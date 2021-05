Mannheim: JOEY KELLY – „Abenteuer Leben“ am 09. Dezember 2021 im Rosengarten

Mannheim – Die aktuelle Situation, bedingt durch die anhaltende COVID-19-Pandemie, macht die Durchführung der bis Ende Juni 2021 geplanten Auftritte von Joey Kelly leider unmöglich. Die Termine werden in den Dezember 2021 verlegt. Alle ab Oktober geplanten Tourneetermine bleiben davon unberührt.

Die Tournee startet somit am 16.10.2021 in Neu-Isenburg. Auch sein Abend in Mannheim muss erneut verlegt werden. So kommt Joey Kelly nun am 09. Dezember 2021 (statt 05.06.2021) in den Rosengarten Mannheim.

Alle bereits erworbenen Tickets behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden.

Der Vorverkauf läuft!

Termin: JOEY KELLY – ABENTEUER LEBEN 2021

Special Guest: Luke Kelly

Sa, 12.12.20, 19.30 Uhr, Rosengarten Mannheim

Sa, 05.06.2021, 20 Uhr Mannheim Rosengarten

Do, 09.12.2021, 20 Uhr Mannheim Rosengarten NEU!

Preise: ab 24,- Euro, zzgl. Gebühren der Vorverkaufsstelle

