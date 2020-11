Neustadt: Reparatur-Café – Termin am 01. Dezember 2020 fällt aus

Neustadt an der Weinstraße – Das Reparatur-Café Neustadt, welches am 1. Dezember 2020 stattgefunden hätte, muss leider abgesagt werden. Eine lange Warteschlange der Kundinnen und Kunden und die Zusammenkunft zahlreicher ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem geschlossenen Raum in der aktuellen Situation möchte das Team des Reparatur-Cafés nicht verantworten.

Das nächste Reparatur-Café ist nun für Dienstag, 5. Januar 2021, mit vorzeitiger Öffnung um 14 Uhr geplant. Wegen der ausgefallenen Termine wird ein zusätzlicher Termin am Dienstag, 19. Januar, angeboten.

Alle Ankündigungen stehen unter dem Vorbehalt, dass sich die Pandemie-Lage bis zu den genannten Terminen bessert und die Kontaktbeschränkungen im Januar gelockert werden.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sollen sich vor den Terminen über die Telefonansage des Reparatur-Cafés unter der Nummer 06321 – 915 9829 über die Öffnung informieren.