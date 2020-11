Verletzte bei Verkehrsunfall in Wiesbaden, Washingtonstraße, B 455 Donnerstag, 26.11.2020, 15:45 Uhr

Wiesbaden (ots) – (Fu) Bei einem Verkehrsunfall sind am Donnerstagnachmittag 3

Personen schwer verletzt worden. Alle 3 Personen mussten in umliegende

Krankenhäuser stationär aufgenommen werden. Gegen 15:45 Uhr befuhr ein

85-jähriger Autofahrer aus Taunusstein und seine 82-jährige Ehefrau den

Siegfriedring (B 455) aus Richtung Berliner Straße in Richtung New York Straße.

Der Taunussteiner bog dann nach links in die Washingtonstraße ab und kollidierte

dabei mit dem vorfahrtsberechtigten 54-jährigen aus Gundersheim, welcher den

Siegfreidring (B 455) aus Richtung New York Straße in Richtung Berliner Straße

befuhr. Die Washingtonstraße musste für die Unfallaufnahme im Bereich der

Einsatzstelle B 455 bis Abraham-Lincoln-Straße voll gesperrt werden. Beide

Unfallfahrzeuge, ein grauer BMW X 3 und ein grauer Ford Transit mussten

abgeschleppt werden. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe mussten durch die

Feuerwehr beseitigt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 25.000 Euro.

Augenzeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in

Kostheim unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 zu melden.

Wertsachen aus unverschlossenen Autos gestohlen, Wiesbaden, Dienstag, 24.11.2020 bis Donnerstag, 26.11.2020,

(däu)Leichtes Spiel hatten Autoaufbrecher in Wiesbaden als sie aus mindestens

vier unverschlossenen Pkw die Wertgegenstände stehlen konnten. Zugeschlagen

hatten die Täter in den Stadtteilen Sonnenberg, Kostheim, dem Rheingauviertel

sowie in der Innenstadt. Dabei reichte die Beute von den jeweiligen

Fahrzeugpapieren über Bargeld bis hin zum Autoradio. Verlassen Sie sich deshalb

nicht auf Ihre Funkfernbedienung, sondern vergewissern Sie sich, ob Ihr Fahrzeug

tatsächlich abgeschlossen ist!

Zeugen gesucht! Verkehrsunfallverursacher geflüchtet, Mainz, Kastel, Wiesbadener Straße, Dienstag, 17.11.2020 bis Mittwoch, 25.11.2020,

(däu)Zwischen Dienstagmittag der vergangenen Woche und Mittwochnachmittag wurde

ein am Fahrbahnrand geparkter grauer Hyundai in der Wiesbadener Straße in

Mainz-Kastel bei einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht

beschädigt. Mutmaßlich touchierte der Unfallverursacher den Hyundai im

Vorbeifahren an der Fahrerseite und verursachte so den Schaden von etwa 4.000

Euro. Der Spurenlage nach dürfte es sich bei dem Unfallverursacher um ein rotes

Fahrzeug handeln. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch an das 2.

Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu wenden.

Aktueller Blitzerreport der Polizeidirektion Wiesbaden, Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Mittwoch: Wiesbaden, Waldstraße,

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus-Kreis

Frontalzusammenstoß mit 2 verletzten Personen bei Idstein

Bad Schwalbach (ots)

Heute Morgen, gegen 07:40 Uhr, kam es auf der B 275 bei Idstein zu einem Frontalzusammenstoß mit insgesamt 3 beteiligten Fahrzeugen. Ein 35 Jahre alter Mann aus Hünstetten befuhr die B 275 in Richtung Usingen und beabsichtigte an der Abfahrt zur L 3026 nach links abzubiegen. Hierbei geriet er aus bisher nicht bekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem Fahrzeug eines 56 Jahren alten Mannes aus Glashütten, der in Richtung Taunusstein unterwegs war. Der auf die Gegenfahrbahn geratene Pkw wurde nach dem Zusammenstoß gegen einen weiteren Pkw geschleudert, welcher gerade auf die B 275 auffahren wollte. Die beiden Fahrer der frontal verunglückten Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß verletzt und mussten in den umliegenden Krankenhäusern ärztlich behandelt werden. Es handelt sich glücklicherweise nicht um lebensbedrohliche Verletzungen. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die B 275 bis gegen 09:10 Uhr teilweise voll gesperrt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Idstein (Tel: 06126/93940) in Verbindung zu setzen.

Hoher Sachschaden nach Einbruch in Fahrradgeschäft – Zeugen gesucht, Walluf, Niederwalluf, Am Klingenweg, Freitag, 27.11.2020, gegen 02:15 Uhr

(ka)Bei einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft haben bislang unbekannte Täter in

der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Sachschaden in fünfstelliger Höhe

verursacht. Die Einbrecher drangen nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 02:15

Uhr gewaltsam in das Fahrradgeschäft in der Straße „Am Klingenweg“ ein, indem

sie die Fronttür des Ladens aufbrachen. Aus dem Geschäft entwendeten sie

schließlich mindestens acht Pedelecs der Marke „Specialized“ im Gesamtwert von

rund 60.000 Euro und transportierten die Räder mutmaßlich mit einem weißen

Transporter ab. Eine erste Auswertung einer Überwachungskamera ergab, dass es

sich bei einem der Täter um einen Mann gehandelt haben soll. Er sei mit einer

schwarzen Jacke, einem schwarzen Kapuzenpullover, einer orangefarbenen Weste

über der Jacke, einer schwarzen Hose sowie dunklen Turnschuhen mit auffallend

abgesetzten weißen Sohlen bekleidet gewesen. Die Polizei in Eltville hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zum

Täter und zum Tathergang machen können, sich unter der Telefonnummer (06123)

9090-0 zu melden.

Lederjacke aus Pkw gestohlen, Idstein, Bussardweg, Mittwoch, 25.11.2020, 14:00 Uhr bis Donnerstag, 26.11.2020, 08:15 Uhr

(ka)Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Mittwochnachmittag bis zum

Donnerstagmorgen die Lederjacke eines 55-jährigen Idsteiners aus dessen Fahrzeug

gestohlen. Die Diebe gelangten auf bisher noch ungeklärte Weise in den im

Bussardweg abgestellten Mercedes des Geschädigten. Aus dem Inneren des Fahrzeugs

entwendeten sie eine hochwertige Lederjacke, die sich auf der Rückbank des Pkw

befand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zeugen,

die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die

Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

56-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Idstein, Bundesstraße 275, Freitag, 27.11.2020, gegen 07:40 Uhr

(ka)Am Freitagmorgen ist ein 56-jähriger Glashüttener bei einem Verkehrsunfall

bei Idstein schwer verletzt worden. Gegen 07:40 Uhr befuhr ein 35-jähriger

Skoda-Fahrer die Bundesstraße 275 aus Bad Schwalbach kommend in Fahrtrichtung

Usingen. Dabei wechselte er im weiteren Verlauf auf die Abbiegespur, um auf die

Landesstraße 3026 in Richtung Wörsdorf zu fahren. Aktuellen Ermittlungen zufolge

soll der 35-Jährige dabei vom Brems- auf das Gaspedal gerutscht und in Folge

dessen frontal mit dem Hyundai des 56-Jährigen zusammengestoßen sein, der die B

275 entgegengesetzt in Richtung Bad Schwalbach befuhr. Durch die Wucht des

Aufpralls wurde der Skoda des 35-Jährigen zudem auf ein weiteres Fahrzeug

geschleudert, das sich zu diesem Zeitpunkt in Höhe der Auffahrt zur B 275 in

Richtung Usingen befand. An den beteiligten Pkw entstand nach derzeitigem

Kenntnisstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Die

Bundesstraße 275 musste für die Dauer von etwa eineinhalb Stunden gesperrt

werden. Bei dem Unfall wurde der 35-Jährige leicht, der 56-Jährige hingegen

schwer verletzt. Beide wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in

nahegelegene Krankenhäuser gebracht.