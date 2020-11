Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 27.11.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Transporter nach Unterschlagung in Neustadt/Wstr . aufgefunden

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Nacht vom 26.11.2020 auf den 27.11.2020 fuhr der Geschäftsführer einer Firma aus Pulheim (NRW) die weite Strecke nach Neustadt/Wstr., um nach einem Transporter seiner Firma zu suchen. Diesen Transporter hatte ein ehemaliger Mitarbeiter der Firma offensichtlich nach seiner Entlassung aus dem besagten Unternehmen unterschlagen. Da der Geschäftsführer den Transporter bei dem ehemaligen Mitarbeiter aus Neustadt/Wstr. vermutete fuhr er in das Stadtgebiet und suchte beinahe jede Straße ab. Nach mehrstündiger Suche konnte der 47-jährige Geschädigte den Transporter letztendlich in der Lindenstraße auffinden. Nachdem durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. die Eigentumsverhältnisse geklärt wurden, konnte der Eigentümer seinen Transporter mittels Zweitschlüssel in Empfang nehmen. Den 25-jährigen Beschuldigten erwartet nun u.a. ein Strafverfahren wegen Unterschlagung.

Neustadt: Zu schnell auf A65 unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Wegen zu hoher Geschwindigkeit fiel Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim am 24.11.2020, um 13.53 Uhr, ein VW Golf auf der A65, Gemarkung Neustadt auf. Der 32-jährige Fahrer war bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 60 km/h mit einer Geschwindigkeit von 98 km/h unterwegs. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten weiter fest, dass die Rückleuchten des Golfs nicht den technischen Vorschriften entsprach. Dadurch war die Betriebserlaubnis erloschen. Gegen den Golf-Fahrer wurden zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren, 1 x Erlöschen Betriebserlaubnis und 1 x Geschwindigkeitsverstoß, eingeleitet.

