Eberbach: Christbaumlieferservice der Clubs Lions und Rotary

Eberbach – Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Durch die Auflagen und Vorgaben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie können die Eberbacher Service-Clubs ihren beliebten Ad(e)vent mit dem traditionellen Christbaumverkauf, den Auftritten von Musik- und Spielgruppen aus Vereinen, Kindergärten und Schulen und die Verköstigung der Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr nicht durchführen.

Zumindest der Christbaumverkauf wird jedoch unter Einhaltung aller Vorgaben stattfinden – in diesem Jahr als Christbaumlieferservice in Eberbach und den Ortsteilen.

Vom 1. bis 10. Dezember 2020 können Christbäume bestellt werden, die Lieferung der eingenetzten Bäume zu den Kunden nach Hause erfolgt am 14./15. Dezember. Bestellt werden können Bäume bis 1,5m (€ 35.-), 1,5-2m (€ 45.-) und 2m oder mehr (€ 60.-).

Bestellt werden kann per Email an g.friemel@cambium-lts.de oder per Telefon, SMS oder WhatsApp unter der Nummer 01525-1953000.

Bei der Bestellung müssen angegeben werden der Name, die Telefonnummer des Bestellers, die Lieferadresse und die gewünschte Baumhöhe.

Gleichzeitig mit der Bestellung muss bis spätestens 10. Dezember der Kaufpreis für den Baum überwiesen werden an: „Christbaum“, IBAN DE09 6729 1700 0020 2515 22.

Mit dem gesamten Erlös des ersten Eberbacher Christbaumlieferservices der Service-Clubs Lions und Rotary Eberbach unterstützen die Clubs auch in diesem Jahr die Vereine, Kindergärten und Schulen, die eigentlich beim Ad(e)vent 2020 aufgetreten wären.