stockholm-Syndrom an dem sehr viele leiden. Sie lassen sich von den Geiselnehmern gefangen nehmen und in ihrer Bewegungsfreiheit einschränken. Alle akzeptieren es, dass ihr eigenes Leben von einer kleinen wurzellosen Clique diktiert wird. Diese handelt zum Nachteil der Menschen weltweit und befindet sich im Endstadium des Todeskampfes.

Das böse Erwachen und die rettenden Frequenzwechsel

Das Erwachen „The great Awakening“ wird frühestens Anfang Dezember einsetzen, wenn sich die Vorgänge auf der energetischen Ebene beruhigt haben. Es wird ein böses Erwachen geben. Dies wird bei vielen Menschen direkt vom Stockholm-Syndrom hin zur posttraumatischen Belastungsstörung führen. Die eingeleiteten Frequenzwechsel werden diese Symptome auffangen.

Neue Politik – Neue Strukturen

Durch die Gestaltung einer offenen und ehrlichen Politik für unser Land und unser Volk, unter neuen Rahmenbedingungen und unter der Regie des Deutschen Reiches, wird man im Zusammenspiel mit neuem Geld, sowie vernünftigen Sozialstrukturen dieses Land heilen können.

Die Rettung unserer Gesellschaft

Wir müssen unsere Frauen, Kinder und unsere Senioren aus dieser Situation herausholen. Und speziell den Männern klarmachen, dass es deren Aufgabe ist die Schwachen der Gesellschaft zu beschützen. Das werden wir nur durch eigenes Vorleben und sinnvolles Agieren in Berlin betreiben können.

Wir können dieses Land heilen und die Geschicke Deutschlands in eine einzigartige Richtung lenken – Dieses Ziel erreichen wir nur gemeinsam.