Mannheim-Rheinau: Unbekannte beschädigen mehrmals Maschendrahtzaun an Rheinauer See

Mannheim (ots) – Im Zeitraum vom 13.11.2020 bis 25.11.2020 beschädigten bislang

unbekannte Täter am Nordufer des Rheinauer Sees mehrfach einen Maschendrahtzaun.

Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Bereits in der

Vergangenheit kam es zu acht weiteren Fällen, bei denen Unbekannte den Zaun

beschädigten. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise

zu Tat und Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0621/87682-211 beim Polizeiposten Mannheim-Rheinau zu melden.

Mannheim-Vogelstang: Akkuwerkzeuge und Handy aus Transporter entwendet

Mannheim (ots) – Am Mittwoch zwischen 15:30 Uhr und 15:45 Uhr gelang es bislang

unbekannten Tätern auf nicht bekannte Weise auf dem Parkplatz des „XXXLutz Mann

Mobilia“ in der Spreewaldallee einen weißen VW-Transporter zu öffnen und ein

Handy, eine Akku-Bohrmaschine sowie eine Akku-Säge zu entwenden. Hierbei

entstand ein Schaden von mehr als 1000 Euro. Zeugen, die verdächtige

Wahrnehmungen oder Hinweise zu Tat und Tätern geben können, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0621/707700 beim Polizeiposten Vogelstang oder unter der

Telefonnummer 0621/71849-0 beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden.

Mannheim-Neuostheim: Laptop aus Auto entwendet

Mannheim (ots) – Am Mittwoch im Zeitraum zwischen 10:45 Uhr und 12:15 Uhr schlug

ein bislang unbekannter Täter auf dem Parkplatz des Fertighauscenters in der

Xaver-Fuhr-Straße die Seitenscheibe eines Audis ein und entwendete eine

Aktentasche, welche sich im verschlossenen Fahrzeug befand. In der Aktentasche

befand sich ein Laptop. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Zeugen, die

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu Tat und Täter geben

können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-3310 beim

Polizeirevier Mannheim-Oststadt zu melden.

Mannheim-Neckarstadt-West: Wohnungseinbruch – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt-West (ots) – Einen Laptop erbeuteten unbekannte Täter bei

einem Einbruch in eine Wohnung im Stadtteil Neckarstadt-West am Mittwoch. Der

Einbrecher hebelte zwischen 16.45 und 19.45 Uhr zunächst die Hauseingangstür

eines Mehrfamilienhauses in der Elfenstraße auf und drang in das Anwesen ein.

Hier hebelte er die Abschlusstür einer Erdgeschosswohnung auf und begab sich in

die Wohnräume. Hier ließ er vom Schreibtisch im Schlafzimmer einen Laptop

mitsamt eines USB-Datensticks mitgehen. Inwiefern weitere Wertgegenstände

entwendet wurden, ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt,

Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt-Ost: 48-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mannheim-Neckarstadt-Ost (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag im

Stadtteil Neckarstadt wurde eine 48-jährige Fußgängerin schwer verletzt. Ein

35-jähriger Mann war kurz vor 13 Uhr mit seinem Ford auf der Käfertaler Straße,

von der Röntgenstraße kommend, unterwegs. Beim Linksabbiegen in die

Eisenlohrstraße übersah er die 48-Jährige, die an der für sie grünen

Fußgängerampel gerade die Straße überquerte, und stieß mit ihr zusammen. Die

Frau stürzte auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen in Form von

Knochenbrüchen zu. Sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung zur weiteren

Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen den Fahrer des Ford wird nun

wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Mannheim-Oststadt: 11-jähriges Mädchen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mannheim-Oststadt (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag im

Stadtteil Oststadt wurde ein 11-jähriges Mädchen leicht verletzt. Zwei

11-Jährige waren kurz vor 16 Uhr mit ihren Fahrrädern auf dem Gehweg der

Augustaanlage entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Planetarium unterwegs.

Zwischen Karl-Ludwig-Straße und Otto-Beck-Straßen verhakten sich beide

Fahrradlenker und die Mädchen stürzten. Dabei zog sich eine der beiden leichte

Verletzungen in Form einer Beule und Schürfwunden zu. Sie wurde vorsorglich zur

eingehenden Untersuchung in die Kinderklinik gebracht.

Mannheim-Käfertal: Brand in einem Wohnkomplex imCaroline-Jagemann-Weg // Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim-Käfertal (ots) – Die Ursache des am Mittwochabend gegen 21.00 Uhr in

einem Wohnkomplex im Caroline-Jagemann-Weg ausgebrochenen Feuers ist nach wie

vor unklar. Ersten Ermittlungen zufolge geriet eine Wohnung in einem der oberen

Stockwerke in Brand. Die Feuerwehr und die Polizei, die beide mit starken

Einsatzkräften vor Ort waren, räumten das Haus daraufhin zügig. Die Bewohner

kamen mit dem Schrecken davon und es wurde niemand verletzt. Nach ersten

Schätzungen entstand jedoch Sachschaden in Höhe von über 100.000 Euro. Da einige

Wohnungen für die Nacht nicht bewohnbar waren, mussten die Bewohner kurzfristig

bei Bekannten und Verwandten unterkommen und konnten sich zuvor in einem von der

RNV bereitgestellten Bus aufwärmen. Es kam zu keinen größeren

Verkehrsbehinderungen. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen

aufgenommen.

Mannheim-Käfertal: Brand in einem Wohnkomplex im Caroline-Jagemann-Weg

Mannheim-Käfertal (ots) – Derzeit kommt es zu einem größeren Feuerwehreinsatz im

Caroline-Jagemann-Weg. Dort steht eine Wohnung in einem Gebäudekomplex in

Flammen. Die Polizei ist ebenfalls mit mehreren Funkstreifenwagen vor Ort.

Derzeit gibt es noch keine Hinweise zur Brandursache oder zu möglichen

Verletzten.