Darmstadt-Dieburg

Wer hat “Lenchen” gesehen? – Polizei ermittelt nach Ziegendiebstahl und hofft auf Hinweise (siehe Foto)

Münster (ots) – Bereits zwischen Mittwochnachmittag 25.11.2020 gegen 17 Uhr und Freitagmorgen 27.11.2020 gegen 10 Uhr gelangten Unbekannte auf ein Gartengrundstück in der Münastraße und entwendeten die schwarze Ziege “Lenchen”. Die Ziegendame wurde in dem umzäunten Grundstück letztmalig am Mittwochmittag gesehen.

Als die Besitzer zum Grundstück zurückkehrten und eine Beschädigung am Zaun feststellten, ahnten sie nichts Gutes. Lenchen wurde nach derzeitigem Kenntnisstand von Unbekannten aus ihrem Gehege entwendet. Die Spuren deuten dabei auf ein menschliches Handeln hin.

Von der 3-jährigen und circa 25 Kilogramm schweren Ziege fehlt bislang jede Spur.

Die Polizei in Dieburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet.

Die Beamten suchen in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Aufenthaltsort von “Lenchen” geben können.

Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu erreichen.

Mobiltelefone aus Halterung gerissen – Polizei sucht Zeugen

Dieburg (ots) – Nachdem ein Unbekannter am Donnerstagnachmittag 26.11.2020 mehrere Mobiltelefone aus einem Handyshop in der Zuckerstraße erbeutete, sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge, betrat der Mann den Laden gegen 17.45 Uhr und begab sich zu den Smartphones. Gerade als sich der Verkäufer in einem Beratungsgespräch mit anderen Kunden befand, machte sich der Unbekannte an den dortigen Apple IPhones in Blau und Gold zu schaffen und riss diese aus der Sicherung. Im Anschluss flüchtete er mit seiner Beute in Richtung Groß-Umstädter Straße.

Der Flüchtige soll circa 1,80 Meter groß gewesen sein und dunkle gelockte Haare gehabt haben. Neben einer schwarzen Mund-Nasen-Bedeckung trug er eine schwarze Jacke.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief ergebnislos. Ersten Schätzungen zufolge soll sich der Schaden auf circa 2.300 Euro belaufen.

Wer in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zum Aufenthalt des Flüchtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Mit Haftbefehl gesucht – Polizei nimmt 18-Jährigen fest

Pfungstadt (ots) – Eine Streife der Polizeistation Pfungstadt konnte den mehrfach gesuchten 18-Jährigen schließlich am Donnerstag 26.11.2020 dingfest machen. Gegen den Pfungstädter lag ein Haftbefehl wegen mehrerer Raubdelikte vor. Die Ordnungshüter konnten den Gesuchten in seiner Wohnung antreffen und festnehmen.

Im Anschluss wurde er einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt.

Neben den 2 Raubdelikten, war der Festgenommene unter anderem auch zur Aufenthaltsermittlung von der Staatsanwaltschaft Limburg und Bremen ausgeschrieben.

Der Haftrichter bestätigte den Antrag und schickte den 18-Jährigen erst einmal ins Gefängnis.

Berauscht und ohne Führerschein am Steuer – Manipulierte Kennzeichen am nicht zugelassenen Auto

Bickenbach (ots) – Einen 44-jährigen Autofahrer stoppten zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Donnerstagabend 26.11.2020 gegen 17.00 Uhr, auf der A 5. Rasch bemerkten die Beamten, dass der Wagenlenker unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend positiv auf Opiate, Kokain und Amphetamin. Bei ihm fanden die Ordnungshüter zudem geringe Mengen Marihuana, Ecstasy sowie ein nach dem Waffengesetz verbotenes Butterflymesser und einen Führerschein besaß der 44-Jährige auch nicht.

An seinem nicht zugelassen Auto stellten die Fahnder an den Kennzeichen widerrechtlich

angebrachte Zulassungs- und TÜV-Stempel fest.

Der 44-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Sein Fahrzeug, die Drogen und das Messer wurde von der Polizei sichergestellt.

Den Mann erwarten nun unter anderem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittel- und Waffengesetz sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Darmstadt

Vandalismus auf Friedhofstoilette – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt-Wixhausen (ots) – Eine 4-köpfige Gruppe südländisch aussehender Jugendlicher, soll am Donnerstagmittag 26.11.2020 auf einer Friedhofstoilette im Auwiesenweg randaliert haben. Gegen 14 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei und teilten mit, dass dort Jugendliche mehrere Böller gezündeten. Sofort begab sich eine Polizeistreife zum Einsatzort.

Dort angekommen, konnten die Ordnungshüter die Vandalen nicht mehr dingfest machen. Sie konnten nur noch einen Schaden am Waschbecken in der Toilette feststellen. Dieser wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Laut Zeugen soll es sich bei den Vandalen um 4 Jugendliche mit südländischem Erscheinungsbild handeln. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-3810 zu melden.

Ermittler stellen Tandem-Klapprad sicher und suchen Eigentümer

Darmstadt (ots) – Beamte der Ermittlungsgruppe Darmstadt City haben im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung ein Fahrrad sichergestellt und suchen jetzt den rechtmäßigen Eigentümer.

Im Rahmen eines gesonderten Ermittlungsverfahrens gegen einen 30 Jahre alten Mann wurde bei dem Tatverdächtigen am Donnerstag (26.11.) in Darmstadt durchsucht. Hierbei stießen die Ermittler neben zahlreichem Beweismittel auch auf ein neuwertiges Fahrrad, zu dessen Herkunft der Darmstädter unglaubwürdige Angaben machte.

Im Zuge der ersten Nachforschungen konnten bisher keine Hinweise zum Eigentümer des schwarzen Tandemklapprades der Marke ECOSMO erlangt werden. Die Fahnder suchen deshalb nach Zeugen, denen das Velo mit der Aufschrift “HI-TEN STEEL” bekannt es. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Groß-Gerau

Transporter brennt – Rund 100.000 Euro Schaden – 54-Jähriger unter Tatverdacht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Ein vor einem Wohnhaus im Bereich Aschaffenburger Straße/Am Wildzaun abgestellter Kleintransporter brannte am Donnerstagabend 26.11.2020 gegen 23.30 Uhr völlig aus.

Zwei daneben parkende Fahrzeuge, das Fenster eines angrenzenden Wohnhauses sowie der Straßenbelag wurden durch die Flammen ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 100.000 Euro.

Die Kriminalpolizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von Brandstiftung aus.

Ein Tatverdacht richtete sich bereits kurz nach der Tat gegen einen 54-jährigen Mann.

Zwischen ihm und dem 34-jährigen Besitzer des Transporters gibt es offenbar schon seit geraumer Zeit Streitigkeiten. Bereits im Februar sowie am 22.11.2020 brannten Fahrzeuge des 34-Jährigen vor der Wohnung. Die Polizei prüft nun einen Tatzusammenhang.

Im Rahmen einer auf Anordnung der Staatsanwaltschaft noch in der Nacht erfolgten Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten in der Wohnung des Tatverdächtigen Beweismittel, die

auf Brandstiftung hindeuteten. Der 54-Jährige wurde vorläufig festgenommen und wird sich in einem Strafverfahren zu verantworten haben.

Die Ermittlungen zu den weiteren Hintergründen der Tat dauern derweil an.

Rund 20 Anrufe durch falsche Polizeibeamte

Rüsselsheim (ots) – Erneut erfolgt eine Warnmeldung der Polizei zu Anrufen falscher Polizeibeamter. Am Donnerstag 26.11.2020 wurden rund 20 Bürgerinnen und Bürger durch angebliche Polizeibeamte angerufen. Erfreulicherweise ist bislang kein Vermögensschaden bekanntgeworden. Die Anrufer hatten vorgegaukelt, die Polizei hätte in der Nachbarschaft eine Diebesbande festgenommen. Bei der hätte man eine Liste mit weiteren Einbruchszielen gefunden, darauf befände sich auch der Name der jeweils Angerufenen. Man wolle diese nun warnen sowie ihre Wertsachen in Sicherheit bringen.

Zu solchen Anrufen gibt die Polizei folgende Hinweise und Tipps:

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten. Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher.

Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110. Die Polizei ruft übrigens niemals mit der Notrufnummer 110 oder ähnlicher Kombination an.

Kreis Bergstraße

Pakte aus Postauto gestohlen

Lampertheim (ots) – Diebe konnten sich am Donnerstagmorgen 26.11.2020 unbemerkt an ein gelbes Postauto heranschleichen und Pakete stehlen. Fünf Sendungen mit unbekannten Inhalt wurden vor ihrer Auslieferung gegen 11.45 Uhr aus dem Laderaum des Transporters, als dieser in der Sackgasse der Heppenheimer Straße hielt, gestohlen.

Der Fehlbestand wurde erst bemerkt, als die Auslieferung der Pakte bevorstand.

Wegen des Diebstahls wurde Anzeige bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation

Lampertheim-Viernheim erstattet.

Wer Hinweise hierzu geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06206 / 94400.

Frontalzusammenstoß am Zubringer zur B44

Bürstadt (ots) – Eine 35-jährige Bürstädterin ist am Freitagmorgen 27.11.2020 auf der Verlängerung der Lampertheimer Straße zum Zubringer der Bundesstraße 44 nach einem Frontalzusammenstoß schwer verletzt ins Krankenhaus gefahren worden.

Nach ersten Ermittlungen wollte die 35-Jährige in Richtung Süden fahren und bog nach links ab.

Hierbei übersah sie gegen 7.25 Uhr den entgegenfahrenden Hyundai Tucson.

Der 36-jährige Fahrer aus dem Rhein-Neckar-Kreis konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass die Autos frontal zusammengestoßen sind. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Blechschaden liegt bei insgesamt 16.000 Euro. Für die Unfallaufnahme war die Strecke in Richtung Bürstadt-Stadtmitte für etwa eine Stunde gesperrt.

Das Ordnungsamt Bürstadt hat den Verkehr abgeleitet, dennoch kam zu Verkehrsbehinderungen.

Odenwaldkreis

Farbschmierereien im Stadtgebiet – Polizei sucht Zeugen

Bad König (ots) – Seit Anfang Oktober 2020 kommt es im Stadtgebiet vermehrt zu Sachbeschädigungen durch Graffiti und Farbschmierereien. Betroffen hiervon ist insbesondere der Bereich um den Bahnhof sowie die angrenzenden Nebenstraßen.

Auffällig ist hierbei, dass die Taten oftmals in den Abendstunden stattfinden. Geschädigt ist in den meisten Fällen die Stadt Bad König. Es kommt jedoch auch vor, dass Privateigentum beschädigt wird. Häufungen sind hierbei an den Wochenenden festzustellen.

Die Beamten vermuten zudem, dass es sich um ortsansässige Täter handelt.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062/9530 zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen