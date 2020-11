Hessen: Weihnachtsbuch „Europa feiert Weihnachten“

Darmstadt – Das Weihnachtsbuch „Europa feiert Weihnachten“ vom Europe Direct Darmstadt (EDIC) erzählt in 27 wunderbaren Kurzgeschichten für Kinder von der gemeinsamen Vorfreude auf das Weihnachtsfest und davon, wie unterschiedlich die Rituale und Bräuche in den Mitgliedsstaaten der EU begangen werden. Es kann ab sofort kostenfrei bestellt werden – gerne auch im Klassensatz.

Am Sonntag beginnt die Adventszeit; Erwachsene fangen damit an, Vorbereitungen für das Fest zu treffen und ab Dienstag dürfen Kinder die Türen ihres Adventskalenders öffnen. In ganz Europa wächst die Vorfreude auf ein gemeinsames Weihnachtsfest. Leider muss wegen der Pandemie auf so manches liebgewonnene Ritual oder Treffen verzichtet werden. Umso wichtiger werden Beschäftigungen, die man trotz der Kontakteinschränkungen machen kann: Plätzchenbacken, Liedersingen, Basteln und (Vor-)Lesen. Das Buch „Europa feiert Weihnachten“ ist genau das Richtige für alle, die sich dafür interessieren, wie unterschiedlich in den 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union Weihnachten gefeiert wird. In kindgerechter Sprache und geschmückt mit liebevollen Zeichnungen hat unsere ehemalige Auszubildende Katharina Busch 27 kurzweilige Geschichten dazu verfasst.

Für die Spanier zum Beispiel sind die besinnlichen Adventssonntage, ein Adventskranz oder ein Weihnachtsbaum, wie wir sie lieben, eher unüblich. Eine Krippe dagegen findet man in jedem Haushalt. In Griechenland beginnt die Weihnachtszeit sogar erst am 24. Dezember. Dann ziehen Kinder mit Instrumenten durch die Straßen und singen die „Kalanda“, die Lobgesänge, die den Häusern Segen bringen sollen. Die Dänen machen es sich in der Weihnachtszeit besonders gemütlich. Dort brennt eine einzige große Adventskerze an jedem Tag eines von 24 Segmenten ab.

Das Weihnachtsbuch kann kostenfrei beim Regierungspräsidum Darmstadt bestellt werden. Gerne schicken wir auch ganze Klassensätze an Schulklassen. Richten Sie Ihre Bestellungen bitte an: eu-infozentrum@rpda.hessen.de

Das EDIC des Regierungspräsidiums Darmstadt wünscht eine besinnliche Adventszeit voller Licht und Glanz und ein schönes Weihnachtsfest!

PS: Leider können wir derzeit keine Besucher im Europäischen Informationszentrum im Regierungspräsidium Darmstadt empfangen. Falls Ihr Interesse am Thema EU geweckt wurde: Das RPDA versorgt Lehrer mit interessanten Unterrichtsmaterialien, Links und einem Netzwerk zum Themenkomplex Europäische Union: https://rp-darmstadt.hessen.de/eiz