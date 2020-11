Gießen (ots) – Abschlussmeldung – Am Freitagmorgen 27.11.2020 hatten sich 3 Personen an der Brücke “Rödgener Straße” abgeseilt. In der Folge musste die A 485 in beide Richtungen voll gesperrt werden. Polizeibeamte nahmen insgesamt 6 Personen fest. Die Polizei prüft derzeitig auch, ob die bei Einsatz entstandenen Kosten den oben genannten Personen in Rechnung gestellt werden können.

Gegen 3 Festgenommene (2 Männer/1 Frau) die sich beim Eintreffen der Polizei auf der Brücke aufhielten und die anderen drei Personen unterstützten, wurden Verfahren wegen Beihilfe zur Nötigung eingeleitet. Sie wurden nach Personalienfeststellung und den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Eine weitere 3-köpfige Gruppe (ebenfalls 2 Männer und 1 Frau) die sich an der Brücke abseilten, wird auch ein Verfahren wegen Nötigung eingeleitet. Gegen 2 Personen dieser Gruppe wird darüber hinaus noch wegen Verdacht des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Folgemeldung 13:15 Uhr

(ots) – Spezialkräfte der Polizei haben vor wenigen Minuten die Personen, die sich heute Morgen an der Brücke Rödgener Straße/A 485 abgeseilt hatten, sicher zu Boden gebracht.

Die 3 Personen wurden festgenommen. Die Ermittlungen dazu dauern noch an.

Erstmeldung 10 Uhr

(ots) – Am 27.11.2020 gegen 10 Uhr kommt es am Gießener Ring zu einer Vollsperrung. 3 Personen haben sich von einer Brücke (Rödgener Straße) abgeseilt. Die Aktion steht offensichtlich in Verbindung mit der A 49. Erste Mitteilungen erhielt die Polizei gegen 08.45 Uhr.

Demnach hielten sich mehrere Personen an der Brücke (Höhe Abfahrt Grünberger Straße) auf und rollten Banner aus. Als die ersten Streifen dort eintrafen, hatten sich 2 Personen auf der Fahrbahn Richtung Norden und eine Person Richtung Süden abgeseilt.

Vier Personen, die die Handlungen dort unterstützten, wurden festgenommen.

Die Autobahn musste in beide Richtungen gesperrt werden.

Die Polizei ist vor Ort und sichert die Stelle. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.