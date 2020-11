Frankfurt: Taschendieb festgenommen

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(dr) – Am Donnerstag 26.11.2020 nahmen Zivilbeamte in der Innenstadt einen 24-jährigen Mann fest, der bei einer Frau ein Mobiltelefon erbeutete. Eine 30-jährige Frau befand sich gegen 17:30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft auf der Zeil. Im Eingangsbereich des Ladens griff ihr der spätere Beschuldigte in die Jackentasche und zog ein Mobiltelefon heraus, was aber die Frau sofort bemerkte.

Noch bevor sich der Dieb aus dem Staub machen konnte, nahmen ihn hinzugeeilte Polizeibeamte fest, welchen dieser schon vorher aufgefallen war. Der 24-Jährige kam zunächst auf ein Polizeirevier und soll im Laufe des heutigen Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

Frankfurt: Brand in der Gewerbemüllsortieranlage

Feuerwehr Frankfurt am Main

Frankfurt-Ostend (ots) – Um 16:30 erfolgte der Alarm und die Einsatzkräfte waren nach wenigen Minuten in der Intzestraße in der Müllsortieranlage. Dort brannten etliche Kubikmeter gepresster Müll als Schwelbrand in einer offenen Halle. Die brennenden Pressballen wurden mit einem Radlader ins Freie gebracht und dort abgelöscht. Insgesamt ca. 30 Kubikmeter.

Der entstandene Rauch war zeitgleich mit einem Großraumlüfter aus der Halle entfernt worden.

Die Arbeiten dauerten bis etwa 19:00 Uhr. Ob Sachschaden entstanden ist und wie hoch sich die Schadenhöhe beläuft wird noch ermittelt. Verletzt wurde niemand.

