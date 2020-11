Rhein-Neckar-Kreis: Weihnachtsbaumverkauf am 11. Dezember 2020 in Neckargemünd

Neckargemünd – Auch in diesem Jahr bietet das Kreisforstamt des Rhein-Neckar-Kreises in Zusammenarbeit mit dem ForstBW-Forstbezirk Odenwald wieder Weihnachtsbäume aus heimischen Wäldern an.

Der traditionelle Weihnachtsbaumverkauf findet am Freitag, 11. Dezember, von 7:30 bis 17:30 Uhr im Ausbildungsstützpunkt Kriegsmühle in Neckargemünd, Kriegsmühle 37, statt.

Solange der Vorrat reicht, können dort frisch geschlagene Nordmanntannen aus den regionalen Odenwälder Weihnachtsbaumkulturen erworben werden. Die Bäume kosten je nach Größe zwischen 25 und 40 Euro.

Interessierte werden gebeten, sich an die aktuellen Corona-Maßnahmen zu halten, eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen und die Abstandsregeln zwingend zu beachten.