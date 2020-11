Ludwigshafen: Weihnachtsbaumverkauf am 12. Dezember 2020 für den guten Zweck

Ludwigshafen – Die Kolpingjugend St. Albert Ludwigshafen-Pfingstweide verkauft wie jedes Jahr wieder Nordmanntannen. Die Aktion findet am 12. Dezember 2020 ab 12 Uhr auf dem Parkplatz der Kath. Kirche St. Albert in der Pfingstweide statt. Um das Infektionsrisiko zu reduzieren, wird die Veranstaltung leider ohne den traditionellen Weihnachtsmarkt um den Baumverkauf stattfinden. Die Kolpingjugend beschränkt sich auf den Baumverkauf und wird diesen unter Berücksichtigung der Infektionsschutzmaßnahmen durchführen.

Dieses Jahr geht der Erlös an „Mahlzeit LU!“. Dieses Projekt, der Kath. Kirche Ludwigshafen und des Heinrich-Pesch-Hauses gibt täglich eine warme Mahlzeit an bedürftige Menschen aus. Das Angebot ist im Rahmen der Corona-Maßnahmen im Frühjahr entstanden, als viele soziale Einrichtungen ihre Arbeit einschränken mussten. Die Kolpingjugend bewertet das Projekt als Zeichen der Solidarität in Krisenzeiten als so herausragend, dass sie entschieden hat, das Engagement mit dem Erlös des Weihnachtsbaumverkaufes zu unterstützen.

Seit 15 Jahren veranstaltet die Kolpingjugend St. Albert den Weihnachtsbaumverkauf auf dem Kirchplatz. Aus diesem Verkauf ist in den letzten Jahren ein kleiner Weihnachtsmarkt entstanden, der jährlich gewachsen ist. Auch die Anzahl der verkauften Bäume ist gestiegen, von anfangs 50 bis heute 100 Bäumen. Verkauft werden ausschließlich Nordmanntannen die von einem Hof im Sauerland geliefert werden. Viele Projekte wurden durch die Aktion unterstützt. Darunter waren Projekte wie die Jugendfarm, das Caritaszentrum St. Martin (Unterstützung von Wohnungslosen), das Straßenkinderprojekt Butterflys in Indien und ein Projekt von Kolping Brasilien.