Brand eines Bürogebäudes in Grebenau-Bieben – Zeugen gesucht

Grebenau (ots) – Am frühen Freitagmorgen (27.11.) gegen 1:35 Uhr geriet ein Teil der Holzfassade von einem Bürogebäude auf dem Gelände eines Holz- und Forstbetriebs im Grebenauer Ortsteil Bieben in Brand. Die Feuerwehr hatte den Brand jedoch schnell unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Gebäude verhindern. Bei dem Brand wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Polizei schließt jedoch Brandstiftung nicht aus und hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nach Zeugen, die Angaben zur Entstehung des Feuers machen können sowie Personen oder Fahrzeuge vor Ausbruch des Feuers im Bereich des Firmengeländes gesehen haben. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten vorläufigen Schätzungen im untersten sechsstelligen Bereich.

Kennzeichendiebstahl

Alsfeld-Lingelbach (ots) – In der Nacht von Mittwoch (25.11.) auf Donnerstag (26.11.) stahlen Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichenschilder VB-TM 305 von einem grauen Smart. Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug im Bereich der Straße “In den Biedegärten” abgestellt. Der entstandene Schaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld (ots) – Beim Rangieren beschädigte ein flüchtiger Unfallverursacher am Mittwochabend (25.11.), den am Rand des Parkplatzes befindlichen Mast des Autohofs Bad Hersfeld Süd in der Rudolf-Diesel-Straße. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Hinweise zum Unfallverursacher bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall in Neuhof

Fulda (ots) – In Neuhof-Dorfborn ereignete sich am Donnerstag 26.11.2020 gegen 11.20 Uhr, ein Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 5.500 Euro. Eine 57-jährige Fahrerin aus der Gemeinde Neuhof befuhr mit ihrem PKW Fiat die Heidelsteinstraße in Dorfborn und beabsichtigte nach rechts in die Wasserkuppenstraße abzubiegen.

Beim Abbiegevorgang im Einmündungsbereich Heidelsteinstraße/Wasserkuppenstraße geriet die 57-Jährige auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen den PKW Kia eines 57-Jährigen, ebenfalls aus der Gemeinde Neuhof stammend. An beiden Fahrzeugen entstand lediglich Sachschaden, zu einem Personenschaden kam es nicht.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – Verursacher ermittelt

Ludwigsau (ots) – Am Donnerstag (26.11.) gegen 11:05 Uhr, wollte ein Sprinterfahrer eine Grundstückseinfahrt in der Fuldastraße rückwärts verlassen und stieß dabei gegen einen Betonpfosten der Grundstückseinfriedung. Der Unfallverursacher stieg daraufhin aus seinem Fahrzeug aus, sammelte seine Glasscherben ein und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Der 75-jähriger Geschädigte beobachtete den Unfall jedoch von seiner Wohnung aus. Im Rahmen der Fahndung konnte der Unfallverursacher circa eine Stunde später ermittelt werden.

Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.200 Euro.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bebra (ots) – Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Bebra befuhr mit seinem Passat-Kombi am Donnerstag (26.11.) gegen 18.30 Uhr die Luisenstraße und wollte an der Kreuzung Luisenstraße/Heidaustraße geradeaus weiterfahren. Ein weiterer Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld (55 J.) befuhr mit seinem VW (Transporter) die Heidaustraße und wollte an der o.g. Kreuzung der Heidaustraße folgen.

Beim Einfahren in die Kreuzung beachtete der Fahrer aus Bebra nicht die Vorfahrt des von rechts kommenden Pkw aus Bad Hersfeld. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Transporter durch die Wucht des Aufpralls umkippte. Ausgelaufene Betriebsstoffe mussten durch die Feuerwehr gebunden werden. Der Pkw aus Bebra war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die beiden Pkw-Fahrer und ein Mitfahrer (21 J.) im Pkw aus Bebra wurden leichtverletzt.

Einbruch in Friseurgeschäft

Fulda (ots) – In der Nacht zu Donnerstag (26.11.) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in einen Friseursalon in der Straße “Am Rosengarten”. Die Täter verursachten einen Sachschaden von rund 800 Euro und stahlen nach bisherigen Erkenntnissen einen geringen Bargeldbetrag.

In Schule eingebrochen

Fulda (ots) – Zwischen Mittwoch (25.11.) und Donnerstag (26.11.) brachen Unbekannte in eine Schule in der Fritzlarer Straße ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Einbruch in Zweifamilienhaus

Hünfeld (ots) – Am Donnerstag (26.11.), zwischen 16:10 Uhr und 17:25 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein Zweifamilienhaus in der Brüder-Grimm-Straße.

Die Täter hebelten augenscheinlich ein Fenster auf und gelangten so in das Haus.

Dieses durchsuchten sie und stahlen nach bisherigem Ermittlungsstand Bargeld und Schmuck.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

