Mannheim: JOEY KELLY – „Abenteuer Leben“ am 05. Juni 2021

Mannheim – Zunächst waren nur die November-Termine betroffen, nun müssen aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und der behördlichen Anordnungen zu deren Eingrenzung auch alle im Dezember geplanten Termine von »Abenteuer Leben« ins Jahr 2021 verlegt werden. Joey Kellys große Vortragstournee startet somit erst im April 2021 in Hamburg und in Mannheim ist er am 05. Juni 2021 im Rosengarten zu Gast.

Alle bereits erworbenen Tickets behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden.

Authentisch, unterhaltsam und inspirierend! Mit »Abenteuer Leben« präsentiert Joey Kelly ein fesselndes Multivisionsformat voller spannender und motivierender Geschichten aus seinem von Herausforderungen geprägten Leben.

Der Vorverkauf läuft!

Termin: JOEY KELLY – ABENTEUER LEBEN 2021

Special Guest: Luke Kelly

Sa, 12.12.20, 19.30 Uhr, Rosengarten Mannheim

Sa, 05.06.2021, 20 Uhr Mannheim Rosengarten NEUER TERMIN

Preise: ab 24,- Euro, zzgl. Gebühren der Vorverkaufsstelle

Vorverkauf: 0711 – 84 96 16-72, 01806 – 777 111

www.eventim.de, www.tickets.c2concerts.de, www.myticket.de

und an allen bekannten Vorverkaufsstellen