100 Stühle von Restaurantterrasse gestohlen – Zeugen gesucht

Kassel-Vorderer Westen (ots) – Unbekannte haben in der Zeit zwischen Mittwochmorgen 25.11.2020 und Donnerstagnachmittag 26.11.2020 etwa 100 hochwertige Stühle von der Außenterrasse eines Restaurants im Vorderen Westen gestohlen. Die ermittelnden Beamten der Kasseler Polizei suchen Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts gesehen haben und Hinweise auf die unbekannten Täter geben können.

Wie der Betreiber des Restaurants in der Lassallestraße/Ecke Germaniastraße den aufnehmenden Polizisten des Kasseler Innenstadtreviers schilderte, hatte er den Diebstahl von der Außenterrasse am Donnerstagnachmittag 26.11.2020 bemerkt. Etwa 100 Stühle, die dort gestapelt und mit einem Drahtseil sowie einem Vorhängeschloss gesichert waren, nahmen die unbekannten Diebe mit. Der Wert der Stühle des Herstellers Vitra beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug genutzt haben dürften.

Wer in der Zeit zwischen Mittwochmorgen 11 Uhr und Donnerstagnachmittag 17:30 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich des Restaurants gemacht hat, meldet sich bitte unter

Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

16 Autos zerkratzt – Polizei sucht Zeugen

Kassel-Bad Wilhelmshöhe (ots) – Zu einer Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Autos kam es am Mittwochnachmittag im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe. Bisher wurden der Polizei 16 Fälle gemeldet, in denen bislang unbekannte Täter Fahrzeuge zerkratzten. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtsachschaden auf etwa 8.000 Euro. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen gemacht haben.

Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzten Polizisten des Reviers Süd-West berichten, standen die beschädigten Fahrzeuge im Neißeweg, zwischen dem Elbeweg und dem Oderweg. Die Täter gingen offenbar wahllos vor, denn es handelt sich um Pkw mehrerer Hersteller, an denen jeweils die rechte Fahrzeugseite mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt wurde. Die Tatzeit lässt sich nach bisherigen Erkenntnissen auf den kurzen Zeitraum zwischen 14:45 Uhr und 15:50 Uhr eingrenzen.

Zeugen, die am Mittwochnachmittag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Neißewegs gemacht haben und Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Kassel

unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Abseilaktion von Brücke über die A7

Autobahn 7/Kassel – Folgemeldung – (ots) – Bei der Abseilaktion an der Brücke “Steinbruchweg” über die Autobahn 7, zwischen der Anschlussstelle Kassel-Ost und dem Kreuz Kassel-Mitte, hatten sich zwei Frauen gegen 8:30 Uhr an der Stahlkonstruktion auf der Außenseite des Brückengeländers über der Fahrbahn festgemacht. Zwei weitere Personen, die nach derzeitigem Kenntnisstand mit dem Aufhängen von zwei Bannern in Verbindung standen, sind gleich zu Beginn auf der Brücke durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen worden.

Nach erster Einschätzung steht die Aktion offenbar im Zusammenhang mit dem Weiterbau der A 49 und bundesweit zeitgleich stattfindenden Abseilaktionen an Autobahnbrücken.

Gegen 11:40 Uhr bat eine der beiden Frauen, die sich an der Brücke über der Fahrbahn Richtung Süden festgemacht hatte, die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr im Gespräch um ihre Rettung. Sie konnte mithilfe des Drehleiterwagens der Feuerwehr sicher zu Boden gebracht werden. Kurz danach begab sich auch die zweite Frau über der Fahrbahn Richtung Norden freiwillig in den Rettungskorb der Feuerwehr und konnte ebenfalls sicher nach unten gebracht werden. Beide Frauen sind vorläufig festgenommen worden und befinden sich aktuell in polizeilichem Gewahrsam. Es wird derzeit geprüft, ob durch die Abseilaktion Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten begangen worden sein könnten.

Zu Beginn des Einsatzes war eine Vollsperrung der A 7 in beide Fahrtrichtungen erforderlich, was erhebliche Verkehrsbehinderungen mit mehr als vier Kilometern Stau zur Folge hatte.

Allerdings war es den Beamten der Autobahnpolizei ab 9:15 Uhr möglich, jeweils die zwei linken der vier Fahrstreifen beider Fahrtrichtungen gefahrlos wieder freizugeben.

So löste sich der Stau anschließend weitestgehend wieder auf und die Beeinträchtigungen des Verkehrs konnten gering gehalten werden. Im Anschluss an die Rettung der beiden Frauen musste noch ein Banner vom Brückengeländer entfernt werden.

Gegen 12:30 Uhr waren vor Ort alle Einsatzmaßnahmen und Verkehrsbeeinträchtigungen beendet.

Kassel/A 7 – Erstmeldung 09:15 Uhr (ots) – Auf der Brücke “Steinbruchweg” über die Autobahn 7, zwischen der Anschlussstelle Kassel-Ost und dem Kreuz Kassel-Mitte, halten sich derzeit mehrere Personen auf. Diese sollen dort gegen 8:30 Uhr Banner aufgehängt haben.

Zudem haben sich nach derzeitigem Stand 2 Menschen von der Brücke abgeseilt.

Aus diesem Grund hat die Autobahnpolizei die A 7 in beide Fahrtrichtung gesperrt.

Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderung. Die Polizei ist aktuell vor Ort im Einsatz.

Nähere Informationen liegen noch nicht vor.

