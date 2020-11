Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis: Zwölf weiße Pfau-Tauben gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Wie der Polizei erst jetzt bekannt

wurde, entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum von Donnerstag, 19.11.2020, 16

Uhr und Freitag, 20.11.2020, ebenfalls 16 Uhr, aus einem Schrebergarten zwischen

dem Fabrikweg und der Schulstraße ein Dutzend weiße Pfau-Tauben. Der Garten ist

mit einem Maschendrahtzaun umzäunt, die beiden Gartentore waren verschlossen.

Die Tiere waren in einem unverschlossenen hölzernen Taubenschlag untergebracht.

Es handelt sich um ein Taubenpärchen mit zehn ausgewachsenen, etwa ein Jahr

alte, Jungen. Bisherige Befragungen der Gartennachbarn durch die Besitzer

brachten keine Hinweise. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige

Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten, sich unter Telefon 07265/911200 beim Polizeiposten Angelbachtal oder

außerhalb dessen Öffnungszeiten unter Telefon 07261/6900 beim Polizeirevier

Sinsheim zu melden.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: vermutlicher Diebstahl mehrerer Marmorplatten von Friedhof

Wiesloch (ots) – Am Mittwoch, den 25.11.2020, stellte eine aufmerksame Zeugin

auf einem Feldweg zwischen Frauenweiler und dem Grumbwiesenhof am Waldrand

mehrere Marmorplatten fest. Bei den Platten handelt es sich um Sockel für

Grabschmuck und -lichter. Von wo die Platten und ob diese aus einem Diebstahl

stammen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen

gemacht oder das Fehlen von Grabschmuck festgestellt haben, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Aufmerksame Zeugin verhindert Diebstahl eines Zigarettenautomaten – weitere Zeugen gesucht

St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine aufmerksame Zeugin verhinderte am

Donnerstagmorgen kurz nach 1 Uhr in der Franz-Antoni-Straße den Diebstahl eines

Zigarettenautomaten. Sie hatte vier Personen bemerkt, die sich an dem Automaten

zu schaffen machten und über Notruf die Polizei alarmiert. Als die Täter

bemerkten, dass sie entdeckt worden waren, stiegen sie in ein Auto und fuhren in

Richtung Reilinger Straße davon. Trotz des Einsatzes von mehreren Streifen

verlief die Fahndung ohne Erfolg. Der Automat wurde zusammen mit dem Aufsteller

von der Wandhalterung gelöst und wird gegebenenfalls auf Spuren untersucht.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich

unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Ein Schwerverletzter und eine Leichtverletzte bei Frontalzusammenstoß – Sachschaden ca. 70.000 Euro

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen

16.45 Uhr an der Kreuzung B 45/L 600 wurden ein 63-jähriger Fahrer eines

VW-Passat schwer und eine 46-jährige Fahrerin eines Mercedes leicht verletzt.

Die Mercedesfahrerin war auf der B 45 in Richtung Sinsheim unterwegs und bog an

der Kreuzung nach links in Richtung Klärwerk ab. Dabei achtete sie nicht auf den

Vorrang des entgegenkommenden VW-Fahrers, so dass es zum Frontalzusammenstoß

kam. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der

63-Jährige mit dem Rettungswagen in eine Klinik nach Heidelberg eingeliefert,

die 46-Jährige wurde ins Krankenhaus nach Sinsheim gebracht. An den beiden

Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Gesamtsachschaden beläuft

sich auf ca. 70.000 Euro.

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: 72-jähriger Mann macht sich an Kaugummiautomaten zu schaffen – Zeugen gesucht

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochnachmittag meldeten eine Zeugin

einen Mann, der sich an Kaugummiautomaten in Brühl zu schaffen machte. Die

Zeugin hatte den Mann kurz nach 16 Uhr beobachtet, wie er mit Hammer und

Schraubenzieher an Kaugummiautomaten, die an einer Mauer in der Kirchenstraße

aufgehängt sind, herumhantierte. Der 72-jährige Mann konnte durch eine

Polizeistreife tatsächlich dort festgestellt werden. In seinem in der Nähe

abgestellten Fahrzeug wurden insgesamt acht Kaugummiautomaten, Werkzeug sowie

zahlreiche Schlüssel aufgefunden werden. Zur Herkunft der Automaten sowie

hinsichtlich seines Tuns machte er widersprüchliche Angaben. Die Automaten sowie

Schlüssel und Werkzeug wurden sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 72-Jährige auf freien Fuß

entlassen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls in besonders

schwerem Fall ermittelt.

Zeugen, die auf das Tun des 72-Jährigen aufmerksam geworden waren und

sachdienliche Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: 75-jährige Autofahrerin von Straße abgekommen und in geparktes Auto gefahren

Meckesheim (ots) – Am Mittwoch gegen 11:00 Uhr fuhr eine 75-jährige

Audi-Fahrerin auf der Friedrichstraße in Richtung Eschelbronn, als sie nach

rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem geparkten Mercedes kollidierte.

Verletzt wurde hierbei niemand. Durch den Unfall entstand jedoch an beiden

Fahrzeugen ein Gesamtschaden von mehr als 3000 Euro.