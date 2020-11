Karlsruhe – Unbekannter stellt Scooter auf Gleise – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr kam es in

der Nacht zum Donnerstag, als ein bislang Unbekannter einen E-Scooter auf die

Bahngleise stellte.

Gegen 00:20 Uhr erfasste die Straßenbahn S 4 auf ihrem Weg nach Heilbronn den

Scooter. Zuvor wurde das Fahrzeug durch den Täter, kurz vor der Haltestelle

Hubstraße, auf den Gleisen abgestellt. Durch die Wucht des Aufpralls verkeilte

sich das Gefährt unter der Bahn, sodass ein Sachschaden von geschätzten 1.500

Euro entstand.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe ist nun auf der Suche nach Zeugen die gebeten

werden sich unter der Telefonnummer 0721 944840 zu melden.

Malsch – Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern

Karlsruhe (ots) – Zu einer Sachbeschädigung und einer Körperverletzung kam es im

Verlaufe eines Streites zwischen zwei Autofahrern am Mittwochnachmittag in

Malsch. Ein 48-Jähriger fuhr mit seinem Pkw gegen 17.15 Uhr auf der

Daimlerstraße in Richtung der Landesstraße 608. Wegen eines wendenden Fahrzeuges

musste er abbremsen. Ein dahinterfahrender 42-Jähriger, der mit einem

Paketzustellfahrzeug unterwegs war, musste stark abbremsen und betätigte die

Lichthupe. Zwischen den beiden Fahrern entwickelte sich daraufhin ein

lautstarker Streit. Als sich der 42-Jährige zurück zu seinem Fahrzeug begab und

einstieg, kam der 48-Jährige zum Auto und versuchte die Türe zu öffnen. Als dies

nicht gelang, schlug er gegen den Außenspiegel, der beschädigt wurde. Nun ging

er zu seinem Pkw, holte einen Regenschirm und schlug damit gegen die

Seitenscheibe des Paketzustellfahrzeugs. Daraufhin nahm der 42-Jährige ein

Pfefferspray und öffnete die Fahrertüre. Der 48-Jährige packte nun den Fahrer

und zog ihn aus dem Fahrzeug, worauf dieser das Pfefferspray einsetzte und den

48-Jährigen verletzte. Anschließend verständigte der 42-Jährige die Polizei.

Beide Fahrer müssen nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Malsch – Nach Streifunfall davongefahren

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer entfernte sich am

Mittwochabend nach einem Verkehrsunfall unerlaubt vom Unfallort. Gegen 19.30 Uhr

fuhr ein 61-Jähriger mit seinem Pkw auf der Hauptstraße in Richtung Völkersbach.

Als ihm ein Sattelzug entgegenkam, hielt er hinter einem geparkten Pkw an. Der

Sattelzugfahrer musste ebenfalls wegen geparkter Fahrzeuge anhalten. Um dem

Sattelzug die Weiterfahrt zu ermöglichen fuhr der 61-Jährige an dem geparkten

Pkw vorbei. Als er sich auf dessen Höhe befand, fuhr dieser ebenfalls los und

streifte mit dem Auflieger den Pkw. Der Lkw-Fahrer hielt an, stieg aus, rief dem

61-Jährigen zu „das geht mich nichts an“ und fuhr davon. Am Pkw des 61-Jährigen

entstand ein Sachschaden von geschätzten 5000 Euro. Es ist lediglich bekannt,

dass am Sattelauflieger ein ausländisches, vermutlich rumänisches Kennzeichen

angebracht war. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen die Hinweise auf

den Lkw und den Fahrer geben können. Sie werden gebeten sich mit der

Verkehrspolizei Karlsruhe, Telefon 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Linkenheim-Hochstetten – Ein Schwerverletzter nach Vorfahrtsverletzung

Linkenheim-Hochstetten (ots) – Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 558

bei Linkenheim ist am Donnerstag gegen 06.40 Uhr ein 30-jähriger Autofahrer

verletzt worden und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Ersten Erhebungen der Verkehrspolizei zufolge fuhr ein 46 Jahre alter Pkw-Führer

auf der Bundesstraße 36 von Mannheim her in Richtung des „KIT Campus Nord“ ab

und wollte daher an der L 558 links abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt

des von Stutensee kommenden 30-Jährigen und stieß mit dessen Pkw auf Höhe der

Fahrertür zusammen.

Während der 46-Jährige sowie seine beiden Mitfahrer unverletzt blieben, musste

sein Unfallkontrahent zur weiteren stationären Behandlung von einem Rettungsteam

in eine Klinik gebracht werden.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Gegen 08.35 Uhr war die Fahrbahn

schließlich wieder frei.

Während der Unfallaufnahme durch den Verkehrsunfalldienst regelten Beamte des

Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt den Verkehr. Es entstand ein Sachschaden von

schätzungsweise 8.000 Euro.

Karlsruhe – Versuchter Einbruch in Sporthalle

Karlsruhe (ots) – Im Zeitraum von Dienstag, 16 Uhr, bis Mittwoch, 15.10 Uhr,

wurde versucht, in die Reinhold-Crocoll-Halle im Karlsruher Stadtteil Knielingen

einzubrechen. Ein bislang unbekannter Täter versuchte, vermutlich mit einem

Schraubendreher, erfolglos eine Tür an der Rückseite der Halle aufzuhebeln. Er

scheiterte an der massiven Tür beziehungsweise am Schließmechanismus.

Es entstand an der Tür ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 500 Euro.

Karlsruhe – Baustellencontainer aufgebrochen und Werkzeug entwendet

Karlsruhe (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge verständigte am Mittwochabend, gegen

23.50 Uhr, die Polizei. Er hatte eine verdächtige Person bei den

Baustellencontainern in der Karlsruher Nordweststadt beobachtet.

Die herbeigerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass ein Container

aufgebrochen war. An zwei weiteren Containern scheiterte der Täter an den Türen.

In der Umgebung konnten auf einem Feld zwei Koffer mit hochwertigem Werkzeug

sowie zwei Schläuche festgestellt werden, die vermutlich aus dem aufgebrochenen

Container stammten. Offenbar waren sie zur Abholung bereitgelegt.

Auf dem Gelände wurden eine Spitzhacke und eine lange Brechstange aufgefunden.

Vermutlich wurden diese als Hebelwerkzeuge bei dem Einbruch benutzt, die

Spitzhacke ist wohl durch die Hebelversuche abgebrochen.

Die Ermittlungen hat der Polizeiposten Mühlburg übernommen

Karlsruhe – Nachbarschaftsstreit eskaliert in Schlägen und Tritten. Passant verwehrt Hilfsmaßnahmen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zwei namentlich bislang unbekannte Täter haben am

Mittwochabend in der Karlsruher Südweststadt auf einen 39-jährigen Mann

eingeschlagen und -getreten. Vorausgegangen waren dem Angriff anhaltende

Nachbarschaftsstreitigkeiten zwischen den Beteiligten. Ein Passant verweigerte

auf Bitten einer Zeugin Hilfsmaßnahmen und eine Alarmierung der Polizei.

Gegen 19.30 Uhr fühlte sich der 39-jährige Bewohner eines Hauses in der

Mathystraße durch den Lärm aus einer Nachbarwohnung in seiner Ruhe gestört und

stellte die Verursacher zur Rede. Die Parteien gerieten in Streit, der sich im

weiteren Verlauf vor das Haus auf die Mathystraße verlagerte. Dort eskalierte

die verbale Auseinandersetzung gewaltsam, wobei der 39-Jährige von zwei

Angreifern durch Faustschläge und Fußtritte verletzt wurde. Eine unbeteiligte

Zeugin erkannte die Notlage des Angegriffenen und wollte die Polizei

verständigen. Weil sie jedoch kein Mobiltelefon bei sich hatte, bat sie einen

weiteren Passanten um Hilfe, der jedoch nichts unternahm und seinen Weg

fortsetzte. Auch aus einer Personengruppe, die sich zur Tatzeit in unmittelbarer

Nähe zum Geschehen aufhielt, wurde weder ein Notruf abgesetzt noch dem Tatopfer

zur Hilfe geeilt. Schließlich verständigte der 39-Jährige selbst die Polizei,

nachdem die Angreifer von ihm abgelassen und sich in unbekannte Richtung

entfernt hatten.

Von der Attacke trug der Geschädigte leichtere Verletzungen davon, die vor Ort

von einer hinzugerufenen Rettungswagenbesatzung versorgt wurden. Die Polizei hat

die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung sowie wegen des

Anfangsverdachts der unterlassenen Hilfeleistung aufgenommen. Zeugen oder

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721 666-3411 mit dem Polizeirevier

Südweststadt in Verbindung zu setzen.

Aus diesem Anlass weist die Polizei darauf hin, dass Zeugen schon allein aus

Gründen der gebotenen Zivilcourage angehalten, in bestimmten Fällen aber auch

von Rechts wegen verpflichtet sind, Hilfe zu leisten, wenn Menschen in akute

Notsituationen geraten. Dabei muss sich niemand selbst in Gefahr bringen,

sondern nur soweit einschreiten, wie es nach den eigenen Möglichkeiten, zum

Beispiel durch das Absetzen eines telefonischen Notrufs, zumutbar ist.

Karlsruhe/Bad Schönborn – Leiter des Polizeireviers Bad Schönborn geht in Ruhestand

Karlsruhe/Bad Schönborn (ots) – Nach fast 43 Dienstjahren geht der langjährige

Leiter des Polizeireviers Bad Schönborn, Erster Polizeihauptkommissar Gerd

Volland, in Ruhestand. „Sein“ Revier, dem er seit September 2009 über elf Jahre

vorstand, ist das nördlichste im Landkreis Karlsruhe. Es zählt über 60

Beschäftigte, die sich auf fünf rund um die Uhr besetzten Dienstgruppen, einen

Bezirksdienst und auf die drei Polizeiposten Kraichtal, Östringen und

Ubstadt-Weiher verteilen.

Seine Karriere bei der Polizei begann Gerd Volland zunächst nach einer Lehre als

Elektroanlagen-Installateur im März 1978 bei der Bereitschaftspolizei in Lahr.

Weitere Stationen führten ihn über die Bereitschaftspolizei Bruchsal, über das

ehemalige Polizeirevier Karlsruhe-Mühlburg bis zum Revier in der Waldstadt von

Karlsruhe, wo er ab 1992 als junger Polizeikommissar bereits Dienstgruppenleiter

war. Ab 2002 versah Gerd Volland seinen Dienst im Stab des Polizeipräsidiums

Karlsruhe als Referent für Aus- und Fortbildung. Dort brachte er sich bis zu

seiner Ernennung zum Revierleiter unter anderem mit neuen Projekten, etwa zu

Qualitätsmanagement, Seminaren und Vorträgen für eine modern aufgestellte

Polizei, sehr engagiert ein.

Nur ungern entlassen seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren sehr

geschätzten Chef in die Ruhephase. Genauso geht es Polizeipräsidentin Caren

Denner, denn das Polizeipräsidium Karlsruhe verliert mit Gerd Volland einen

überaus zuverlässigen und führungsstarken Vorgesetzten, der mit Augenmaß und dem

nötigen Fingerspitzengefühl in seinem Revierbereich im Landkreis Karlsruhe auf

rund 200 Quadratkilometern für die Sicherheit von etwa 60.000 Bürgern sorgte.

Nachfolger von Gerd Volland wird Erster Polizeihauptkommissar Gerald Gack, der

seit vielen Jahren stellvertretender Leiter des Polizeireviers

Karlsruhe-Südweststadt ist. Davor sammelte der 58-Jährige im Führungs- und

Einsatzstab des Polizeipräsidiums Karlsruhe langjährig Erfahrung an

übergeordneter Stelle. Auch er wohnt im nördlichen Landkreis Karlsruhe. Daher

sind ihm die Region rund um Bad Schönborn wie auch viele seiner künftigen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits bestens bekannt.

Forst – Polizeibeamter bei Widerstandshandlungen verletzt

Karlsruhe (ots) – Nicht unerheblich verletzt wurde ein 55-jähriger

Polizeibeamter bei einem Polizeieinsatz in einer Gemeinschaftsunterkunft in

Forst.

Die Polizeibeamten waren zunächst am Mittwoch, gegen 08.10 Uhr, zum Schlichten

eines Streits zwischen zwei Bewohnern der Unterkunft gerufen worden. Plötzlich

traktierte einer der beiden Kontrahenten, ein 37-jähriger Mann aus Nigeria,

unvermittelt den 55-jährigen Polizeibeamten mit Fäusten. Hierbei erlitt der

Beamte nicht unerhebliche Verletzungen, auch seine Brille wurde zerstört.

Außerdem bewarf der Mann die Polizisten mit einer Bratpfanne, die jedoch

glücklicherweise ihr Ziel verfehlte. Erst nach dem Einsatz von Pfefferspray

durch die Polizeibeamten gelang es, den hochaggressiven Mann in einem Zimmer zu

separieren, um eine Gefährdung anderer Bewohner auszuschließen.

Als weitere angeforderte Polizeikräfte eintrafen, wurde das Gebäude umstellt und

es gelang, den Mann mit Hilfe eines Polizeihundes festzunehmen. Er musste durch

mehrere Beamte am Boden fixiert werden, erst dann gelang es, ihn unter Kontrolle

zu bringen. Er erlitt bei der Festnahme eine Bisswunde durch den eingesetzten

Polizeihund, die durch einen Arzt versorgt wurde.

Er befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde unter

Polizeibegleitung in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Der verletzte Polizeibeamte konnte seinen Dienst nicht fortsetzen und musste

sich in ärztliche Behandlung begeben.

Bruchsal – Unter Drogeneinfluss Kreisverkehr überfahren

Karlsruhe (ots) – Vermutlich unter Drogeneinfluss stehend überfuhr vermutlich

ein 26-jähriger Mann am Mittwochabend, 20.50 Uhr, den Kreisverkehr an der

Landesstraße 558 von Büchenau kommend am Ortseingang von Bruchsal. Sein Fahrzeug

wurde stark beschädigt, die Fahrbahn musste durch eine Spezialfirma gereinigt

werden. Das Fahrzeug kam erst 70 m nach dem Kreisverkehr, völlig deformiert, zum

Stillstand. Er selbst blieb unverletzt. Am Kreisverkehr entstand ein Schaden in

Höhe von mehreren hundert Euro.

Während der Unfallaufnahme gab der zunächst Beschuldigte und unter

Drogeneinfluss stehende 26-Jährige an, dass er nur gegenüber der Polizei gesagt

habe, dass er gefahren sei, weil der 27-Jährige nicht im Besitz einer

Fahrerlaubnis sei. Dieser konnte lediglich einen gefälschten belgischen

Führerschein vorweisen, der sichergestellt wurde. Der Mann wird wegen Fahrens

ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung angezeigt.

Im Fahrzeug konnten außerdem Drogen aufgefunden werden, die Besitzverhältnisse

sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Eventuelle Zeugen des Unfalls können sich mit dem Polizeirevier Bruchsal unter

der Telefonnummer 07251/726-0 in Verbindung setzen.